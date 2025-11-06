Новий спікер парламенту Чехії Окамура наказав зняти прапор України з держбудівлі

Новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі уряду прапор України, який майорів там з 2022 року на знак солідарності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на платформі Х та опублікував відео.

Політик похизувався вчинком

Лідер правопопулістської партії SPD показав, як тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs — Tomio Okamura (@tomio_cz) November 6, 2025

"Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд", - сказав спікер у коментарі порталу iDNES.

Зазначимо, що SPD вела свою передвиборчу кампанію під гаслом прибирання українських прапорів з будівель державних органів влади та установ.

Що передувало

Нагадаємо, 5 листопада лідера чеської праворадикальної партії SPD ("Свобода і пряма демократія") Томіо Окамуру обрали на посаду спікера Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чехії.

Ставлення до біженців з України

Окамура заявляв, що через наплив українських біженців після початку російського вторгнення у Чехії погіршилася доступність орендованого житла та збільшився час очікування у лікарів. Він вважає, що українці забирають у чехів роботу і заважають брати газ у Росії.

