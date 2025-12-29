Переговоры еще далеки от финала, - Туск
Мирные переговоры еще далеки от финала.
Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорит Туск?
После ночных переговоров с европейскими лидерами одно можно сказать наверняка: Запад и Украина проиграют это противостояние, если России удастся поссорить нас и диктовать свои условия мира. Декларация об участии США в гарантиях безопасности является успехом, но переговоры еще далеки от финала", - написал Туск.
Проект плана прекращения войны
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.
- Зеленский сказал, что США будут постепенно отменять санкции против России.
- В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить.
Топ комментарии
+2 Den Dionys
показать весь комментарий29.12.2025 14:11 Ответить Ссылка
+2 BOITAN NICOLAE
показать весь комментарий29.12.2025 14:13 Ответить Ссылка
+1 George Highbaud
показать весь комментарий29.12.2025 14:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://gordonua.com/ukr/blogs/bohdan-krotevych/te-shcho-rf-nazivaje-mirnim-protsesom-naspravdi-okrema-spetsoperatsija-proti-zakhodu-1768514.html
хіба ще тіки марить премією миру, а на мир рудому реально пох...
казали ж, що досягнуто 90% домовленостей, а може і всі 95%.
це десь 24-48 годин. ну максимум 2-3 тижні.