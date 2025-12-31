Украина, США и европейские страны провели беседу о мирном процессе, - Умеров
Секретарь СНБО Рустем Умеров провел телефонный разговор с американскими партнерами и советниками по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции относительно мирного процесса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсетях.
Детали разговора
По его словам, с американской стороны в разговоре приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, советники американского президента Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. С европейской – советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.
"Скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе", - отметил Умеров.
Коалиция желающих
Также Умеров рассказал о деталях встречи "Коалиции желающих", которая состоится 3 января в Украине.
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры присоединятся онлайн.
"В новом году продолжим работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат", - добавил он.
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.
