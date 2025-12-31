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Україна, США та європейські країни провели розмову щодо мирного процесу, - Умєров

Умєров

Секретер РНБО Рустем Умєров провів телефонну розмову з американськими партнерами та радниками з нацбезпеки Британії, Німеччини й Франції щодо мирного процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережах.

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Деталі розмови

За його словами, з американського боку у розмові взяли участь держсекретар США Марко Рубіо, радники американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. З європейського – радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

"Скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні", - зазначив Умєров.

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Коаліція охочих

Також Умєров розповів про деталі зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться 3 січня в Україні.

Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн.

"У новому році продовжимо роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат", - додав він.

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  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

Автор: 

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Топ коментарі
+8
Оно хде?
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31.12.2025 20:05 Відповісти
+6
Бажаю Українцям у новому році повернення до влади Президента Петра Порошенка ❤️🇺🇦❤️
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31.12.2025 20:20 Відповісти
+4
Один з потужніших менеджерів.дипломат на кшталт Віткоффа !!))
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31.12.2025 20:21 Відповісти

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