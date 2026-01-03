Прем’єр Чехії Бабіш відвідає зустріч "Коаліції охочих" 6 січня

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у вівторок, 6 січня, вилетить до Парижа, де візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих", тобто країн, що підтримують Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Noviny, про це Бабіш повідомив у відеодописі в соціальних мережах.

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Бабіш відвідає зустріч "Коаліції охочих"

"У вівторок я лечу до Парижа на зустріч "Коаліції охочих". Цікаво, що я там дізнаюся", – сказав Бабіш.

Також зазначається, що прем’єр Чехії не прокоментував новорічну промову спікера нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамури, в якій він розкритикував постачання зброї Україні.

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Що таке "Коаліція охочих"?

"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року. Крім понад 30 країн, Чехія також є частиною цієї ініціативи, яка активно брала участь у спільних переговорах між цими державами за уряду колишнього прем'єр-міністра Петра Фіали.

Своєю чергою Бабіш, який обіймає посаду прем'єр-міністра з грудня, досі стримано висловлювався щодо "Коаліції охочих". Минулого місяця він заявив, що не знає подробиць спільних зустрічей. Однак він не бачить проблеми в тому, щоб приєднатися до цих переговорів у майбутньому.

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"Але я ще раз повторюю, що не до кінця знаю, що там обговорюється", – сказав він тоді.

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