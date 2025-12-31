РУС
Украина, США и европейские страны провели беседу о мирном процессе, - Умеров

Умєров

Секретарь СНБО Рустем Умеров провел телефонный разговор с американскими партнерами и советниками по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции относительно мирного процесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсетях.

Детали разговора

По его словам, с американской стороны в разговоре приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, советники американского президента Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. С европейской – советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

"Скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе", - отметил Умеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры вступают в критическую фазу, только Трамп способен запустить мирный диалог, - Уитакер

Коалиция желающих

Также Умеров рассказал о деталях встречи "Коалиции желающих", которая состоится 3 января в Украине.

Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры присоединятся онлайн.

"В новом году продолжим работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на все медийные упреки россиян, нет срыва переговоров Украины и США, - Зеленский

  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

+7
Оно хде?
31.12.2025 20:05 Ответить
+5
Бажаю Українцям у новому році повернення до влади Президента Петра Порошенка ❤️🇺🇦❤️
31.12.2025 20:20 Ответить
+2
"zєляш-рєшала"
31.12.2025 20:06 Ответить
Оно хде?
31.12.2025 20:05 Ответить
"zєляш-рєшала"
31.12.2025 20:06 Ответить
скільки відсотків лишилося узгодити
31.12.2025 20:10 Ответить
Хто б сумнівався,як не на які дії не здатні то залишається тількі розмовляти,земразота подає це як якесь потужне досягнення ,********.
31.12.2025 20:10 Ответить
Бажаю Українцям у новому році повернення до влади Президента Петра Порошенка ❤️🇺🇦❤️
31.12.2025 20:20 Ответить
Він ще за брата не відсидів. І за сою в канфєтах🍬
31.12.2025 20:25 Ответить
коли в хату, умерич?
і де взагалі твоя хата?
31.12.2025 20:20 Ответить
Один з потужніших менеджерів.дипломат на кшталт Віткоффа !!))
31.12.2025 20:21 Ответить
Кажуть Санич Юзіка відправив повернути Чебура. Інфа надійна, як рейтинг Санича
31.12.2025 20:22 Ответить
И как это понимать?
31.12.2025 20:23 Ответить
Не треба панімать, треба слухати і вірити. Розумних наш Лідор недолюблює
31.12.2025 20:27 Ответить
Шо хрін вам , а не закінчення війни.
31.12.2025 21:08 Ответить
Знов продовжують товкти воду у ступi
31.12.2025 20:25 Ответить
за сім, майже рочків при владі,
вже можна було б ту воду в сметану зтовкти!
але ні - вяленько товкуть...
31.12.2025 20:52 Ответить
очередной чучмарбек с семьей и бизнесом в штатах договаривается о чем-то для Украины...
сюр какой-то...
31.12.2025 22:13 Ответить
 
 