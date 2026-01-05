Зеленский ввел в состав СНБО Буданова и вывел Иващенко
В понедельник, 5 января, президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В состав введен руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и одновременно выведен Олег Иващенко, который теперь возглавляет ГУР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Буданов введен в состав СНБО
"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Буданова Кирилла Алексеевича – руководителя Офиса Президента Украины", – говорится в указе №20/2026.
Иващенко выведен из состава СНБО
Этим же указом Зеленский исключил из состава СНБО Олега Иващенко, который теперь возглавляет Главное управление разведки Минобороны.
Буданов - глава Офиса Президента
- Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.
- Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.
Джерела в ОП підтверджують раніше поширені дивні чутки, що голову СБУ Малюка хочуть звільнити.
Звільнити саме в процесі дуже складного діалогу з союзниками про продовження підтримки України попри вимоги Путіна: вони прямо кажуть, що їхню оцінку наших перспектив у війні зараз визначило позбавлення Росії ресурсів фінансування війни і ведення воєнних дій. Це вони конкретно про успішне скорочення саме дронами СБУ «тіньового флоту» Росії і про скорочення внаслідок ударів саме СБУ на 30% нафтового експорту Росії.
Це реально те, чим ми переконуємо їх «Україна в змозі встояти - підтримувати нас і далі є сенс», «немає підстав прогинатись під ультиматум Путіна». Але все це - саме про теперішню спецслужбу, створену з нуля Малюком. До нього ніякої бойової спецслужби воюючої держави просто не було. Нікому на думку не спадало, що СБ в змозі прямо і настільки потужно впливати на хід дуже жорстокої війни. Прямо міняти думку союзників про наші військові можливості.
І от саме тепер заговорили про вибивання в Зеленського з-під ніг однієї з найбільш ефективних (і ефектних - для того ж Трампа це найважливіший аргумент!) опор у переконанні чи не цілого світу «Україні не обов'язково капітулювати». Бо подірявлений танкерний флот - це «карта» в руках Зеленського, як любить говорити той же Трамп. Зупинені НПЗ - «карта». Символічний Кримський міст, тричі дуже ефектно (але і ефективно для переривання військової логістики) підірваний - теж «карта». А тепер ці «карти» пробують спихнути з рук Зеленського у відбій. Це в момент чи не щоденних його діалогів із західними політиками.
Звільнення (навіть у форматі «посадового переміщення») Малюка за таких обставин не зрозуміє жодна з цих країн - бо тут вже йдеться про їхній особистий інтерес. Навіть чутки про можливість звільнення вже підважили позиції Зеленського в діалозі («викликали щире нерозуміння і глибоке занепокоєння», якщо дипломатичною мовою).
Офіційно невідомо (але всі ж все розуміють), хто саме переконує Зеленського пиляти гілку під собою. Але просто уявіть, як виглядатиме Зеленський, якщо реально винесе це питання на голосування ВР (саме такий механізм звільнення голови СБУ в Україні) - а там не набереться голосів за таку геніальну ідею! А їх з дуже високою ймовірністю дійсно не набереться - бо тут про обороноздатність і капітуляцію, а не про кадрові підкилимні ігрища. Це здатні зрозуміти всі.
Коротше, смердить від цієї ідеї, капітально так смердить портянками в лаптях.
