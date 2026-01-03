Буданов о консультациях с советниками по вопросам нацбезопасности: Будут конкретные результаты

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов назвал продуктивными консультации с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров Украины, членов "Коалиции желающих", которые прибыли с визитом в Киев.

об этом сообщил Буданов.

Будут конкретные результаты

"Консультации оказались продуктивными и показали высокий уровень осознания всей серьезности вызовов и угроз нашей общей безопасности, и будут конкретные результаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партнеров подробно проинформировали о разработанных документах относительно мирного процесса и результатах активной дипломатической работы последних недель.

Гарантии безопасности

"Обсудили и скоординировали наши позиции в различных сферах военно-политического сотрудничества, чтобы приблизить нужный для нас всех результат - надежные гарантии безопасности", - отметил глава ОП.

Буданов подчеркнул, что Украине нужны настоящие и прочные, юридически обязывающие гарантии безопасности от партнеров, которые не допустят повторения агрессии.

"Согласились, что на этом сложном пути важно сохранять наше единство и набранный высокий темп движения", - добавил глава ОП.

Работа продолжается

Также он сообщил, что на следующей неделе работа продолжится на уровне лидеров, а также между военными государств-партнеров.

"Благодарю наших партнеров за поддержку и помощь, которая напрямую влияет на силу позиций Украины в самом масштабном со времен Второй мировой войны в Европе.

И Украина, и США, и Европа заинтересованы в надежном, справедливом мире, который будет залогом общего успешного будущего", - подытожил Буданов.

