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Переговори ще далекі від фіналу, - Туск
Мирні переговори ще далекі від фіналу.
Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже Туск?
Після нічних переговорів з європейськими лідерами одне можна сказати напевно: Захід і Україна програють це протистояння, якщо Росії вдасться посварити нас і диктувати свої умови миру. Декларація про участь США в гарантіях безпеки є успіхом, але переговори ще далекі від фіналу", - написав Туск.
Проєкт плану припинення війни
- 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
- За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.
- Зеленський сказав, що США поступово скасовуватимуть санкції проти Росії.
- У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати.
Топ коментарі
+2 Den Dionys
показати весь коментар29.12.2025 14:11 Відповісти Посилання
+2 BOITAN NICOLAE
показати весь коментар29.12.2025 14:13 Відповісти Посилання
+1 George Highbaud
показати весь коментар29.12.2025 14:10 Відповісти Посилання
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