Новий спікер парламенту Чехії Окамура наказав зняти прапор України з держбудівлі
Новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі уряду прапор України, який майорів там з 2022 року на знак солідарності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на платформі Х та опублікував відео.
Політик похизувався вчинком
Лідер правопопулістської партії SPD показав, як тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.
Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs— Tomio Okamura (@tomio_cz) November 6, 2025
"Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд", - сказав спікер у коментарі порталу iDNES.
Зазначимо, що SPD вела свою передвиборчу кампанію під гаслом прибирання українських прапорів з будівель державних органів влади та установ.
Що передувало
Нагадаємо, 5 листопада лідера чеської праворадикальної партії SPD ("Свобода і пряма демократія") Томіо Окамуру обрали на посаду спікера Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чехії.
Ставлення до біженців з України
Окамура заявляв, що через наплив українських біженців після початку російського вторгнення у Чехії погіршилася доступність орендованого житла та збільшився час очікування у лікарів. Він вважає, що українці забирають у чехів роботу і заважають брати газ у Росії.
"Томіо Окамура народився в Токіо, де жила його мати Гелена Окамурова (вроджена Голікова), яка переїхала до Японії в 1966 році після одруження із Мацуо Окамурою, проте більшу частину дитинства він провів у Чехословаччині. Його мати не впоралася із самотнім життям у Японії й повернулася з синами на батьківщину, коли Томіо було шість років"
