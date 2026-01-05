Зеленський увів до складу РНБО Буданова та вивів Іващенка

У понеділок, 5 січня, президент Володимир Зеленський зробив зміни у персональному складі Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. До складу введено керівника Офісу президента Кирила Буданова та водночас виведено Олега Іващенка, який тепер очолює ГУР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний указ глави держави.

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Буданова введено до складу РНБО

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Буданова Кирила Олексійовича – керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі №20/2026.

Іващенка виведено зі складу РНБО

Цим же указом Зеленський вивів зі складу РНБО Олега Іващенка, який тепер очолює Головне управління розвідки Міноброни.

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Буданов - голова Офісу Президента

Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.

Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.

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