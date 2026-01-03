Зеленський зустрівся з радниками з нацбезпеки країн "Коаліції охочих": Зараз у нас новий шанс завершити війну. ВIДЕО

Сьогодні, 3 січня, президент Володимир Зеленський зустрівся з радниками з питань національної безпеки держав - членів "Коаліції охочих".

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

Так, президент зазначив, що відбулося три панелі між українською переговорною командою та 18 учасниками з різних країн та інституцій.

"Головна увага – гарантіям безпеки, відбудові та базовій рамці для реального миру. Під час зустрічі обговорили всі наявні напрацювання документів і детально торкнулись послідовності кроків", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський повідомив, що уже 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів, а 6 січня – зустріч на рівні лідерів у Парижі.

"Після цих контактів розраховуємо на результативну спільну зустріч із представниками США", - додав він.

Новий шанс завершити війну

Зеленський наголосив, що "зараз у нас нова хвиля, новий шанс завершити цю війну".

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"І ми вдячні за те, що на дипломатичному шляху також не самотні. Дякую державам-партнерам, їхнім лідерам за послідовну підтримку нашої країни", - додав президент.

Що передувало?