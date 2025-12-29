Глава МИД Чехии Мацинка о переговорах по Украине: "Единственным, кто может заставить обе стороны договариваться, является Трамп"

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что Украина пошла на значительные уступки в переговорах, и теперь ответственность за следующие шаги лежит на России.

Мацинка отметил, что мир наконец движется к дипломатическому урегулированию конфликта, которое поддерживает и чешское правительство. "Оказывается, единственным, кто может заставить обе стороны договариваться, является Дональд Трамп, который позиционирует себя в роли "миротворца"", - заявил министр.

В то же время глава чешской дипломатии предупредил, что терпение Трампа не безгранично, и обе стороны должны подходить к переговорам конструктивно. По его словам, Украина уже сделала значительные уступки, теперь мяч на стороне России.

Мацинка добавил, что сильные и реалистичные гарантии безопасности от Запада могут стать эффективной альтернативой для Украины вместо вступления в НАТО, а также помогут предотвратить повторение российской агрессии в будущем.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры еще далеки от финала.

