Переговори ще далекі від фіналу, - Туск

Мирні переговори ще далекі від фіналу.

Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Після нічних переговорів з європейськими лідерами одне можна сказати напевно: Захід і Україна програють це протистояння, якщо Росії вдасться посварити нас і диктувати свої умови миру. Декларація про участь США в гарантіях безпеки є успіхом, але переговори ще далекі від фіналу", - написав Туск.