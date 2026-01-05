РУС
Зеленский ввел в состав СНБО Буданова и вывел Иващенко

Президент ввел Кирилла Буданова в состав СНБО

В понедельник, 5 января, президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В состав введен руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и одновременно выведен Олег Иващенко, который теперь возглавляет ГУР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Буданов введен в состав СНБО

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Буданова Кирилла Алексеевича – руководителя Офиса Президента Украины", – говорится в указе №20/2026.

Иващенко выведен из состава СНБО

Этим же указом Зеленский исключил из состава СНБО Олега Иващенко, который теперь возглавляет Главное управление разведки Минобороны.

Читайте также: Зеленский о назначении Буданова: Я усиливаю свою переговорную команду

Буданов - глава Офиса Президента

Читайте также: Буданов контактировал с США параллельно с Ермаком, - СМИ

Буданов Кирилл (523) Зеленский Владимир (23290) СНБО (4484) Иващенко Олег (19)
+2
Да здравствует зеленое шапито! Самое-самое шапито в мире.
05.01.2026 23:57 Ответить
+2
Как и у его избирателей. Правда, Игорек? Прикольно такое слушать от Igor_L.
05.01.2026 23:59 Ответить
+1
Маячня та цирк, який ніколи не закінчується, хто такий керівник офісу Президента? Ніхто! А хто такий керівник ГУР - це керівник потужної розвідструктури! Хто має бути в РНБОУ? Звичайно керівник ГУР а не керівник якогось офісу завгоспів. Але логіка не є сильною рисою Зеленського!
05.01.2026 23:56 Ответить
05.01.2026 23:56 Ответить
Как и у его избирателей. Правда, Игорек? Прикольно такое слушать от Igor_L.
05.01.2026 23:59 Ответить
Заради того щоб порадувати прихильників Порошенка, проголосую за Зеленського ще раз.
06.01.2026 00:04 Ответить
Подтверждать еще раз что ты хворе на всю голову было абсолютно не обязательно. Мы это тут и так хорошо знаем.
06.01.2026 00:06 Ответить
Є таке сильне почуття як любов, а є не менш сильне почуття - нелюбов.
06.01.2026 00:08 Ответить
Ну да. У мародера страна росла. А тут зажили так зажили. Подумаешь какие-то сотни тысяч погибших мирных, десяток миллионов обездоленных и нищих, и просранная экономика. Зато не "барыга", зато не любовь. Шикарная логика конченного дегенерата.
06.01.2026 00:11 Ответить
У попередників зростали тільки борги, їм навіть ніхто гроші не давав. Хто би міг подумати що Україна буде отримувати на рік по 50 млрд. доларів фінансової допомоги! Попередники могли випросити максимум 1-1,5 млрд. доларів на місяць для підтримки штанів, бо попередники ототожнювались Заходом з 30-річною топ-корупцією!
06.01.2026 00:15 Ответить
Я же и говорю. Что для таких ублюдков как ты сотни тысяч смертей и миллионы обездоленных и ниших? Выгляни за окно, Игорек, и не забывай что в каждой могиле из сотен тысяч есть и твоя личная вина в том числе. Это тебе тавро на всю твою оставшуюся никчемную жизнь, хворе.
06.01.2026 00:28 Ответить
Не забудь свого носа назло тещі відморозити, щоб " комплєкт" був
06.01.2026 00:10 Ответить
В мене на фронті є такий шанс, а ось у прихильників попередників немає, бо вони гріють носа вдома у компа.
показать весь комментарий
А коли ти за Зе панталони на спині рвав, міг таке уявити?
показать весь комментарий
я думав буде гірше, Зеленський мене так неслабо порадував, показав результати кращі ніж в попередників. Виявляється навіть клоун кращий за мародера.
показать весь комментарий
Деркач з сівковичем, уже в черзі стоять???
Не чужі ж *********, для Оманського ….
06.01.2026 00:16 Ответить
Ну Вовка не оминув цих яскравих представників української бидло-еліти, набрав їх подєльників у всі можливі гілки влади. І навіть з такими провальними рішеннями Вовка показує результати краще ніж у попередників.
показать весь комментарий
Вагнерівці з беркутньою та потікавші служки з ВРУ, з України розмінований Південь, цьому підтвердження…
показать весь комментарий
05.01.2026 23:57 Ответить
Як ото - коней на переправі не міняють... Як саме прийшло, так і інших тягне; по багнючі, в холода, а тягне, бо воно ЗЕПОЛЕОН, іпітьтвою в гриву.
показать весь комментарий
Не мешайте им. В зеленом шапито идет процесс перестановки кроватей.
показать весь комментарий
Іфоприводу на місяць вистачить? Ну через місяць Литвин і собаки ще якісь переста5овки придумають. Буданова на ГУР, Чмигаля на МО.
показать весь комментарий
https://www.facebook.com/alex.golobuckij?__cft__[0]=AZaYKbmUdr-H0u5VegeahzR40qPeA3OL5IvoywkBo9dr8CDZ01TwrEURZFEaLgU51bhZyYNVvSYqSQOtXjrUTme0Abir36UjSCajD_XaKt10xxCi0ixXj4uvINaA3_GBoxHqNWJR4yTnHy62X2t89s48olxS7qNcg6tlP2AG0uk34CxK_why1oG_jY3pwHhoS1w&__tn__=-]C%2CP-R Alex Golobuckij сейчас с https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZaYKbmUdr-H0u5VegeahzR40qPeA3OL5IvoywkBo9dr8CDZ01TwrEURZFEaLgU51bhZyYNVvSYqSQOtXjrUTme0Abir36UjSCajD_XaKt10xxCi0ixXj4uvINaA3_GBoxHqNWJR4yTnHy62X2t89s48olxS7qNcg6tlP2AG0uk34CxK_why1oG_jY3pwHhoS1w&__tn__=-]C%2CP-R Олексій Голобуцький и

Джерела в ОП підтверджують раніше поширені дивні чутки, що голову СБУ Малюка хочуть звільнити.

Звільнити саме в процесі дуже складного діалогу з союзниками про продовження підтримки України попри вимоги Путіна: вони прямо кажуть, що їхню оцінку наших перспектив у війні зараз визначило позбавлення Росії ресурсів фінансування війни і ведення воєнних дій. Це вони конкретно про успішне скорочення саме дронами СБУ «тіньового флоту» Росії і про скорочення внаслідок ударів саме СБУ на 30% нафтового експорту Росії.

Це реально те, чим ми переконуємо їх «Україна в змозі встояти - підтримувати нас і далі є сенс», «немає підстав прогинатись під ультиматум Путіна». Але все це - саме про теперішню спецслужбу, створену з нуля Малюком. До нього ніякої бойової спецслужби воюючої держави просто не було. Нікому на думку не спадало, що СБ в змозі прямо і настільки потужно впливати на хід дуже жорстокої війни. Прямо міняти думку союзників про наші військові можливості.

І от саме тепер заговорили про вибивання в Зеленського з-під ніг однієї з найбільш ефективних (і ефектних - для того ж Трампа це найважливіший аргумент!) опор у переконанні чи не цілого світу «Україні не обов'язково капітулювати». Бо подірявлений танкерний флот - це «карта» в руках Зеленського, як любить говорити той же Трамп. Зупинені НПЗ - «карта». Символічний Кримський міст, тричі дуже ефектно (але і ефективно для переривання військової логістики) підірваний - теж «карта». А тепер ці «карти» пробують спихнути з рук Зеленського у відбій. Це в момент чи не щоденних його діалогів із західними політиками.
06.01.2026 00:14 Ответить
І ще один аспект, значно «ближчий до тіла» європейських союзників: от прямо зараз вони один за одним визнають реальну військову загрозу Росії для себе і розробляють національні та спільну стратегію і тактики оборони. Конкретно в ці тижні відповідні заяви зробили Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Фінляндія, Польща, країни Балтії, але в той же бік рухається і Франція. І кожен з них так чи інакше зазначив, що будує оборону значною мірою на українських тактичних, технічних інноваціях - в тому, що привнесла у новітню війну бойова СБ Малюка. В сенсі, кожен з союзників прямо зацікавлений у взаємодії з СБУ для отримання унікального досвіду.

Звільнення (навіть у форматі «посадового переміщення») Малюка за таких обставин не зрозуміє жодна з цих країн - бо тут вже йдеться про їхній особистий інтерес. Навіть чутки про можливість звільнення вже підважили позиції Зеленського в діалозі («викликали щире нерозуміння і глибоке занепокоєння», якщо дипломатичною мовою).

Офіційно невідомо (але всі ж все розуміють), хто саме переконує Зеленського пиляти гілку під собою. Але просто уявіть, як виглядатиме Зеленський, якщо реально винесе це питання на голосування ВР (саме такий механізм звільнення голови СБУ в Україні) - а там не набереться голосів за таку геніальну ідею! А їх з дуже високою ймовірністю дійсно не набереться - бо тут про обороноздатність і капітуляцію, а не про кадрові підкилимні ігрища. Це здатні зрозуміти всі.
06.01.2026 00:16 Ответить
І от це актуалізує версію зовнішньої стимуляції такої ідеї, хто б її не проштовхував Зеленському. Бо хто ж не спробує спровокувати обезголовлення підрозділу, на рахунку якого дуже значна частка успішних ударів по армії Росії і по її економіці? Дезорганізація, призупинення поточних спецоперацій, хаос на пару місяців під час зимового наступу... І невдоволені європейці. І Трамп, в якого немає регулярних приводів робити «Вау!» під час розповідей «ну що там в Україні і Росії?». Ну і блідий вигляд Зеленського за результатами спроби звільнення теж приємний Кремлю.

Коротше, смердить від цієї ідеї, капітально так смердить портянками в лаптях.
06.01.2026 00:17 Ответить
😡😡😡😡😡
Коротше, смердить від цієї ідеї, капітально так смердить портянками в лаптях.
06.01.2026 00:18 Ответить
Як у одному мультфільмі про Вінні пуха (входит и выходит - замечательно выходит!)
06.01.2026 00:22 Ответить
06.01.2026 00:36 Ответить
 
 