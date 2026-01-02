Чеська опозиція вимагає звільнення спікера парламенту Окамури за антиукраїнську новорічну промову

Опозиційні партії Чехії хочуть провести голосування у Палаті депутатів щодо відставки голови Томіо Окамури.

Про це пише видання České noviny, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Глава партії "Пірати" Зденек Гржиб заявив, що збір необхідних для подання пропозиції підписів розпочнеться наступного тижня.

"Разом з іншими опозиційними партіями наступного тижня Пірати почнуть збирати підписи, необхідні для обговорення його відставки в Палаті депутатів", - сказав він.

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Причина

У новорічній промові Окамура виступив проти надання військової допомоги Україні, заявивши про "злодіїв навколо хунти Зеленського".

Керівництво партії експрем'єра Петра Фіали ODS заявило, що спільно ініціює переговори щодо неприйнятних заяв Томіо Окамури в Палаті депутатів Чеської Республіки і підтримає пропозицію про його звільнення.

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В ODS вважають промову Окамури прикладом неприйнятних маніпуляцій і залякування.

"Заява про Третю світову війну, якою має бути зацікавлений Брюссель, завдає фундаментальної шкоди Чеській Республіці", - наголосили у політсилі.

У партії "Мери та незалежні" (STAN) також хочуть підготувати резолюцію, якою палата дистанціюється від цих заяв.

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Лідер Народної партії Марек Виборний вважає, що "колабораційні заяви" Окамури схвалюються Кремлем, але вони шкодять усій Чеській Республіці.

Заступник голови TOP 09 Марек Женішек, коментуючи заяви Окамури, заявив про "відро російської ненависті". На його думку, жоден демократичний депутат не повинен терпіти таку поведінку. "Це суперечить усім інтересам Чехії – це чиста російська пропаганда. Схаменіться, заради Бога", – сказав він.

Реакція Окамури

Коментуючи ініціативу опозиції він сказав, що опозиційні партії не мають позитивних тем, за допомогою яких вони могли б поліпшити рівень життя громадян.

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