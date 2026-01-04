Зеленский о назначении Буданова: Я усиливаю свою переговорную команду
Президент Владимир Зеленский объяснил назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента необходимостью усилить команду на мирных переговорах.
Об этом он сказал на брифинге в Киеве после встречи с советниками западных лидеров, пишет "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.
Мотивы назначения Буданова
Президента спросили о мотивах его решения назначить Буданова главой офиса президента.
"Я усиливаю переговорную команду. Вот что я делаю", - ответил Зеленский.
"У меня есть действующий NSA (нацсоветник по вопросам безопасности, - ред.) Умеров, есть Кислица и Бевз. Кислица является первым заместителем министра иностранных дел, но он будет уволен с этой должности. Он станет первым заместителем главы офиса президента, а главой офиса президента является Кирилл Буданов", - сказал глава государства.
Зеленский также отметил, что все члены этой команды - в его подчинении, включая Александра Бевза, который "работает здесь" (на Банковой, - ред.).
"То есть моя переговорная группа полностью, включая секретаря СНБО Умерова, теперь полностью в этом здании. Вот что я делаю", - добавил глава государства.
Буданов - глава Офиса Президента
- Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.
- Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.
У грудні 2021 року журналістські розслідування https://bihus.info/skandalnyj-zamministra-mvs-zhyve-z-golovnym-rozvidnykom-*******-v-budynku-organizatora-konvertaczijnyh-shem/ Bihus.Info та https://www.slidstvo.info/news/golovnyj-***********-rozvidnyk-budanov-zhyve-u-odnomu-mayetku-z-rodynoyu-gogilashvili-levchenko/ «Слідство.Інфо» виявили, що керівник ГУР Кирило Буданов тимчасово проживав разом із родиною тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.
