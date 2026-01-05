Зеленский ввел в состав СНБО Буданова и вывел Иващенко

В понедельник, 5 января, президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В состав введен руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и одновременно выведен Олег Иващенко, который теперь возглавляет ГУР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Буданов введен в состав СНБО

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Буданова Кирилла Алексеевича – руководителя Офиса Президента Украины", – говорится в указе №20/2026.

Иващенко выведен из состава СНБО

Этим же указом Зеленский исключил из состава СНБО Олега Иващенко, который теперь возглавляет Главное управление разведки Минобороны.

Читайте также: Зеленский о назначении Буданова: Я усиливаю свою переговорную команду

Буданов - глава Офиса Президента

Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.

Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.

Читайте также: Буданов контактировал с США параллельно с Ермаком, - СМИ