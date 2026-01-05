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Зеленський увів до складу РНБО Буданова та вивів Іващенка
У понеділок, 5 січня, президент Володимир Зеленський зробив зміни у персональному складі Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. До складу введено керівника Офісу президента Кирила Буданова та водночас виведено Олега Іващенка, який тепер очолює ГУР.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний указ глави держави.
Буданова введено до складу РНБО
"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Буданова Кирила Олексійовича – керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі №20/2026.
Іващенка виведено зі складу РНБО
Цим же указом Зеленський вивів зі складу РНБО Олега Іващенка, який тепер очолює Головне управління розвідки Міноброни.
Буданов - голова Офісу Президента
- Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.
- Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.
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