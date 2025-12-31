Переговоры вступают в критическую фазу, только Трамп способен запустить мирный диалог, - Уитакер
Накануне Нового года, когда переговоры по войне в Украине вступают в решающую фазу, именно президент США Дональд Трамп имеет потенциал собрать стороны конфликта за столом переговоров и проверить возможность достижения мирного соглашения.
Об этом пишет в соцсети Х посол США в НАТО Мэтью Уитакер, информирует Цензор.НЕТ.
"Накануне Нового года, когда переговоры по войне в Украине вступают в критическую фазу, президент США Дональд Трамп является единственным лидером, способным собрать обе стороны конфликта за стол переговоров", - пишет он.
Посол США при НАТО добавил, что Трамп может проверить, возможно ли достичь мирного соглашения между сторонами.
Встреча президентов Украины и США
- В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.
- Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.
- В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.
Топ комментарии
+6 Zero #614287
показать весь комментарий31.12.2025 14:08 Ответить Ссылка
+5 Redcar Ukraine
показать весь комментарий31.12.2025 14:09 Ответить Ссылка
+2 Maxpro
показать весь комментарий31.12.2025 14:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Є загострення по фазі в голові трампа
За маразмом в Белом Доме
За тем,как он крепчает
С нетерпением жду ,когда у американского народа
Накопится много гнева
И американский народ взорвется!
Это ведь будет незабываемый взрыв
Его произведут избиратели МАРАЗМАТИКА ТРАМПА
Которые незабываемо ШТУРМОВАЛИ КОНГРЕСС
И разнесли там все к ху.....
Так что у ДОННИ впереди - сплошная развлекуха
Росія ніколи не проводила переговорів як засіб досягнення миру. Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час, або способом легалізувати захоплене, або способом перекласти відповідальність із себе. Для Кремля переговори - це не альтернатива війні, а ще один її інструмент.
https://gordonua.com/ukr/blogs/bohdan-krotevych/te-shcho-rf-nazivaje-mirnim-protsesom-naspravdi-okrema-spetsoperatsija-proti-zakhodu-1768514.html