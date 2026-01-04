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Новини Призначення Буданова головою ОП
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Зеленський про призначення Буданова: Я посилюю свою переговорну команду

Зеленський пояснив призначення Буданова очільником ОП

Президент Володимир Зеленський пояснив призначення Кирила Буданова очільником Офісу президента необхідністю посилити команду на мирних переговорах.

Про це він сказав на брифінгу в Києві після зустрічі з радниками західних лідерів, пише "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мотиви призначення Буданова

Президента запитали про мотиви його рішення призначити Буданова очільником офісу президента.

"Я посилюю переговорну команду. Ось що я роблю",- відповів Зеленський.

"У мене є діючий NSA (нацрадник з питань безпеки, - ред.) Умєров, є Кислиця і Бевз. Кислиця є першим заступником міністра закордонних справ, але його буде звільнено з цієї позиції. Він стане першим заступником голови офісу президента, і є голова офісу президента Кирил Буданов",- сказав очільник держави.

Зеленський також зауважив, що всі члени цієї команди є у його підпорядкування, включаючи Олександра Бевза, який "працює тут" (на Банковій, - ред.).

"Тобто моя переговорна група повністю, включаючи секретаря РНБО Умєрова, тепер повністю в цій будівлі. Ось що я роблю",- додав глава держави.

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Буданов - голова Офісу Президента

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Автор: 

Буданов Кирило (647) Зеленський Володимир (28370) Офіс Президента (2102)
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Топ коментарі
+14
Він на пресконференції сьогодні разів 5 промовив МИвирішилиЯвирішив- ( отак без паузи)
змінити деяких посадовців та держслужбовців ...
Й йому пох що половину з них за конституцією приймає відставку й призначає ПАРЛАМЕНТ за особливою процедурою.
Бо вони з Єрмаком такий указ прийняли самі ...
На зарє марадльорнава пєріода
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04.01.2026 01:46 Відповісти
+14
Українці, да воно вже охрєнєло впень !!!!! Я, моя, своя....

"Тобто моя переговорна група повністю, включаючи секретаря РНБО Умєрова, тепер повністю в цій будівлі. Ось що я роблю"

воно забуло, що Держава Україна - Республіка !


Україна "Без королів" ЗЄля !!!!

.
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04.01.2026 01:50 Відповісти
+10
воно остаточно поїхало кукухою:

Я, моя, своя....

Україна "Без королів" ЗЄля !!!!

.

.
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04.01.2026 01:52 Відповісти

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