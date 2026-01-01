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Новини Допомога Україні від Чехії Ставлення чехів до війни в Україні
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Спікер парламенту Чехії Окамура проти допомоги Україні: "На наші гроші крадії навколо хунти Зеленського будують туалети із золота"

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура знову виступив проти надання військової допомоги Україні, заявивши про "злодії навколо хунти Зеленського".

Про це він сказав у новорічній промові, цитує Ceske Noviny, передає Цензор.НЕТ.

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  • Окамура заявив, що кабінет міністрів ANO, SPD і "Автомобілістів" буде прагматичним урядом, який діятиме в інтересах чеських громадян і компаній.

"Безглузда" війна в Україні"

"Ми не можемо використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім'ям з дітьми, для купівлі зброї та відправлення її для продовження абсолютно безглуздої війни", - заявив чеський політик.

Він побажав усім здоров'я і миру, однак додав: "Я вірю, що наша республіка зійде з брюссельського поїзда, який, попри попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни".

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Надання допомоги Україні

За його словами, Західна Європа планує виробляти й продавати зброю в борг, який вона бере на себе.

"Я розумію, що для Заходу добре, коли ми платимо західним збройовим компаніям за неефективну зброю, якій росіяни навіть не дадуть доїхати до фронту. Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен отримує щось від цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські крадії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота", - різко висловився Окамура про президента України Володимира Зеленського та його оточення.

"Нехай крадуть, але не в нас, і нехай така країна не буде в Європейському Союзі", - додав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28341) допомога (9315) Чехія (1851) Євросоюз (15398) війна в Україні (8747)
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Топ коментарі
+73
Дякуючи ОПі та 5-6 ефективним менеджерам Україна скотилася від чеської снаряної ініціативи до ось цієї ганьби.
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01.01.2026 18:50 Відповісти
+42
Хіба він не правий ?

ЗЄлєнський із своїми крадіями бізнес-партнерами, кумами та друзями руйнує міжнародну підтримку України!

ЗЄлєнський ?
ніколи більше!

.
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01.01.2026 19:12 Відповісти
+36
Так, це саме Зеленьський всіма своїми діями заоохочував кремль до широкомаштабної війни.
Так, це саме Зеленьський, знімав бюджети із ЗСУ і направляв ці гроші на велике крадівництво.
Тка, це саме Зеленьський, наказав розмінувати перешийок на Чонгарі, будуючи " розважальний " хаб", залишивши для прикриття усьго Півдня України аж ДВІ бригади, розмінував акваторію Маріупольского порту, звідки потім російський флот обстрілював захисників Маріуполя.
І так, це Зеленьський збудував Міндічу золоиий унітаз, це і було ОРГАНІЗОВАНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПОВАННЯ на чолі із Зеленьським.
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01.01.2026 19:36 Відповісти

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