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Новини Мирні перемовини
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Переговори ще далекі від фіналу, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Мирні переговори ще далекі від фіналу.

Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Туск?

Після нічних переговорів з європейськими лідерами одне можна сказати напевно: Захід і Україна програють це протистояння, якщо Росії вдасться посварити нас і диктувати свої умови миру. Декларація про участь США в гарантіях безпеки є успіхом, але переговори ще далекі від фіналу", - написав Туск.

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Проєкт плану припинення війни

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Автор: 

перемовини (3859) Туск Дональд (710)
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Топ коментарі
+2
Вони і від адекватного початку ще дуже далекі.
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29.12.2025 14:11 Відповісти
+2
Ключовим фактом є це, що пуйлу ***** на ваші переговри і гарантії безпеки для України, він не збирається зупинятись...
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29.12.2025 14:13 Відповісти
+1
Висновок: з'їздили до рудого в гості пожерти мняса і посьорбати бульйону.
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29.12.2025 14:10 Відповісти

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