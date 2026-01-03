РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
1 166 11

Буданов о консультациях с советниками по вопросам нацбезопасности: Будут конкретные результаты

Буданов о консультациях с советниками по нацбезопасности

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов назвал продуктивными консультации с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров Украины, членов "Коалиции желающих", которые прибыли с визитом в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Буданов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Будут конкретные результаты

"Консультации оказались продуктивными и показали высокий уровень осознания всей серьезности вызовов и угроз нашей общей безопасности, и будут конкретные результаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партнеров подробно проинформировали о разработанных документах относительно мирного процесса и результатах активной дипломатической работы последних недель.

Читайте также: Гарантии безопасности, восстановление и базовая рамка для реального мира: Двигаемся по трем ключевым направлениям, - Зеленский

Гарантии безопасности

"Обсудили и скоординировали наши позиции в различных сферах военно-политического сотрудничества, чтобы приблизить нужный для нас всех результат - надежные гарантии безопасности", - отметил глава ОП.

Буданов подчеркнул, что Украине нужны настоящие и прочные, юридически обязывающие гарантии безопасности от партнеров, которые не допустят повторения агрессии.

"Согласились, что на этом сложном пути важно сохранять наше единство и набранный высокий темп движения", - добавил глава ОП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с советниками по нацбезопасности стран "Коалиции желающих": Сейчас у нас новый шанс завершить войну. ВИДЕО

Работа продолжается

Также он сообщил, что на следующей неделе работа продолжится на уровне лидеров, а также между военными государств-партнеров.

"Благодарю наших партнеров за поддержку и помощь, которая напрямую влияет на силу позиций Украины в самом масштабном со времен Второй мировой войны в Европе.

И Украина, и США, и Европа заинтересованы в надежном, справедливом мире, который будет залогом общего успешного будущего", - подытожил Буданов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы ощутимо продвинулись в проработке мирной рамки, договариваемся о встрече Зеленского и Трампа в январе, - Умеров. ФОТО

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве, согласовываются дальнейшие шаги.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и советником Офиса Президента Александром Бевзом начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров по результатам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности европейских стран, представителями Европейского Союза и НАТО сообщил, что большинство позиций – 90% мирного плана – уже согласованы, работа продолжается над деталями.

Автор: 

Буданов Кирилл (519) гарантии безопасности (378)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Ми тільки бачимо результати пустих катань за рахунок держави, цирк гастролі в Європу.
показать весь комментарий
03.01.2026 21:26 Ответить
+6
Може вони з Зеленскім якісь брати-родичі? Тільки красиві заяви з анонсами красивих результатів навіть не розпочатих справ. Як там рак Пуйла, нехватка матеріалів для кацапських ракет, кава в Ялті до шашликів, і регулярне вичерпання ресурсів Лаптєстану поживає?
показать весь комментарий
03.01.2026 21:27 Ответить
+4
"БУДУТЬ КОНКРЕТНІ РЕЗУЛЬТАТИ" замусолена стара зелена брехлива пластинка починаючи з 2019 року.Люба "зелена обіцянка "будуть результати" - гола брехня починаючи із зарплатні вчителів.смартфонів пенсам ,озелененням і закінчуючи "хламінгами" і т.д...
показать весь комментарий
03.01.2026 21:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми тільки бачимо результати пустих катань за рахунок держави, цирк гастролі в Європу.
показать весь комментарий
03.01.2026 21:26 Ответить
Може вони з Зеленскім якісь брати-родичі? Тільки красиві заяви з анонсами красивих результатів навіть не розпочатих справ. Як там рак Пуйла, нехватка матеріалів для кацапських ракет, кава в Ялті до шашликів, і регулярне вичерпання ресурсів Лаптєстану поживає?
показать весь комментарий
03.01.2026 21:27 Ответить
такі ж конкретні як фламінги ?
показать весь комментарий
03.01.2026 21:30 Ответить
"БУДУТЬ КОНКРЕТНІ РЕЗУЛЬТАТИ" замусолена стара зелена брехлива пластинка починаючи з 2019 року.Люба "зелена обіцянка "будуть результати" - гола брехня починаючи із зарплатні вчителів.смартфонів пенсам ,озелененням і закінчуючи "хламінгами" і т.д...
показать весь комментарий
03.01.2026 21:31 Ответить
Чого Ви так жорстко? А як же кава в Ялті, ***** при смерті та майже здохле, повний розвал *****стану etc
показать весь комментарий
03.01.2026 21:34 Ответить
Не шановні диванні ура- патріоти ,ви ж бодунова робили великого розвідника і полководця ,що розчарувались в своєму "хєрої кавивялті" ?
показать весь комментарий
03.01.2026 21:34 Ответить
ага!
ми такі!
показать весь комментарий
03.01.2026 21:36 Ответить
Хвалю за сарказм.
показать весь комментарий
03.01.2026 21:40 Ответить
оооо....
і буданов зарядив про от от скоро щось буде!
хочааа.....
про що це я?
і кофа в ялті була!
і ракет на два три залпи!

так, а що з чебуреком?
показать весь комментарий
03.01.2026 21:34 Ответить
Результаты ждите с первым лучом солнца, они придут на пятый день, с востока
💩
показать весь комментарий
03.01.2026 21:40 Ответить
відношення "ДВО-ЯКОЄ"
якоє-якоє?
а покищо ніякоє...

Єрмак з Татаровим усіх переграв чи Партнери ЄС чи США?
Буданов проходив спецпідгтовку за програмою ЮНІТ2245 ,
широкий зв"язок зі спецурою США.
Саме йому, коли вовка кликав на шашлики, у США сказали , яка буде дата вторгнення
А чи раптово він пішов на зраду Бурби за генеральськими погонами до кодла зЄРМАКОТАТАРІВСЬКОЇ РИГОТНІ???
Чи саме хто зі США захотів бачити саме його на пермовинах на посаді Єрмака ?
Чи Єрмак вибиває його з президентської гонки?
Чи вовка сам передає Буданову владу з виборами , налякавши Малюка відставкою, візьме з нього зуб випустити в майбутньому їх з коханцем...Як Міндіча...

ОТ ХТО МЕНІ ВІДПОВІСТЬ?
показать весь комментарий
03.01.2026 22:12 Ответить
 
 