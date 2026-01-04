РУС
Новости Назначение Буданова главой ОП
Зеленский о назначении Буданова: Я усиливаю свою переговорную команду

Зеленский объяснил назначение Буданова главой ОП

Президент Владимир Зеленский объяснил назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента необходимостью усилить команду на мирных переговорах.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве после встречи с советниками западных лидеров, пишет "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Мотивы назначения Буданова

Президента спросили о мотивах его решения назначить Буданова главой офиса президента.

"Я усиливаю переговорную команду. Вот что я делаю", - ответил Зеленский.

"У меня есть действующий NSA (нацсоветник по вопросам безопасности, - ред.) Умеров, есть Кислица и Бевз. Кислица является первым заместителем министра иностранных дел, но он будет уволен с этой должности. Он станет первым заместителем главы офиса президента, а главой офиса президента является Кирилл Буданов", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что все члены этой команды - в его подчинении, включая Александра Бевза, который "работает здесь" (на Банковой, - ред.).

"То есть моя переговорная группа полностью, включая секретаря СНБО Умерова, теперь полностью в этом здании. Вот что я делаю", - добавил глава государства.

Буданов - глава Офиса Президента

Топ комментарии
+9
Він на пресконференції сьогодні разів 5 промовив МИвирішилиЯвирішив- ( отак без паузи)
змінити деяких посадовців та держслужбовців ...
Й йому пох що половину з них за конституцією приймає відставку й призначає ПАРЛАМЕНТ за особливою процедурою.
Бо вони з Єрмаком такий указ прийняли самі ...
На зарє марадльорнава пєріода
04.01.2026 01:46 Ответить
+8
Українці, да воно вже охрєнєло впень !!!!! Я, моя, своя....

"Тобто моя переговорна група повністю, включаючи секретаря РНБО Умєрова, тепер повністю в цій будівлі. Ось що я роблю"

воно забуло, що Держава Україна - Республіка !


Україна "Без королів" ЗЄля !!!!

.
04.01.2026 01:50 Ответить
+7
воно остаточно поїхало кукухою:

Я, моя, своя....

Україна "Без королів" ЗЄля !!!!

.

.
04.01.2026 01:52 Ответить
04.01.2026 01:46 Ответить
04.01.2026 01:52 Ответить
А як вам звернення на новий рік до українців - "народ,".Та прапор далеко позаду під шторой,якого більшість часу у кадрі не було.
04.01.2026 06:51 Ответить
Тобто визнав що його коханець Єрмак був гівняним переговорником?
04.01.2026 01:42 Ответить
Є припущення , чому в нього дрижав голос на Новорічній промові й спирало дух...
Мрійник Роман Безсмертний це відніс за зрілість душевних а не акторських емоцій Буратіни.

А РЕАЛІСТ ЛУЦЕНКО В ІНТЕРВ"Ю УП - ТОМУ ЩО НАБУ ЗБИРАЛОСЯ ОГОЛОСИТИ ПРОСЛУШКУ ЄРМАКА - й вовці вдалося її затормозити
04.01.2026 01:50 Ответить
А що це ви видалили мій коментар про чебура? Тепер "чебур" - матюк бо він втік від потужного?
04.01.2026 01:48 Ответить
04.01.2026 01:50 Ответить
Майте на увазі, що американці найбільше бояться розвалу рашки, доля України їх турбує менше. Це пояснює їх зволікання в наданні допомоги при Байдені і подальше виділення допомоги по чайній ложці, щоб лишень не впасти швидко, щоб не розчаровувати американського виборця. Зараз ситуація в рашці стрімко наближається до критичної. Тому Штати зупинили допомогу Україні і з усіх сил намагаються продавити вигідні для рашки домовленості. Україну будуть схиляти до капітуляції усіма силами. Зеля зі своїми корешами буде продавати це суспільству як велике досягнення, бо Трамп йому теж ставить умови, а Зеля хоче ще втікти з України і добре пожити після війни.
04.01.2026 01:57 Ответить
Якби не подружка Лєнкі-скумбрії, Буданов так і був би нікому невідомим лейтенантом.

А так він вже аж цілу переговорну позицію посилює. 😁
04.01.2026 01:58 Ответить
Олександр Гогілашвілі є чоловіком Марії Левченко, яка тривалий час працювала особистою помічницею президента Володимира Зеленського. Вона була присутня на багатьох закритих нарадах та є частиною найближчого оточення президента.

У грудні 2021 року журналістські розслідування https://bihus.info/skandalnyj-zamministra-mvs-zhyve-z-golovnym-rozvidnykom-*******-v-budynku-organizatora-konvertaczijnyh-shem/ Bihus.Info та https://www.slidstvo.info/news/golovnyj-***********-rozvidnyk-budanov-zhyve-u-odnomu-mayetku-z-rodynoyu-gogilashvili-levchenko/ «Слідство.Інфо» виявили, що керівник ГУР Кирило Буданов тимчасово проживав разом із родиною тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Тобто, кар'єру супер-розвідника визначила чувіха, що ще з Кварталу-95 ЗЄ шмарклі підтирала та прибирала за ним срач.
04.01.2026 02:07 Ответить
У Буданова зв"язки у США з офіцерами учасниками як й він програми навчань спецури з курсу навиків - UNIT2245...

Який він насправді , покаже час - ось дозволить Малюка викинути - ЗНАЧИТЬ **** ... Луценко дав йому такий випробувальний шанс .

Хоча , відправить у США , а в цей час скине Малюка . Хоча за конституцією парламент повиен це робити .
04.01.2026 02:21 Ответить
Який він насправді показав Вагнергейт.
04.01.2026 03:01 Ответить
Пані Наталя, а в нас є ще парламент? Да ладно, не смішіть людей...
04.01.2026 07:06 Ответить
Схоже, ніби братки на "стрелку" збираються. Який сором..
04.01.2026 02:16 Ответить
Тімура Міндіча і його команду НАБУ вже накрило.
Тепер на сцені "портрет" і його команда.
Я посилюю свою переговорну команду?!?
Не президент, а "гопнік-рішала".
04.01.2026 02:42 Ответить
Розумні з клованом працювати не хочуть, тому він тасує одну й ту саму колоду.
04.01.2026 05:30 Ответить
Скоріше то він з розумними працювати не хоче, щоб не виглядати на їх фоні як завжди
04.01.2026 06:16 Ответить
Якщо нема, то ні в кого не позичеш
04.01.2026 06:02 Ответить
Яке відношення має очільник офісу президента до переговорів. Тоді треба більш відповідально підійти до витрати грошей та розпустити МЗС. Замість цього створити міністерство друзів переговорників/туристів.
04.01.2026 06:14 Ответить
Тяжко сказать хто з цих двоих дурніший....або обидва кловуни....
04.01.2026 06:30 Ответить
Цитата -"...ми всі президенти...". А не подумав вавачка, що "ми всі президенти" можем послати нафуй? Тим більше, що є за що. Раз одному можна, то чому іншим ніт? У нас також СВОЯ думка, як в нього СВОЯ команда. І ЩО ТУТ НЕ ТАК?
04.01.2026 07:01 Ответить
Янелох, с твоим Дерьмаком никто уже дел не хотел иметь. Ты бы его в Швейцарию отправил.
04.01.2026 07:13 Ответить
04.01.2026 07:36 Ответить
Ни логики,ни смысла,ни сюжета,"они в будивли,рядом со мной,это круто и правильно",чистая демагогия.
04.01.2026 07:49 Ответить
Ішак посилює захист власної дупи.
04.01.2026 08:10 Ответить
Імператором себе возомнив!А буданов дешевим виявився
04.01.2026 08:19 Ответить
Як-то , заступник главар'я офісу президента тобто секритар секретаря . зєля тебе конкретно заносить .
04.01.2026 09:01 Ответить
Та пофіг на твоїх наложниць .Взагалі негарно на весь світ розповідати що ця краще всіх ротом працює чи каву готує, чи щось інше , залиш то в сім'ї.
04.01.2026 09:02 Ответить
Його, ****, його... А Україна, а люди, а держава? Головне, що його...
04.01.2026 09:31 Ответить
Перемовини з союзником мають вести дипломати,політики-державники від влади і опозиції,громадські і релігійні діячи,а не війскові.Війскові ведуть перемовини з ворогом на полі бою.❤️🇺🇦❤️
04.01.2026 09:44 Ответить
кадрові зміни зеленського візуалізація https://www.facebook.com/reel/1374562187032935
04.01.2026 10:01 Ответить
Цирк,фарс,вистава.Тільки ми не глядачі а учасники
04.01.2026 10:16 Ответить
 
 