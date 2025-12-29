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Новини Мирні перемовини
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Глава МЗС Чехії Мацінка про перемовини щодо України: "Єдиним, хто може змусити обидві сторони домовлятися, є Трамп"

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що Україна зробила значні поступки в переговорах, а тепер відповідальність за наступні кроки лежить на Росії. 

Про це повідомляє ČTK, передає Цензор.НЕТ.

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Мацінка зазначив, що світ нарешті рухається до дипломатичного врегулювання конфлікту, яке підтримує і чеський уряд. "Виявляється, єдиним, хто може змусити обидві сторони домовлятися, є Дональд Трамп, який позиціонує себе в ролі "миротворця"", - заявив міністр.

Водночас глава чеської дипломатії попередив, що терпіння Трампа не безмежне, і обидві сторони мають підходити до переговорів конструктивно. За його словами, Україна вже зробила значні поступки, тепер м’яч на боці Росії.

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Мацінка додав, що сильні та реалістичні гарантії безпеки від Заходу можуть стати ефективною альтернативою для України замість вступу до НАТО, а також допоможуть запобігти повторенню російської агресії у майбутньому.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори ще далекі від фіналу.

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перемовини (3859) Чехія (1851) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+13
Цирк навіть не в тому що Трамп повний Імбіцил а в тому що всі роблять вигляд що це норма
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29.12.2025 14:48 Відповісти
+7
А що ж Європа/ЄС?

Так і не дорослішаєте? Залишаєтеся статистом? З такими людськими та матеріяльними ресурсами...

Дивіться, щоб "трамп" колись не вирішував долю Європи.
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29.12.2025 14:51 Відповісти
+6
Те, що РФ називає "мирним процесом", - насправді окрема спецоперація проти Заходу...
Росія ніколи не проводила переговорів як засіб досягнення миру. Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час, або способом легалізувати захоплене, або способом перекласти відповідальність із себе. Для Кремля переговори - це не альтернатива війні, а ще один її інструмент.
https://gordonua.com/ukr/blogs/bohdan-krotevych/te-shcho-rf-nazivaje-mirnim-protsesom-naspravdi-okrema-spetsoperatsija-proti-zakhodu-1768514.html
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29.12.2025 14:46 Відповісти

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