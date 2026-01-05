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Зеленський увів до складу РНБО Буданова та вивів Іващенка

Президент увів Кирила Буданова до складу РНБО

У понеділок, 5 січня, президент Володимир Зеленський зробив зміни у персональному складі Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. До складу введено керівника Офісу президента Кирила Буданова та водночас виведено Олега Іващенка, який тепер очолює ГУР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний указ глави держави.

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Буданова введено до складу РНБО

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Буданова Кирила Олексійовича – керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі №20/2026.

Іващенка виведено зі складу РНБО

Цим же указом Зеленський вивів зі складу РНБО Олега Іващенка, який тепер очолює Головне управління розвідки Міноброни.

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Буданов - голова Офісу Президента

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Автор: 

Буданов Кирило (648) Зеленський Володимир (28405) РНБО (2307) Іващенко Олег (28)
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Топ коментарі
+12
Подтверждать еще раз что ты хворе на всю голову было абсолютно не обязательно. Мы это тут и так хорошо знаем.
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06.01.2026 00:06 Відповісти
+11
Я же и говорю. Что для таких ублюдков как ты сотни тысяч смертей и миллионы обездоленных и ниших? Выгляни за окно, Игорек, и не забывай что в каждой могиле из сотен тысяч есть и твоя личная вина в том числе. Это тебе тавро на всю твою оставшуюся никчемную жизнь, хворе.
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06.01.2026 00:28 Відповісти
+10
Ну да. У мародера страна росла. А тут зажили так зажили. Подумаешь какие-то сотни тысяч погибших мирных, десяток миллионов обездоленных и нищих, и просранная экономика. Зато не "барыга", зато не любовь. Шикарная логика конченного дегенерата.
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06.01.2026 00:11 Відповісти

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