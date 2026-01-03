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Новости Видео Встреча коалиции желающих
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Зеленский встретился с советниками по нацбезопасности стран "Коалиции желающих": Сейчас у нас новый шанс завершить войну. ВИДЕО

Сегодня, 3 января, президент Владимир Зеленский встретился с советниками по вопросам национальной безопасности государств - членов "Коалиции желающих".

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

В частности, президент отметил, что состоялись три панели между украинской переговорной командой и 18 участниками из разных стран и институтов.

"Основное внимание - гарантиям безопасности, восстановлению и базовой рамке для реального мира. Во время встречи обсудили все имеющиеся наработки документов и подробно коснулись последовательности шагов", - говорится в сообщении.

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Зеленский сообщил, что уже 5 января состоится встреча начальников генеральных штабов, а 6 января – встреча на уровне лидеров в Париже.

"После этих контактов рассчитываем на результативную совместную встречу с представителями США", - добавил он.

Новый шанс завершить войну

Зеленский подчеркнул, что "сейчас у нас новая волна, новый шанс завершить эту войну".

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"И мы благодарны за то, что на дипломатическом пути также не одиноки. Спасибо государствам-партнерам, их лидерам за последовательную поддержку нашей страны", - добавил президент.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (24845) гарантии безопасности (467) Коалиция желающих (151)
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Топ комментарии
+6
Коаліція охочих закінчити війну? Чи коаліція охочих поговорити?
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03.01.2026 20:32 Ответить
+5
І де той шанс ? капітулювати перед москалями ?
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03.01.2026 20:29 Ответить
+5
Виграти війну , чи хоч зупинити просування москалів це їм не цікаво .. а ось розпил 800 мільярдів...
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03.01.2026 20:36 Ответить

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