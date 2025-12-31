Переговори вступають у критичну фазу, лише Трамп здатен запустити мирний діалог, - Вітакер

Напередодні Нового року, коли перемовини щодо війни в Україні входять у вирішальну фазу, саме президент США Дональд Трамп має потенціал зібрати сторони конфлікту за столом переговорів і перевірити можливість досягнення мирної угоди

Про це пише у соцмережі Х посол США в НАТО Метью Вітакер, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні Нового року, коли переговори щодо війни в Україні вступають у критичну фазу, президент США Дональд Трамп є єдиним лідером, здатним зібрати обидві сторони конфлікту за стіл переговорів", - пише він.

Посол США при НАТО додав, що Трамп може перевірити, чи можливо досягти мирної угоди між сторонами.

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Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.

Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.

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