Україна, США та європейські країни провели розмову щодо мирного процесу, - Умєров

Секретер РНБО Рустем Умєров провів телефонну розмову з американськими партнерами та радниками з нацбезпеки Британії, Німеччини й Франції щодо мирного процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережах.

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Деталі розмови

За його словами, з американського боку у розмові взяли участь держсекретар США Марко Рубіо, радники американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. З європейського – радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

"Скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні", - зазначив Умєров.

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Коаліція охочих

Також Умєров розповів про деталі зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться 3 січня в Україні.

Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн.

"У новому році продовжимо роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат", - додав він.

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