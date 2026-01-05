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Новини Вплив Єрмака Призначення Буданова головою ОП
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Буданов контактував зі США паралельно із Єрмаком, - ЗМІ

Буданов мав контакти зі США паралельно із Єрмаком

Кирило Буданов на посаді керівника ГУР МО паралельно із тодішнім главою ОП Єрмаком контактував із американською стороною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УП.

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Подробиці

"Новий голова Офісу президента на попередній посаді був одним із небагатьох, хто насмілювався непублічно тримати паралельний до Єрмака контакт із різними таборами в команді Трампа: від генерала Кіта Келлога до команди віцепрезидента Венса. Хоч Єрмак напряму і через президента постійно намагався заблокувати ці канали", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Зеленський впродовж місяця вмовляв Буданова погодитися на посаду голови ОП, - FT

Співрозмовники видання розповіли, що минулий рік Буданов не раз намагався донести до Зеленського реальну картину того, як ставляться до Єрмака у Штатах, як оцінюють його манеру вести переговори і взагалі здатність до такої роботи.

В очах американців Буданов, зазначає видання, має два великі плюси: він має реальний погляд на стан справ на війні і не залучений в останні гучні корупційні скандали, що "дає можливість адекватно вести з ним переговори", не маючи при цьому "репутаційних ризиків".

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"Крім цього Буданов – чи не єдиний у країні має прямі робочі контакти з росіянами. Він спілкувався з ними про обміни полоненими і, наприклад, проводив окремі очні переговори в ОАЕ в ході останньої хвилі дипломатичних зусиль нової команди США", - йдеться в матеріалі.

Автор припускає, що наразі Буданов у ролі керівника Офісу Президента фактично очолить з українського боку переговори про закінчення війни, гарантії від США і партнерів та решту безпекових питань.

Читайте: Зеленський про призначення Буданова: Я посилюю свою переговорну команду

Буданов - голова Офісу Президента

Також читайте: Буданов про консультації з радниками з питань нацбезпеки: Будуть конкретні результати

Автор: 

Буданов Кирило (648) США (26961) Єрмак Андрій (1786)
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Топ коментарі
+7
Дєрьмак з саліваном віткофом та кушнером, а буданов з ким?
І який результат?
Україна, вже майже от от дуже скоро переможе?
До речі, буданов знав про міндіча?
Вся, зелена мразота замазана у мародерстві та брехні з головою.
Кожен зелений холуй повинен нести особисту відповідальність!
І тіктокер буданов у тому числі!!!
До речі, де можна подивитися статки буданова?
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05.01.2026 09:52 Відповісти
+5
"не залучений в останні гучні корупційні скандали" Джерело: https://censor.net/ua/n3593840
А це ще велике питання, чому він не під слідством.
Сприяння втечі Трубіцина - це не участь у корупційному скандалі?
А залучення його підлеглих у якості найманців для вирішенні питання дерибану державного майна на користь бізнесмена Кауфмана - це не корупційний скандал? (сан. "Жовтень")
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05.01.2026 09:54 Відповісти
+3
Ішак грає у, перш за все для себе, небезпечну гру. Не так він, як дєрмак. І відставка Малюка лише прискорить остаточне фіаско безтолкового ішака.
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05.01.2026 09:54 Відповісти

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