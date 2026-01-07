Розміщення канадських військ в Україні наразі є лише "можливістю", - Карні
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні припустив, що його країна може розмістити військових на території України після завершення війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CTV.
Заява прем'єра Канади
Так, за словами Карні, розміщення канадських військ на місцях наразі є лише "можливістю".
Він зазначив, що участь у багатонаціональних силах матиме "набагато більший ефект, ніж, якби ми діяли самостійно".
Початковий внесок Канади в Україну може розпочатися з навчання. Канадські солдати зараз навчають українські війська в Польщі в рамках операції "Unifier".
Раніше у вівторок Карні заявив, що зусилля його уряду щодо нарощування військових сил допоможуть Канаді відіграти певну роль у забезпеченні безпеки України після війни.
Представник уряду Канади під час брифінгу заявив, що Канада вже кілька місяців веде переговори про "відповідний і серйозний внесок" у гарантії безпеки України
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль