США помогут гарантировать прекращение огня в Украине разведкой и логистикой, - проект заявления "Коалиции желающих"
В рамках гарантий безопасности Соединенные Штаты будут помогать обеспечить прекращение огня между Россией и Украиной посредством разведки и логистики.
Об этом говорится в черновике коммюнике Парижского заседания "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Какова роль США
"Было проведено скоординированное военное планирование с целью подготовки мер по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также восстановления вооруженных сил Украины. Мы подтвердили, что эти меры по обеспечению безопасности должны быть строго выполнены по просьбе Украины после того, как произойдет надежное прекращение военных действий", - говорится в проекте документа.
- Отмечается, что эти элементы будут под руководством Европы, с участием также неевропейских членов Коалиции, с участием США, включая американские возможности, такие как разведка и логистика.
- США также обязуются поддержать силы в случае нового нападения РФ на Украину.
- Участие в механизме мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США.
"Будет создана система непрерывного и надежного мониторинга прекращения огня. Ее возглавят США при участии международного сообщества, в частности членов "Коалиции желающих". "Коалиция желающих" также будет представлена в Специальной комиссии, которая будет создана для рассмотрения любых нарушений, определения ответственности и установления мер для исправления ситуации", - говорится в проекте документа.
СМИ добавило, что это предварительная версия коммюнике и его текст может изменяться.
Встреча "Коалиции желающих"
- Известно, что 6 января президент Владимир Зеленский прибыл в Париж, где состоится встреча "Коалиции желающих".
- Руководители Генштабов "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что заседание "Коалиции желающих" 6 января в Париже не приведет к конкретным решениям по прекращению огня в Украине, но подтвердит готовность США и европейских союзников сотрудничать для обеспечения безопасности страны.
- СМИ рассказали о 5 пунктах, которые планируют согласовать участники "Коалиции желающих".
Зустріч "Коаліції охочих" розпочалася
