Прем’єр Чехії Бабіш відвідає зустріч "Коаліції охочих" 6 січня
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у вівторок, 6 січня, вилетить до Парижа, де візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих", тобто країн, що підтримують Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Noviny, про це Бабіш повідомив у відеодописі в соціальних мережах.
Бабіш відвідає зустріч "Коаліції охочих"
"У вівторок я лечу до Парижа на зустріч "Коаліції охочих". Цікаво, що я там дізнаюся", – сказав Бабіш.
Також зазначається, що прем’єр Чехії не прокоментував новорічну промову спікера нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамури, в якій він розкритикував постачання зброї Україні.
Що таке "Коаліція охочих"?
"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року. Крім понад 30 країн, Чехія також є частиною цієї ініціативи, яка активно брала участь у спільних переговорах між цими державами за уряду колишнього прем'єр-міністра Петра Фіали.
Своєю чергою Бабіш, який обіймає посаду прем'єр-міністра з грудня, досі стримано висловлювався щодо "Коаліції охочих". Минулого місяця він заявив, що не знає подробиць спільних зустрічей. Однак він не бачить проблеми в тому, щоб приєднатися до цих переговорів у майбутньому.
"Але я ще раз повторюю, що не до кінця знаю, що там обговорюється", – сказав він тоді.
Що передувало?
- У новорічній промові Окамура виступив проти надання військової допомоги Україні, заявивши про "злодіїв навколо хунти Зеленського".
- Згодом посол України в Чехії Василь Зварич назвав висловлення спікера нижньої палати чеського парламенту на адресу України та українців "образливими й сповненими ненависті". Дипломат висловив очікування, що чеська влада й громадянське суспільство нададуть заявам Окамури "належну оцінку".
- Опозиційні партії Чехії заявили, що хочуть провести голосування у Палаті депутатів щодо відставки голови Томіо Окамури.
- Глава МЗС Чехії Петр Мацінка назвав "недоречними" коментарі українського посла Василя Зварича на адресу спікера чеського парламенту Томіо Окамури. Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що усім українським послам "доручено захищати гідність України", а тому посол в Чехії Василь Зварич вчинив "абсолютно правильно", коли відреагував на "обурливі образи" спікера Окамури.
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