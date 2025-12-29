Глава МЗС Чехії Мацінка про перемовини щодо України: "Єдиним, хто може змусити обидві сторони домовлятися, є Трамп"

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що Україна зробила значні поступки в переговорах, а тепер відповідальність за наступні кроки лежить на Росії.

Про це повідомляє ČTK, передає Цензор.НЕТ.

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Мацінка зазначив, що світ нарешті рухається до дипломатичного врегулювання конфлікту, яке підтримує і чеський уряд. "Виявляється, єдиним, хто може змусити обидві сторони домовлятися, є Дональд Трамп, який позиціонує себе в ролі "миротворця"", - заявив міністр.

Водночас глава чеської дипломатії попередив, що терпіння Трампа не безмежне, і обидві сторони мають підходити до переговорів конструктивно. За його словами, Україна вже зробила значні поступки, тепер м’яч на боці Росії.

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Мацінка додав, що сильні та реалістичні гарантії безпеки від Заходу можуть стати ефективною альтернативою для України замість вступу до НАТО, а також допоможуть запобігти повторенню російської агресії у майбутньому.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори ще далекі від фіналу.

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