Зеленський зустрівся з радниками з нацбезпеки країн "Коаліції охочих": Зараз у нас новий шанс завершити війну. ВIДЕО
Сьогодні, 3 січня, президент Володимир Зеленський зустрівся з радниками з питань національної безпеки держав - членів "Коаліції охочих".
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
Так, президент зазначив, що відбулося три панелі між українською переговорною командою та 18 учасниками з різних країн та інституцій.
"Головна увага – гарантіям безпеки, відбудові та базовій рамці для реального миру. Під час зустрічі обговорили всі наявні напрацювання документів і детально торкнулись послідовності кроків", - йдеться в повідомленні.
Зеленський повідомив, що уже 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів, а 6 січня – зустріч на рівні лідерів у Парижі.
"Після цих контактів розраховуємо на результативну спільну зустріч із представниками США", - додав він.
Новий шанс завершити війну
Зеленський наголосив, що "зараз у нас нова хвиля, новий шанс завершити цю війну".
"І ми вдячні за те, що на дипломатичному шляху також не самотні. Дякую державам-партнерам, їхнім лідерам за послідовну підтримку нашої країни", - додав президент.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.
- Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих".
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