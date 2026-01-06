Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ожидается, что во французской столице Зеленский примет участие во встрече вместе с более чем 30 лидерами государств. Заседание будет посвящено обсуждению вкладов в многонациональные силы для Украины в случае прекращения огня, в координации с украинской стороной и при поддержке США.

Также лидеры планируют договориться о вкладах в более широкие гарантии безопасности для Украины. Речь идет, в частности, об обязательствах, которые будут иметь обязательную силу в случае повторного нападения Российской Федерации.

Что предшествовало?

В Елисейском дворце заявили, что 6 января участники "Коалиции желающих" обсудят пять ключевых пунктов помощи Украине.

Руководители Генштабов участников "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

