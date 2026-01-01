Спікер парламенту Чехії Окамура проти допомоги Україні: "На наші гроші крадії навколо хунти Зеленського будують туалети із золота"

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура знову виступив проти надання військової допомоги Україні, заявивши про "злодії навколо хунти Зеленського".

Про це він сказав у новорічній промові, цитує Ceske Noviny, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Окамура заявив, що кабінет міністрів ANO, SPD і "Автомобілістів" буде прагматичним урядом, який діятиме в інтересах чеських громадян і компаній.

"Безглузда" війна в Україні"

"Ми не можемо використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім'ям з дітьми, для купівлі зброї та відправлення її для продовження абсолютно безглуздої війни", - заявив чеський політик.

Він побажав усім здоров'я і миру, однак додав: "Я вірю, що наша республіка зійде з брюссельського поїзда, який, попри попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Чехії Мацінка про перемовини щодо України: "Єдиним, хто може змусити обидві сторони домовлятися, є Трамп"

Надання допомоги Україні

За його словами, Західна Європа планує виробляти й продавати зброю в борг, який вона бере на себе.

"Я розумію, що для Заходу добре, коли ми платимо західним збройовим компаніям за неефективну зброю, якій росіяни навіть не дадуть доїхати до фронту. Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен отримує щось від цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські крадії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота", - різко висловився Окамура про президента України Володимира Зеленського та його оточення.

"Нехай крадуть, але не в нас, і нехай така країна не буде в Європейському Союзі", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий спікер парламенту Чехії Окамура наказав зняти прапор України з держбудівлі