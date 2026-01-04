Зеленський про призначення Буданова: Я посилюю свою переговорну команду

Президент Володимир Зеленський пояснив призначення Кирила Буданова очільником Офісу президента необхідністю посилити команду на мирних переговорах.

Про це він сказав на брифінгу в Києві після зустрічі з радниками західних лідерів, пише "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мотиви призначення Буданова

Президента запитали про мотиви його рішення призначити Буданова очільником офісу президента.

"Я посилюю переговорну команду. Ось що я роблю",- відповів Зеленський.

"У мене є діючий NSA (нацрадник з питань безпеки, - ред.) Умєров, є Кислиця і Бевз. Кислиця є першим заступником міністра закордонних справ, але його буде звільнено з цієї позиції. Він стане першим заступником голови офісу президента, і є голова офісу президента Кирил Буданов",- сказав очільник держави.

Зеленський також зауважив, що всі члени цієї команди є у його підпорядкування, включаючи Олександра Бевза, який "працює тут" (на Банковій, - ред.).

"Тобто моя переговорна група повністю, включаючи секретаря РНБО Умєрова, тепер повністю в цій будівлі. Ось що я роблю",- додав глава держави.

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Буданов - голова Офісу Президента

Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.

Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.

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