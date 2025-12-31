Переговоры вступают в критическую фазу, только Трамп способен запустить мирный диалог, - Уитакер

Накануне Нового года, когда переговоры по войне в Украине вступают в решающую фазу, именно президент США Дональд Трамп имеет потенциал собрать стороны конфликта за столом переговоров и проверить возможность достижения мирного соглашения.

"Накануне Нового года, когда переговоры по войне в Украине вступают в критическую фазу, президент США Дональд Трамп является единственным лидером, способным собрать обе стороны конфликта за стол переговоров", - пишет он.

Посол США при НАТО добавил, что Трамп может проверить, возможно ли достичь мирного соглашения между сторонами.

Встреча президентов Украины и США

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.

Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.

