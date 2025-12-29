Переговоры еще далеки от финала, - Туск

Мирные переговоры еще далеки от финала.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

После ночных переговоров с европейскими лидерами одно можно сказать наверняка: Запад и Украина проиграют это противостояние, если России удастся поссорить нас и диктовать свои условия мира. Декларация об участии США в гарантиях безопасности является успехом, но переговоры еще далеки от финала", - написал Туск.