Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих"

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ожидается, что во французской столице Зеленский примет участие во встрече вместе с более чем 30 лидерами государств. Заседание будет посвящено обсуждению вкладов в многонациональные силы для Украины в случае прекращения огня, в координации с украинской стороной и при поддержке США.

Также лидеры планируют договориться о вкладах в более широкие гарантии безопасности для Украины. Речь идет, в частности, об обязательствах, которые будут иметь обязательную силу в случае повторного нападения Российской Федерации.

Что предшествовало?

  • В Елисейском дворце заявили, что 6 января участники "Коалиции желающих" обсудят пять ключевых пунктов помощи Украине.

  • Руководители Генштабов участников "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

+3
києву приготуватися до комбінованої атаки!
шахеди, ракети, балістика.....
06.01.2026 12:57 Ответить
+3
рішучих, охочих, кринская платфірма, ялтінська стратєгія, саміти миру, саміти лядей та джентальменов? А толку нуль як же так, кормілєц?
06.01.2026 12:59 Ответить
+2
Ще не завершився цей напад, а вони вже про гарантії захисту від майбутнього нападу!
06.01.2026 12:57 Ответить
києву приготуватися до комбінованої атаки!
шахеди, ракети, балістика.....
06.01.2026 12:57 Ответить
Думаешь х.ло в истерике забьется?
Он и так из нее не вылазиет четыре года почти.
06.01.2026 13:07 Ответить
Ще не завершився цей напад, а вони вже про гарантії захисту від майбутнього нападу!
06.01.2026 12:57 Ответить
рішучих, охочих, кринская платфірма, ялтінська стратєгія, саміти миру, саміти лядей та джентальменов? А толку нуль як же так, кормілєц?
06.01.2026 12:59 Ответить
Толку навалом, москалик. А будет и еще больше
06.01.2026 13:08 Ответить
06.01.2026 13:12 Ответить
Уявляю кан-кан у виконанні народного актриса всіх світів вАвіандра зєлєномордого.
06.01.2026 13:06 Ответить
Ви цей кан-кан мали на увазі?

06.01.2026 13:16 Ответить
охочий до корупції, рішучий до грошей, потужний до брехні, якого "піаніна" ти туди поїхало?
06.01.2026 13:14 Ответить
06.01.2026 13:20 Ответить
 
 