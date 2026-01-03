Зеленский встретился с советниками по нацбезопасности стран "Коалиции желающих": Сейчас у нас новый шанс завершить войну. ВИДЕО

Сегодня, 3 января, президент Владимир Зеленский встретился с советниками по вопросам национальной безопасности государств - членов "Коалиции желающих".

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

В частности, президент отметил, что состоялись три панели между украинской переговорной командой и 18 участниками из разных стран и институтов.

"Основное внимание - гарантиям безопасности, восстановлению и базовой рамке для реального мира. Во время встречи обсудили все имеющиеся наработки документов и подробно коснулись последовательности шагов", - говорится в сообщении.

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Зеленский сообщил, что уже 5 января состоится встреча начальников генеральных штабов, а 6 января – встреча на уровне лидеров в Париже.

"После этих контактов рассчитываем на результативную совместную встречу с представителями США", - добавил он.

Новый шанс завершить войну

Зеленский подчеркнул, что "сейчас у нас новая волна, новый шанс завершить эту войну".

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"И мы благодарны за то, что на дипломатическом пути также не одиноки. Спасибо государствам-партнерам, их лидерам за последовательную поддержку нашей страны", - добавил президент.

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