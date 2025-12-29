РУС
899

Переговоры еще далеки от финала, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Мирные переговоры еще далеки от финала.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорит Туск?

После ночных переговоров с европейскими лидерами одно можно сказать наверняка: Запад и Украина проиграют это противостояние, если России удастся поссорить нас и диктовать свои условия мира. Декларация об участии США в гарантиях безопасности является успехом, но переговоры еще далеки от финала", - написал Туск.

Проект плана прекращения войны

Автор: 

+2
Вони і від адекватного початку ще дуже далекі.
29.12.2025 14:11 Ответить
+2
Ключовим фактом є це, що пуйлу ***** на ваші переговри і гарантії безпеки для України, він не збирається зупинятись...
29.12.2025 14:13 Ответить
+1
Висновок: з'їздили до рудого в гості пожерти мняса і посьорбати бульйону.
29.12.2025 14:10 Ответить
Який там фінал - одні прожекти
29.12.2025 14:05 Ответить
Висновок: з'їздили до рудого в гості пожерти мняса і посьорбати бульйону.
29.12.2025 14:10 Ответить
"...він не збирається зупинятись... на Україні"
29.12.2025 14:15 Ответить
Те, що РФ називає "мирним процесом", - насправді окрема спецоперація проти Заходу...
https://gordonua.com/ukr/blogs/bohdan-krotevych/te-shcho-rf-nazivaje-mirnim-protsesom-naspravdi-okrema-spetsoperatsija-proti-zakhodu-1768514.html
29.12.2025 14:43 Ответить
Росія ніколи не проводила переговорів як засіб досягнення миру. Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час, або способом легалізувати захоплене, або способом перекласти відповідальність із себе. Для Кремля переговори - це не альтернатива війні, а ще один її інструмент.
29.12.2025 14:44 Ответить
Тверезомислячий політик.
29.12.2025 14:21 Ответить
рудий робить усе задля свого корєша *****
хіба ще тіки марить премією миру, а на мир рудому реально пох...
29.12.2025 14:22 Ответить
да рожайте уже давайте, задолбали
29.12.2025 14:31 Ответить
куйло "трамбону".Слухай "трамбон".для окупації України давай будемо з Тобою "водити козу" про мирні ось ось закінчиться переговори...Ти їм головне обіцяй і гарантії і гроші.а я тим часом крок за кроком буду знищувати Україну.За це "трампло" я твоєму зятю"зуб даю" відпишу з десяток процентів видобутку газу моєю шарагою "новатек"...ОК .КУЙЛО.(трамбон тебе куйло почув і дав добро"
29.12.2025 14:49 Ответить
не вірю. Хіба трамп брехав би на весь світ?

казали ж, що досягнуто 90% домовленостей, а може і всі 95%.

це десь 24-48 годин. ну максимум 2-3 тижні.
29.12.2025 14:53 Ответить
 
 