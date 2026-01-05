Буданов контактував зі США паралельно із Єрмаком, - ЗМІ

Кирило Буданов на посаді керівника ГУР МО паралельно із тодішнім главою ОП Єрмаком контактував із американською стороною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УП.

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Подробиці

"Новий голова Офісу президента на попередній посаді був одним із небагатьох, хто насмілювався непублічно тримати паралельний до Єрмака контакт із різними таборами в команді Трампа: від генерала Кіта Келлога до команди віцепрезидента Венса. Хоч Єрмак напряму і через президента постійно намагався заблокувати ці канали", - йдеться в матеріалі.

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Співрозмовники видання розповіли, що минулий рік Буданов не раз намагався донести до Зеленського реальну картину того, як ставляться до Єрмака у Штатах, як оцінюють його манеру вести переговори і взагалі здатність до такої роботи.

В очах американців Буданов, зазначає видання, має два великі плюси: він має реальний погляд на стан справ на війні і не залучений в останні гучні корупційні скандали, що "дає можливість адекватно вести з ним переговори", не маючи при цьому "репутаційних ризиків".

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"Крім цього Буданов – чи не єдиний у країні має прямі робочі контакти з росіянами. Він спілкувався з ними про обміни полоненими і, наприклад, проводив окремі очні переговори в ОАЕ в ході останньої хвилі дипломатичних зусиль нової команди США", - йдеться в матеріалі.

Автор припускає, що наразі Буданов у ролі керівника Офісу Президента фактично очолить з українського боку переговори про закінчення війни, гарантії від США і партнерів та решту безпекових питань.

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Буданов - голова Офісу Президента

Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.

Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.

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