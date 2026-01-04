Зеленський про призначення Буданова: Я посилюю свою переговорну команду
Президент Володимир Зеленський пояснив призначення Кирила Буданова очільником Офісу президента необхідністю посилити команду на мирних переговорах.
Про це він сказав на брифінгу в Києві після зустрічі з радниками західних лідерів, пише "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.
Мотиви призначення Буданова
Президента запитали про мотиви його рішення призначити Буданова очільником офісу президента.
"Я посилюю переговорну команду. Ось що я роблю",- відповів Зеленський.
"У мене є діючий NSA (нацрадник з питань безпеки, - ред.) Умєров, є Кислиця і Бевз. Кислиця є першим заступником міністра закордонних справ, але його буде звільнено з цієї позиції. Він стане першим заступником голови офісу президента, і є голова офісу президента Кирил Буданов",- сказав очільник держави.
Зеленський також зауважив, що всі члени цієї команди є у його підпорядкування, включаючи Олександра Бевза, який "працює тут" (на Банковій, - ред.).
"Тобто моя переговорна група повністю, включаючи секретаря РНБО Умєрова, тепер повністю в цій будівлі. Ось що я роблю",- додав глава держави.
Буданов - голова Офісу Президента
- Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.
- Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
змінити деяких посадовців та держслужбовців ...
Й йому пох що половину з них за конституцією приймає відставку й призначає ПАРЛАМЕНТ за особливою процедурою.
Бо вони з Єрмаком такий указ прийняли самі ...
На зарє марадльорнава пєріода
"Тобто моя переговорна група повністю, включаючи секретаря РНБО Умєрова, тепер повністю в цій будівлі. Ось що я роблю"
воно забуло, що Держава Україна - Республіка !
Україна "Без королів" ЗЄля !!!!
.
Я, моя, своя....
Україна "Без королів" ЗЄля !!!!
.
.