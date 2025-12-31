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Новини Мирні перемовини
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Переговори вступають у критичну фазу, лише Трамп здатен запустити мирний діалог, - Вітакер

майбутній посол США у НАТО Вітакер

Напередодні Нового року, коли перемовини щодо війни в Україні входять у вирішальну фазу, саме президент США Дональд Трамп має потенціал зібрати сторони конфлікту за столом переговорів і перевірити можливість досягнення мирної угоди

Про це пише у соцмережі Х посол США в НАТО Метью Вітакер, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні Нового року, коли переговори щодо війни в Україні вступають у критичну фазу, президент США Дональд Трамп є єдиним лідером, здатним зібрати обидві сторони конфлікту за стіл переговорів", - пише він.

Посол США при НАТО додав, що Трамп може перевірити, чи можливо досягти мирної угоди між сторонами.

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Зустріч президентів України та США

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Автор: 

перемовини (3859) Вітакер Метью (69)
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Топ коментарі
+17
Які там ще переговори? Вгомонися вже, вітакер. Поздоровляйте і далі кацапню з Новим Роком, довбой@би. Позорисько всесвітнє.
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31.12.2025 14:08 Відповісти
+11
кретин. немає ніякої критичної фази в переговорах, як і самих переговорів.

Є загострення по фазі в голові трампа
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31.12.2025 14:09 Відповісти
+3
1000 Томагавіків що місяця по військових об`єктах па-Раші, заводах, фабриках та критичній інфраструктурі здатні зупинити війну, а не вмовлення, заохочення шизофреніка, нациста )(уйла !!!
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31.12.2025 14:10 Відповісти

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