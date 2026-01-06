РУС
1 698 34

США помогут гарантировать прекращение огня в Украине разведкой и логистикой, - проект заявления "Коалиции желающих"

Гарантии безопасности от США для Украины

В рамках гарантий безопасности Соединенные Штаты будут помогать обеспечить прекращение огня между Россией и Украиной посредством разведки и логистики.

Об этом говорится в черновике коммюнике Парижского заседания "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Какова роль США

"Было проведено скоординированное военное планирование с целью подготовки мер по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также восстановления вооруженных сил Украины. Мы подтвердили, что эти меры по обеспечению безопасности должны быть строго выполнены по просьбе Украины после того, как произойдет надежное прекращение военных действий", - говорится в проекте документа.

  • Отмечается, что эти элементы будут под руководством Европы, с участием также неевропейских членов Коалиции, с участием США, включая американские возможности, такие как разведка и логистика.
  • США также обязуются поддержать силы в случае нового нападения РФ на Украину.
  • Участие в механизме мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США.

"Будет создана система непрерывного и надежного мониторинга прекращения огня. Ее возглавят США при участии международного сообщества, в частности членов "Коалиции желающих". "Коалиция желающих" также будет представлена в Специальной комиссии, которая будет создана для рассмотрения любых нарушений, определения ответственности и установления мер для исправления ситуации", - говорится в проекте документа.

СМИ добавило, что это предварительная версия коммюнике и его текст может изменяться.

Встреча "Коалиции желающих"

Автор: 

+5
Дякую, знудило 🤢😸🐷
показать весь комментарий
06.01.2026 18:32 Ответить
+4
" США допоможуть гарантувати припинення вогню в Україні розвідкою та логістикою..." ....і двома десятками біотуалетів...
показать весь комментарий
06.01.2026 18:20 Ответить
+3
Слідами будапештського меморандуму.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как бы медленно не разворачивались события, как бы неохотно ползла улиткой коалиция не очень охучих, другого выхода нет. Мы полностью зависим от запада. Кто-то в этом сомневается? Давайте попробуем коллективно показать фак Европе. Посмотрим что получится с нашим факом.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:19 Ответить
Десь я це вже чув. Есть Путен, есть россия, нет Путена, нет россии.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:38 Ответить
Саме так. Лідор фанат путіна, просто змушений приховувати
показать весь комментарий
06.01.2026 18:40 Ответить
кожна країна в Європі сама по собі 4 роки не протрималася на такій війні . Кожен від когось залежить , в тій чи іншій мірі .
показать весь комментарий
06.01.2026 18:24 Ответить
Звідки така інформація? Потужному лідеру давали 3 дні, бо ніхто на заході не вірив, що він здатен хоч на щось, окрім блазнювання.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:43 Ответить
шо ви завжди де треба і не треба того лідора тулите ? кортить ? чи хто у вас там лідор ?
показать весь комментарий
06.01.2026 18:54 Ответить
к сожалению,есть уникумы,которым главное что то сказать.думать-это не о них.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:03 Ответить
Якась дупа у москворотій макітрі. Собі покажи фак, тунгусе. А Україна разом з ЄС поки непогано утилізує твоїх козломордих братів по їзику.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:37 Ответить
Лука, как говаривал когда то мой начальник-всегда найдется из ста процентов три недоумка. это закон психиатрии.ты в них попадаешь
показать весь комментарий
06.01.2026 18:59 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показать весь комментарий
06.01.2026 19:03 Ответить
а пластир з йодом ні ?
показать весь комментарий
06.01.2026 18:20 Ответить
Без США коаліція патужних і на це нездатна .
показать весь комментарий
06.01.2026 18:55 Ответить
Хоч обіцяють
показать весь комментарий
06.01.2026 18:24 Ответить
З паршивого Додіка хочь вовни клок.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:27 Ответить
Це все добре, а далі що?😸.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:28 Ответить
Далі це все покажуть ***** - він , звісно , пошле їх нах ... І все почнеться з початку .
показать весь комментарий
06.01.2026 18:44 Ответить
Контроль за припиненням вогню- це повний контроль нас і наших дій. Американці візьмуть на себе нашу долю (капітуляцію). Потроху кільце стискають.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:30 Ответить
Який глибокий аналіз
показать весь комментарий
06.01.2026 19:26 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2026 18:31 Ответить
Казки офісу президента.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:36 Ответить
Не факт. Підлабузників і пристосуванців завжди вистачає...
показать весь комментарий
06.01.2026 18:47 Ответить
Як засіб проти закрепу для біотуалетів і просто сортирів.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:41 Ответить
треба і собі замовити. для підвищення потужності )
показать весь комментарий
06.01.2026 18:43 Ответить
Без іронії, щиро не розумію, що за ху…ню нам впарюють??
показать весь комментарий
06.01.2026 18:37 Ответить
*крута* допопога. Дякуємо. Ще й 15-30 тисяч *миротворців* у західних областях, готових здриснути при першій небезпеці.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:39 Ответить
А як ти хотів? Треба будувати державу, котру зхочуть захищати, а не втекти при першій можливості. І починати не з якихось обов'язків, а з дотримання прав і гідного рівня життя.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:47 Ответить
Асус. Так, здох у мене роутер такий від грози.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:56 Ответить
У межах гарантій безпеки Сполучені Штати допомагатимуть забезпечити припинення вогню між Росією та Україною через розвідку й логістику. ЯКЩО ДЛЯ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ ВИ , АМЕРИКАНСЬКІ СУЧІ ДІТИ, ВІДІБРАЛИ СВОЄЮ БРЕХНЕЮ І ОБІЦЯНКАМИ В УКРАЇНИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, ТО ВАША НИНІШНЯ ОБІЦЯНКА ПРО ДОПОМОГУ РОЗВІДКОЮ І ЛОГІСТИКОЮ ЄХИДНЕ ЗНУЩАННЯ США.НАД УКРАЇНОЮ І ЇЇ НАРОДУ...ПОТВОРИ ВИКІНЧЕНІ...
показать весь комментарий
06.01.2026 18:43 Ответить
У Парижі створять координаційний центр США-Україна-"Коаліція рішучих" для гарантій безпеки,

Зустріч "Коаліції охочих" розпочалася
- а хоч коали , для всіх "коаліцій" , в них знайдуться ?
показать весь комментарий
06.01.2026 18:50 Ответить
ніхто воювати за нас не буде. до жопи всі харантії, то все маяччня
показать весь комментарий
06.01.2026 19:25 Ответить
 
 