Глава МИД Чехии Мацинка о переговорах по Украине: "Единственным, кто может заставить обе стороны договариваться, является Трамп"
Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что Украина пошла на значительные уступки в переговорах, и теперь ответственность за следующие шаги лежит на России.
Об этом сообщает ČTK, передает Цензор.НЕТ.
Мацинка отметил, что мир наконец движется к дипломатическому урегулированию конфликта, которое поддерживает и чешское правительство. "Оказывается, единственным, кто может заставить обе стороны договариваться, является Дональд Трамп, который позиционирует себя в роли "миротворца"", - заявил министр.
В то же время глава чешской дипломатии предупредил, что терпение Трампа не безгранично, и обе стороны должны подходить к переговорам конструктивно. По его словам, Украина уже сделала значительные уступки, теперь мяч на стороне России.
Мацинка добавил, что сильные и реалистичные гарантии безопасности от Запада могут стать эффективной альтернативой для Украины вместо вступления в НАТО, а также помогут предотвратить повторение российской агрессии в будущем.
Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры еще далеки от финала.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Росія ніколи не проводила переговорів як засіб досягнення миру. Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час, або способом легалізувати захоплене, або способом перекласти відповідальність із себе. Для Кремля переговори - це не альтернатива війні, а ще один її інструмент.
https://gordonua.com/ukr/blogs/bohdan-krotevych/te-shcho-rf-nazivaje-mirnim-protsesom-naspravdi-okrema-spetsoperatsija-proti-zakhodu-1768514.html
Так і не дорослішаєте? Залишаєтеся статистом? З такими людськими та матеріяльними ресурсами...
Дивіться, щоб "трамп" колись не вирішував долю Європи.
Частково їх до цього привчили США після WWII.
Але ті ж США і придушували будь які спроби Європи стати самодостатніми в оборонному плані.
Тепер там виросло покоління псевдо_пацифістів, що або сподіваються на "техаських_рейнджерів", або вірять кацапам.
І путін це розуміє.
Разумна людина.