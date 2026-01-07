Розміщення канадських військ в Україні наразі є лише "можливістю", - Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні припустив, що його країна може розмістити військових на території України після завершення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CTV.

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Заява прем'єра Канади

Так, за словами Карні, розміщення канадських військ на місцях наразі є лише "можливістю".

Він зазначив, що участь у багатонаціональних силах матиме "набагато більший ефект, ніж, якби ми діяли самостійно".

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Початковий внесок Канади в Україну може розпочатися з навчання. Канадські солдати зараз навчають українські війська в Польщі в рамках операції "Unifier".

Раніше у вівторок Карні заявив, що зусилля його уряду щодо нарощування військових сил допоможуть Канаді відіграти певну роль у забезпеченні безпеки України після війни.

Представник уряду Канади під час брифінгу заявив, що Канада вже кілька місяців веде переговори про "відповідний і серйозний внесок" у гарантії безпеки України

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Що передувало?

Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.

Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

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