Буданов про консультації з радниками з питань нацбезпеки: Будуть конкретні результати
Керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав продуктивними консультації з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів України, членів "Коаліції охочих", які прибули з візитом до Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Буданов.
Будуть конкретні результати
Консультації вийшли продуктивними та засвідчили високий рівень усвідомлення всієї серйозності викликів та загроз нашій спільній безпеці, і будуть конкретні результати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що партнерів детально проінформували про напрацьовані документи з мирного процесу та результати активної дипломатичної роботи останніх тижнів.
Гарантії безпеки
"Обговорили та скоординували наші позиції у різних сферах військово-політичної співпраці, аби наблизити потрібний для нас усіх результат ― надійні гарантії безпеки", - зазначив керівник ОП.
Буданов наголосив, що Україні потрібні справжні та міцні, юридично зобов'язуючі гарантії безпеки від партнерів, які не допустять повторення агресії.
"Погодились, що на цьому складному шляху важливо зберігати нашу єдність і набраний високий темп руху", - додав голова ОП.
Робота триває
Також він повідомив, що наступного тижня робота продовжиться на рівні лідерів, а також між військовими держав-партнерів.
"Дякую нашим партнерам за підтримку та допомогу, яка безпосередньо впливає на силу позицій України у наймасштабніший з часів Другої світової війни в Європі.
І Україна, і США, і Європа зацікавлені у надійному, справедливому мирі, який буде запорукою спільного успішного майбутнього", - підсумував Буданов.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що радники з нацбезпеки країн Європи та НАТО розпочали зустрічі у Києві, узгоджуються подальші кроки.
- Секретар РНБО Рустем Умєров разом з начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та радником Офісу Президента Олександром Бевзом розпочали спільну роботу з європейськими партнерами у Києві.
- Секретар РНБО Рустем Умєров за результатами зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн, представниками Європейського Союзу та НАТО повідомив, що більшість позицій – 90% мирного плану – вже узгоджені, робота триває над деталями.
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