Украина, США и европейские страны провели беседу о мирном процессе, - Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров провел телефонный разговор с американскими партнерами и советниками по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции относительно мирного процесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсетях.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали разговора

По его словам, с американской стороны в разговоре приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, советники американского президента Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. С европейской – советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

"Скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе", - отметил Умеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры вступают в критическую фазу, только Трамп способен запустить мирный диалог, - Уитакер

Коалиция желающих

Также Умеров рассказал о деталях встречи "Коалиции желающих", которая состоится 3 января в Украине.

Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры присоединятся онлайн.

"В новом году продолжим работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на все медийные упреки россиян, нет срыва переговоров Украины и США, - Зеленский