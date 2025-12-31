РУС
Переговоры вступают в критическую фазу, только Трамп способен запустить мирный диалог, - Уитакер

будущий посол США в НАТО Витакер

Накануне Нового года, когда переговоры по войне в Украине вступают в решающую фазу, именно президент США Дональд Трамп имеет потенциал собрать стороны конфликта за столом переговоров и проверить возможность достижения мирного соглашения.

Об этом пишет в соцсети Х посол США в НАТО Мэтью Уитакер, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне Нового года, когда переговоры по войне в Украине вступают в критическую фазу, президент США Дональд Трамп является единственным лидером, способным собрать обе стороны конфликта за стол переговоров", - пишет он.

Посол США при НАТО добавил, что Трамп может проверить, возможно ли достичь мирного соглашения между сторонами.

Встреча президентов Украины и США

Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине, - Трамп

Топ комментарии
+6
Які там ще переговори? Вгомонися вже, вітакер. Поздоровляйте і далі кацапню з Новим Роком, довбой@би. Позорисько всесвітнє.
31.12.2025 14:08 Ответить
+5
кретин. немає ніякої критичної фази в переговорах, як і самих переговорів.

Є загострення по фазі в голові трампа
31.12.2025 14:09 Ответить
+2
Оце Вітакер "лизнув" рудому🤣🤣🤣
31.12.2025 14:10 Ответить
Які там ще переговори? Вгомонися вже, вітакер. Поздоровляйте і далі кацапню з Новим Роком, довбой@би. Позорисько всесвітнє.
31.12.2025 14:08 Ответить
ти надієшся на якісь там переговори?
31.12.2025 14:09 Ответить
Це ти вітакера спитав,чи що?
31.12.2025 14:15 Ответить
я тебе спитав, ти ж не надієшся на переговори, як вітакер?
31.12.2025 14:18 Ответить
Так надіюсь чи не надіюсь? І взагалі,хто ти такий, щоб про щось питати? Ти можеш тільки поцікавитися.
31.12.2025 14:28 Ответить
ти на питання дай відповідь
31.12.2025 14:29 Ответить
Хтось вже має сказати Трампу що він все просрав. Зараз під новорічні фейєрверки Китай нападе на Тайвань і Трампа можна буде спалювати на хресті перед Білим домом, як людину яка програла всі війни!
31.12.2025 14:11 Ответить
ой, чи й не проблема. ти жінок і дітей мобілізуєш для захисту тайваня.
31.12.2025 14:19 Ответить
Не програла а закінчила - несіть нобелівку
31.12.2025 14:19 Ответить
кретин. немає ніякої критичної фази в переговорах, як і самих переговорів.

Є загострення по фазі в голові трампа
31.12.2025 14:09 Ответить
Ну, якшо Трамп візьме Баррет 107 та набої 50mgb - то так. В іншому випадку - не буде ніякого миру.
31.12.2025 14:10 Ответить
Оце Вітакер "лизнув" рудому🤣🤣🤣
31.12.2025 14:10 Ответить
1000 Томагавіків що місяця по військових об`єктах па-Раші, заводах, фабриках та критичній інфраструктурі здатні зупинити війну, а не вмовлення, заохочення шизофреніка, нациста )(уйла !!!
31.12.2025 14:10 Ответить
У нинішніх політиків США вже відверта шизофренія!
31.12.2025 14:13 Ответить
А нікому не спадає на думку, що два маразматичні діди домовились клеїти дурня, що ми тепер і спостерігаємо?
31.12.2025 14:16 Ответить
Зовсім ні!Є тупий наріт і тупий клоун.Все інше наслідки
31.12.2025 14:23 Ответить
Для цього йому потрібно натиснути на путлєра - це мабуть з розряду фантастики - якшо він злякався кацапського прапора на нафтоналивній калоші
31.12.2025 14:18 Ответить
все, що він може запустити, - то пустотливі рученяти і чиїсь кишені...
31.12.2025 14:20 Ответить
Мне нравится наблюдать
За маразмом в Белом Доме
За тем,как он крепчает
С нетерпением жду ,когда у американского народа
Накопится много гнева
И американский народ взорвется!
Это ведь будет незабываемый взрыв
Его произведут избиратели МАРАЗМАТИКА ТРАМПА
Которые незабываемо ШТУРМОВАЛИ КОНГРЕСС
И разнесли там все к ху.....
Так что у ДОННИ впереди - сплошная развлекуха
31.12.2025 14:20 Ответить
кончений світ... може ще цьому трампаксу за знущання над загиблими українцями премію миру дадуть...
31.12.2025 14:20 Ответить
Скільки коштів прокатав просрочений тупий нарк з нульовим результатом?
31.12.2025 14:21 Ответить
Тромб нінащо не здатен. По переше тому що Тромб шизоїд. По друге тому що Тромбу миру не хоче, а хоче відновити ссср так як являється його ярим шанувальником ще з 80-х років про що даже є відео. А по третє тому що ***** для Тромба кращий друг і беззаперечний авторитет. І вся ця війна йде тільки із-за Тромба який підтримує ***** і обіцяв йому віддати Україну про що жирик зізнався ще багато років назад.
31.12.2025 14:23 Ответить
Те, що РФ називає "мирним процесом", - насправді окрема спецоперація проти Заходу...
Росія ніколи не проводила переговорів як засіб досягнення миру. Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час, або способом легалізувати захоплене, або способом перекласти відповідальність із себе. Для Кремля переговори - це не альтернатива війні, а ще один її інструмент.
https://gordonua.com/ukr/blogs/bohdan-krotevych/te-shcho-rf-nazivaje-mirnim-protsesom-naspravdi-okrema-spetsoperatsija-proti-zakhodu-1768514.html
31.12.2025 14:30 Ответить
Нахера це постійне пердіння в калюжу щодо важливості Трампа. Якби на початку 2022 року трапмон був президетном США, путін в 2025 році (або раніше) вже був би від Берліном
31.12.2025 14:30 Ответить
Невже не зрозуміло що *****-карловод тримає всіх за ідіотами чисто приколюється, потрібні заходи жощі, чи цей термін не знайомий заходу?
31.12.2025 14:32 Ответить
Дебіл, 1500 атакамсів з 500-700 томагавками і 100-150 Ф16, гриппенів та міражів з єврофайтерами тощо швидко запустять процес перемовин у правільному напрямку для людства, а не твій полудурник- педофіл, брехливий шахрай та барига Додік Трампон, якому на арлінгтонському цвінтару вже давно прогули пишуть .
31.12.2025 14:45 Ответить
Трамп як вередлива престаріла прима у театрі, яка і у кращі роки була так собі -посередність, як людина мерзенною, але якимось фантастично-дивним способом попала на перші ролі, і, якій давно пора уступити місце іншим, але всі вимушені терпіти, -грати роль свити голої королеви, бути запопадлими, улесливими, запопадливими, компліментарними, обожнювати той мішок з кістками, грати роль бездарних, придурків,...
31.12.2025 14:48 Ответить
Да не потрібен пуйлу компромісний мир.Він прагне отримати все. Допоки має ресурси на війну, буде маневруватиме і тягнути куцого за хвіст, щоб відтягнути якомога далі запровадження санкцій.Усі про це знають, і європейці і американці.Але, хоч би дипломатією хочуть зберегти своє обличчя.
31.12.2025 14:49 Ответить
Як же оце "... тільки Трамп...", "..тіільки він єдиний..." набридло. Мабуть ніхто з них не читав казочку про голого короля. А може інше - готують свого хазяїна до коронації і запропонують переіменувати US в UT (United Trampdom)?
31.12.2025 14:54 Ответить
Трамп, реально, хоче розвалити Євросоюз, щоб мати економічний вплив на бізнес країн, які в нього входять. Задумайтесь, нахера йому спілкування з шавками типу орбана та фіцо, якщо країни, які вони очолюють, економічно мають мізерний вплив на економіку ЄС ? Лише щоб блокувати невигідні для США рішення ЄС, через недосконалість законодавства. Через імпотентність ЄС це питання може вирішити лише Україна, поставити на місце (депортувавши) етнічне населення мадяр та словаків, та заселивши ці землі вихідцями з центральної України. Робиться це просто, - держава купує чи відчуджує (безкоштовно) землі на території громад етнічних недоукраїнців угорської та словацької національностей та роздає їх на пільгових умовах (чи безкоштовно) учасникам бойових дій, наприклад, з центральної України. Потім, між новоприбулими та хиторожопими місцевими недоукраїнцями, по любому, виникне конфлікт на політичний чи етнічний мотив, який переросте в насильство. Місцеві недоукраїнці, перебуваючи у чисельній більшості, по любому отримають верх, а тому, вдало зафіксувавши факт насильства (відеофікасація з розповсюдженням в соціальних мережах), їх масово можна посадити за грати з конфіскацією майна (долучивши представників зацікавлених країн). А конфісковане житло знову безкоштовно передати сімям УБД. І так далі: *******-чмиримо мадяра за те, що не знає української мови, а на його агресію, через патріотричний суд, позбавляємо майна. І головне, робити це потрібно відкрито (крім *******) для всього світу
31.12.2025 14:57 Ответить
 
 