США допоможуть гарантувати припинення вогню в Україні розвідкою та логістикою, - проєкт заяви "Коаліції охочих"

У межах гарантій безпеки Сполучені Штати допомагатимуть забезпечити припинення вогню між Росією та Україною через розвідку й логістику.

Про це йдеться у чернетці комюніке Паризького засідання "Коаліції охочих", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Яка роль США

"Було проведено скоординоване військове планування з метою підготовки заходів щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також відновлення збройних сил України. Ми підтвердили, що ці заходи щодо гарантування безпеки повинні бути суворо виконані на прохання України після того, як відбудеться надійне припинення воєнних дій", - йдеться у проєкті документа.

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Зазначається, що ці елементи будуть під керівництвом Європи, за участю також неєвропейських членів Коаліції, за участю США, включаючи американські можливості, такі як розвідка та логістика.

США також зобов'язуються підтримати сили в разі нового нападу РФ на Україну.

Участь у механізмі моніторингу та перевірки припинення вогню під керівництвом США.

"Буде створено систему безперервного та надійного моніторингу припинення вогню. Її очолюватимуть США за участю міжнародної спільноти, зокрема членів Коаліції охочих. Коаліція охочих також буде представлена у Спеціальній комісії, яка буде створена для розгляду будь-яких порушень, визначення відповідальності та встановлення заходів для виправлення ситуації", - йдеться у проєкті документа.

ЗМІ додало, що це попередня версія комюніке і його текст може змінюватися.

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Зустріч "Коаліції охочих"

Відомо, що 6 січня президент Володимир Зеленський прибув до Парижу, де відбудеться зустріч "Коаліції охочих".

Керівники Генштабів "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що засідання "Коаліції охочих" 6 січня у Парижі не призведе до конкретних рішень щодо припинення вогню в Україні, але підтвердить готовність США та європейських союзників співпрацювати для гарантування безпеки країни.

ЗМІ розповіли про 5 пунктів, які планують узгодити учасники "Коаліції охочих".

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