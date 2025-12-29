Глава МЗС Чехії Мацінка про перемовини щодо України: "Єдиним, хто може змусити обидві сторони домовлятися, є Трамп"
Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що Україна зробила значні поступки в переговорах, а тепер відповідальність за наступні кроки лежить на Росії.
Про це повідомляє ČTK, передає Цензор.НЕТ.
Мацінка зазначив, що світ нарешті рухається до дипломатичного врегулювання конфлікту, яке підтримує і чеський уряд. "Виявляється, єдиним, хто може змусити обидві сторони домовлятися, є Дональд Трамп, який позиціонує себе в ролі "миротворця"", - заявив міністр.
Водночас глава чеської дипломатії попередив, що терпіння Трампа не безмежне, і обидві сторони мають підходити до переговорів конструктивно. За його словами, Україна вже зробила значні поступки, тепер м’яч на боці Росії.
Мацінка додав, що сильні та реалістичні гарантії безпеки від Заходу можуть стати ефективною альтернативою для України замість вступу до НАТО, а також допоможуть запобігти повторенню російської агресії у майбутньому.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори ще далекі від фіналу.
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Росія ніколи не проводила переговорів як засіб досягнення миру. Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час, або способом легалізувати захоплене, або способом перекласти відповідальність із себе. Для Кремля переговори - це не альтернатива війні, а ще один її інструмент.
https://gordonua.com/ukr/blogs/bohdan-krotevych/te-shcho-rf-nazivaje-mirnim-protsesom-naspravdi-okrema-spetsoperatsija-proti-zakhodu-1768514.html