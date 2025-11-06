Новий спікер парламенту Чехії Окамура наказав зняти прапор України з держбудівлі

Новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі уряду прапор України, який майорів там з 2022 року на знак солідарності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на платформі Х та опублікував відео.

Політик похизувався вчинком

Лідер правопопулістської партії SPD показав, як тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs

— Tomio Okamura (@tomio_cz) November 6, 2025

"Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд", - сказав спікер у коментарі порталу iDNES.

Зазначимо, що SPD вела свою передвиборчу кампанію під гаслом прибирання українських прапорів з будівель державних органів влади та установ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проукраїнський уряд Чехії на чолі з Фіалою йде у відставку

Що передувало

Нагадаємо, 5 листопада лідера чеської праворадикальної партії SPD ("Свобода і пряма демократія") Томіо Окамуру обрали на посаду спікера Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чехії.

Ставлення до біженців з України

Окамура заявляв, що через наплив українських біженців після початку російського вторгнення у Чехії погіршилася доступність орендованого житла та збільшився час очікування у лікарів. Він вважає, що українці забирають у чехів роботу і заважають брати газ у Росії.

+42
Кацапська. Воно за кацапські гроші працює.
показати весь коментар
06.11.2025 19:15 Відповісти
+35
Та він япошка. Чи **********. Коротше хрен пойми хто. І при цьому правий популіст. Повний абсурд та деградація.
показати весь коментар
06.11.2025 19:16 Відповісти
+26
скоро повісять прапор китаю , і друга офіційна мова у школах буде китайська ...
показати весь коментар
06.11.2025 19:12 Відповісти
Тю, у нас же армією може керувати росіянин, то чому них чехом-націоналістом не може бути японець
показати весь коментар
06.11.2025 19:25 Відповісти
Орк Їбучій! до бабці не ходи.
показати весь коментар
06.11.2025 19:33 Відповісти
Косоокий збоченець цей Окамура. Європа, як фільтр, вбирає всі людські відходи.
показати весь коментар
06.11.2025 19:37 Відповісти
Для жінок все вузькоокі на одне обличчя.
показати весь коментар
06.11.2025 19:37 Відповісти
понимаю возмущение публики.да вот только вопрос-а с какой стати нас чехи должны любить?впрочем,как и мадьяры,и поляки.скажите спасибо,что пинками еще не гонят из Европы.мир жесток.каждый сам за себя.влезли в дерьмо в апреле 19-го,расхлебываем по полной.кстати-я за Зедерьмо не голосовал.но хлебаю полной ложкой.может,73% ответят,с какого х..я ?
показати весь коментар
06.11.2025 19:56 Відповісти
На кой хер эти разговоры если все кто не любит Украину почему-то любят кацапню? Петухи Орбан с фицой не дадут соврать. А Чехии к власти пришло подобное отребье.Так что зедерьмо у нас или медерьмо или кукареку- сути дела не меняет.
показати весь коментар
06.11.2025 20:09 Відповісти
ми влізли в говно в грудні 91,коли замість "тюремщика" Чорновола нарід обрав комуняку Кравчука. логіка (сам чув) у мудрого наріду була: Кравчук вже накрався,а Чорновіл голодний і буде красти. а далі господарник Кучма,здали ЯЗ,олігархи,інфляція,корупція і всевладдя яхудів та Рашки....
показати весь коментар
06.11.2025 20:32 Відповісти
увы,Вы правы.причина в том,что у нас нации нет.население.
показати весь коментар
06.11.2025 22:48 Відповісти
У Чехії, як виявляється , є свої 73 %. Тепер буде свій Орбан (Фіцо), вождь "краснокожих".
показати весь коментар
06.11.2025 21:05 Відповісти
красноЖОПих
показати весь коментар
06.11.2025 21:43 Відповісти
******, пришле йому з свого чемодану, отого вялічія смердючого!!
Чехи вибрали окамуру, а Українці, ухилянта-рецедивіста
Український Філософ, Г. Сковорода, був правим: - Всякому місту - звичай і права, Всяка тримає свій ум голова; Всякому серцю - любов і тепло, Всякеє горло свій смак віднайшло.…
показати весь коментар
06.11.2025 19:47 Відповісти
От тобі й Окамура - гордиться собою - тепер і Чехію почне клинити
показати весь коментар
06.11.2025 19:12 Відповісти
Прапор зняв, це перша справа, головна! Він виглядає як дитина Царьова і Расторгуєва.
показати весь коментар
06.11.2025 19:19 Відповісти
В нього видок забулдиги після вулика
показати весь коментар
06.11.2025 19:23 Відповісти
Киньте його ще раз в вулик.
показати весь коментар
06.11.2025 19:25 Відповісти
Киньте цього підера в вулик - Ющенко
показати весь коментар
06.11.2025 19:27 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 20:48 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 21:53 Відповісти
Підор про підора
показати весь коментар
07.11.2025 08:55 Відповісти
В очко його
показати весь коментар
06.11.2025 19:13 Відповісти
Ще одна країна тимчасово втрачена для цивілізованого світу.
показати весь коментар
06.11.2025 19:13 Відповісти
О, у чехів з'явився свій Арахамія, тільки Арахамія з Обхазії, а цей схоже з Японії.
показати весь коментар
06.11.2025 19:14 Відповісти
японцю то пох*й що з Чехією станеться, а Абхазії з Україною. Щось є спільного у цих братніх народів, довіряти долю проходимцям.
показати весь коментар
06.11.2025 19:17 Відповісти
якщо народи нездатні відсіяти чужинців серед себе , ну то зникнення або геноцид таких народів є справа цілком природньою
доказів повно
показати весь коментар
06.11.2025 19:20 Відповісти
А що це на фото? Глаз узкій, значіт рускій?
показати весь коментар
06.11.2025 19:14 Відповісти
Японець, япона мати.
Як казала мама Бріджит Джонс: «японці - це дуже жорстока нація»
показати весь коментар
06.11.2025 19:20 Відповісти
"Єго зовут "япона мать"
Нє потому, что мать - японка
А потому, что лєгчє звать -
Іді сюда, "япона мать"!" (с)
показати весь коментар
06.11.2025 19:53 Відповісти
Читайте Вікіпедію, ніякий він не японець, в 6 рочків мати-чешка повернулася в Чехію, після школи йому захотілося до Японії, але там попрацював збирачем сміття і продавцем попкорна, після чого злиняв назад.
показати весь коментар
06.11.2025 20:22 Відповісти
Мама - чешка русского происхождения, а папа корейско-японского. Читайте внимательно Википедию раз сами советуете.
показати весь коментар
06.11.2025 21:15 Відповісти
Білочка, мати Helena Holikova чешка, в Чехії до вашого відома жіночі прізвища часто закінчуються на "-ova", це не означає, що вона "російського" походження. І мова не про етнічність батьків, в багатьох коментарях його називають "японцем", хоча виховувався він в Чехії. Але так само як і в Угорщині, Словакії (не кажучи про Україну) в Чехії на жаль не всі поділяють демократичні цінності і налаштовані проросійськи, і таке виховання він підхопив зовсім не в Японії, і не тому що "японського походження".
показати весь коментар
06.11.2025 21:42 Відповісти
Оце герой. Життя вдалося....Реально,що відбувається з оціма всіма відрижками Варшавського договору? Невже проплачені кацапами ролики в тіктокі та Телеграмі так з'їдають мізки що йдуть та голосують за подібну шваль без роду-племені?
показати весь коментар
06.11.2025 19:14 Відповісти
Ще декілька років тому була у Празі і чітко зрозуміла, що чехи терпіти не можуть кацапів. Що з ними сталося за ці роки? Це мабуть страх перед війною. Вони наївні думають, що їх війна не торкнеться, якщо будуть за ***** голосувати. Нічому історія не вчить цих недоумків.
показати весь коментар
06.11.2025 19:25 Відповісти
Обізнані люди кажуть, що оуі чеські популісти не проти України, а проти допомоги українцям в Чехії. І точно не за рашку.
показати весь коментар
06.11.2025 19:29 Відповісти
То чому, тоді, прапори українські знімають, які висіли у знак солідарності із 2022 року?
показати весь коментар
06.11.2025 19:47 Відповісти
ні у них є доступ до роашисткських ********** - а там про МАРОДЕРНЮ БАНКОВОЇ дуже яскраво переповідають,. якщо не дивляться прості виборці - то політичні прорашистські проституки їм все донесуть
показати весь коментар
06.11.2025 19:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dM13NxWBre4

над Міндічем вже працює ФБР - Трибушна ЄП за матеріалами з УП ... А шо там в законі 14057, сайт ФБР не погрожують закрити за те що до суду подає матеріали про мародерів ?
показати весь коментар
06.11.2025 19:47 Відповісти
Юрій Ніколов доповідає , як операцію МІН ДІЧ розпочали вже у США
показати весь коментар
06.11.2025 19:49 Відповісти
Ага, терпіти не можуть. У Празі на Вацлаваку повно москальських турфірм, які продають автобусні тури до Дрездена, та повно торгових яиок, де трдельніки продають істоти з типовим маааскофскім нарєчієм, від якого ригати хочеться
показати весь коментар
06.11.2025 19:57 Відповісти
Карма не спить...
показати весь коментар
06.11.2025 19:15 Відповісти
Ультраправий чех з пикою пікінеса... Це *******, камради.
показати весь коментар
06.11.2025 19:17 Відповісти
Забули вже, як у Празі на березі Влтави стояв памʼятник , найбільший у Європі, кату та садисту сраліну. Мабуть хочуть пафтаріть та поставити на тому місці памʼятник *****.
Чому ці маленькі країни, як і маленькі люди, такі жалюгідні та злі? Що з ними не так?
показати весь коментар
06.11.2025 19:18 Відповісти
На такі рухи цієї чеської свині Євросоюз мав би робити чіткі кроки - посилати цей проросійський уряд напуй! Одразу! Ніяких поблажок!
показати весь коментар
06.11.2025 19:18 Відповісти
Про що ви кажете,Угорський уряд не послали,Польський не послали,уряд Фіцио не послали,а Чешський мають послати?
показати весь коментар
06.11.2025 19:25 Відповісти
Нацик Окамура ратує за чистоту чеської крові
показати весь коментар
06.11.2025 19:25 Відповісти
В Європі аккумулювалася шваль з цілого світу. Досить згадати Сару Вагенкнехт з Німеччини- одного з Окамурою поля ягоди
показати весь коментар
06.11.2025 21:01 Відповісти
А фулі. Російські рублі не пахнуть. Чмокати можна за гроші, аби горілкою запивати, щоб смак перебити
показати весь коментар
06.11.2025 19:28 Відповісти
Це тепер такі всі чехи? Гм... Так ось ти який, справжній чеський легінь...
показати весь коментар
06.11.2025 19:29 Відповісти
Як цей чеський бурят збирается россійський газ отримувати? В чемоданх путєна посилками через DHL ?
показати весь коментар
06.11.2025 19:30 Відповісти
Де? У Чехії бурят? Та нехай собі бурят, все одно газу не знайдуть...
показати весь коментар
06.11.2025 20:38 Відповісти
Скоро мразіна косоморда поїде до )(уйла просити премію і називати себе безальтернативним переговорщиком між Україною і московським режимом
показати весь коментар
06.11.2025 19:32 Відповісти
це родич насірова?
показати весь коментар
06.11.2025 19:32 Відповісти
а чего собственно поднялся вой? на зданиях государственных заведений,должны быть флаги только своей собственной государственности. в случае посещения страны лицами других государств с официальным визитом,вывешивается флаг страны визитёра. учитывая что Чехия член ЕС,на фасадах гос.учреждений могут быть два флага-флаг Чехии и флаг ЕС.
что же касается наплыва укранцев,то это факт.
а то что чех выбрали *********************,это их личное дело,нашим же никто не запретил выбрать клоуна,кстати проросийски настроеного.
показати весь коментар
06.11.2025 19:32 Відповісти
Йди на хутір, кацапе
показати весь коментар
06.11.2025 22:24 Відповісти
я б тебя послал бы и подальше,но вижу что ты уже там и сидишь на нём плотно.
показати весь коментар
06.11.2025 22:47 Відповісти
Аквафрешний прапор йому в сраку, потім залити епоксидкою і замотати скотчем за болотяними технологіямі. А всім, хто за нього голосував - ганьба і довге відмивання.
показати весь коментар
06.11.2025 19:34 Відповісти
Окамура заявляв, що через наплив українських біженців після початку російського вторгнення у Чехії погіршилася доступність орендованого житла та збільшився час очікування у лікарів. Він вважає, що українці забирають у чехів роботу....
А наплив Японців не заважає обирати Спікера Чеха???
показати весь коментар
06.11.2025 19:34 Відповісти
Ніхто не хоче запитати у Фіали, що він накоїв що до влади прийшли такі виродки? Це стосується всіх. У Європі кожна "нормальна" партія за один термін пробиває дно рейтингів.
показати весь коментар
06.11.2025 19:44 Відповісти
Зате у Китаї та КНДР стабільність. Правляча партія пробиває тільки населення.
показати весь коментар
06.11.2025 19:48 Відповісти
А що накоїв Порошенко?
показати весь коментар
06.11.2025 20:14 Відповісти
Можна задать питання: а подібні рішення передбачені колом обов"язків спікера? Чи подібне робиться на основі колегіального рішення парламенту?...
показати весь коментар
06.11.2025 19:48 Відповісти
Воно не японець, воно-бурят .
показати весь коментар
06.11.2025 20:05 Відповісти
Eta chio za buriat ? 🤔
показати весь коментар
06.11.2025 20:16 Відповісти
цікаво, а чи може МЗС України голосити спікера чеського парламенту персоною non grata?
показати весь коментар
06.11.2025 20:19 Відповісти
З якого дива?
показати весь коментар
06.11.2025 20:22 Відповісти
Та наше МЗС може все😁 Єдине питання - артилерійські снаряди ви ЗСУ будете шукати, поки Україна інших постачальників не знайде?🤗
показати весь коментар
06.11.2025 21:40 Відповісти
а, точно. Я ж забув що саме окамура не покладаючи рук два роки поспіль займається постачанням нам чеських снардів.
показати весь коментар
06.11.2025 22:11 Відповісти
Сподіваєшся що цей полупокер продовжить надання снарядів? 🤡
показати весь коментар
07.11.2025 00:24 Відповісти
Чистокровний чех , такий самий як у нашій владі чистокровні українці.
показати весь коментар
06.11.2025 20:27 Відповісти
чисто кровний денісовиц...з тих сибірських печер виповз ...а це генетика ,одна палка два струна ,я хазяін всей страна ...
показати весь коментар
06.11.2025 20:37 Відповісти
Денисовцы были черными, как все предки людей. Белый человек появился 13-14 тысяч лет назад из-за холода и отсутствия солнца. Азиаты появились примерно в то же время. С точки зрения эволюции эта мутация отбеливания произошла даже не вчера, а пару секунд назад.
показати весь коментар
06.11.2025 21:04 Відповісти
стосовно Окамура ,то пару секунд ще і забагато
показати весь коментар
06.11.2025 21:15 Відповісти
То есть белые люди случайная мутация. В течение тех же эволюционных пары секунд отбеленные из-за сидения в темном погребе могут исчезнуть. Возможно появится другая универсальная раса.
показати весь коментар
06.11.2025 21:46 Відповісти
Єдині із наших сусідів хто ще триається,так це Румунія Молдова.Інші потихенько переходять на бік мордору.
показати весь коментар
06.11.2025 20:37 Відповісти
Чехія гудбай
показати весь коментар
06.11.2025 20:42 Відповісти
Не тим цікавимося(От як над українськими містами знімають українські прапори ,то це біда.
показати весь коментар
06.11.2025 20:46 Відповісти
"Він вважає, що українці забирають у чехів роботу"
"Томіо Окамура народився в Токіо, де жила його мати Гелена Окамурова (вроджена Голікова), яка переїхала до Японії в 1966 році після одруження із Мацуо Окамурою, проте більшу частину дитинства він провів у Чехословаччині. Його мати не впоралася із самотнім життям у Японії й повернулася з синами на батьківщину, коли Томіо було шість років"
Краще б залишився там де народився і не забирав у чехів роботу.
показати весь коментар
06.11.2025 20:53 Відповісти
Спасибо чешскому народу за то что выбрали агентов кремля в свою власть. Потом ещё сильно пожалеете про этот ляп!
показати весь коментар
06.11.2025 21:00 Відповісти
Ще один підарок намалювався
показати весь коментар
06.11.2025 21:23 Відповісти
Я не розумію, навіщо провокатори застережелись на зовнішності? Невже це повʼязано з світоглядом? Якщо ви знаходитеся у середньовіччі ментально , хто вам лікар? Багато хто тут зрівнює зовнішність з правильною та ні, самі є такі Окамури та Орбани.
показати весь коментар
06.11.2025 21:25 Відповісти
Пращури можливо самураями були, а цей запорток вилизувачем автократичних дуп народився😆
показати весь коментар
06.11.2025 21:34 Відповісти
Ще одна мішень для ГУР.
показати весь коментар
06.11.2025 21:48 Відповісти
Ота мура мече мавзолейну Iкру.
показати весь коментар
06.11.2025 21:57 Відповісти
Япошка. Проти. Міграціі. В Чехії. Курча, то як Трамп проти Меланії))) хто ведеться на цю муру??
показати весь коментар
06.11.2025 22:13 Відповісти
Гівно ти, а не самурай (с)
показати весь коментар
06.11.2025 22:15 Відповісти
я так думаю, що нам українцям скоріш за все прийдеться воювати з цими підарами ... пшеками мадярами словаками чехами та іншими хто добре нажився на нашій війні. От візьміть приклад Степана Андрійовича, він укладав угоди з одними проти інших.... є чому повчитися... у України є тільки одна надія - це Ісус Христос та ЗСУ! усе інше від лукавого
показати весь коментар
06.11.2025 22:33 Відповісти
воювалка не трісне?
показати весь коментар
06.11.2025 22:50 Відповісти
Дивні шляхи божі… чеський ватний японець! Таке важко навіть вигадати
показати весь коментар
07.11.2025 00:20 Відповісти
Я чогось не пняв - чого в статті використана світлина Гордона ?
показати весь коментар
07.11.2025 19:21 Відповісти
 
 