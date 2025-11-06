Проукраїнський уряд Чехії на чолі з Фіалою йде у відставку
Уряд премʼєр-міністра Чехії Петра Фіали, лідера Громадянської демократичної партії (ODS), затвердив свою відставку на засіданні 6 листопада.
Про це інформує Radio Prague International, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про відставку
Відповідно до конституції Чехії, президент Петр Павел прийме відставку уряду, а нинішні міністри будуть зобовʼязані виконувати свої обовʼязки тимчасово до призначення нового уряду.
Що далі
Зазначається, що лідер чеської партії ANO Андрій Бабіш наразі веде переговори про формування нового уряду з ультраправою SPD та партією "Автомобілісти за себе".
Під час спілкування з журналістами Фіала сказав, що особисто передасть заяву про відставку президенту.
- Нагадаємо, 3 листопада ANO Андрія Бабіша, "Свобода і пряма демократія" (SPD) та "Автомобілісти за себе" підписали коаліційну угоду.
- Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.
Майже як у нас. Тільки там ще парламентські переговори ведуть, а у нас тупо СН, БЮТ, ОПЗЖ та Замайбах сосуть писю ОП без укладання угод та коаліцій.
А от "Ананісти за себе" - це реальний ковток свіжого повітря для ЗЕлених політтехнологів.
І сред цієї юрби гвалтівників, злодіїв, наркоманів, колаборантів та зрадників дуже не вистачає екзотики.
Це точно не СН за одну добу 22 липня 2025 року проголосували за закон №12414 про ліквідацію незалежності антикорів і тут же за ліквідацію ліквідації законом №13533, не виймаючи писі Єрмака з рота?
Чи зелені імбіцили все ще "палітікай нє інтєрєсуюца"?
У них президент не є хозяїном Парламенту, Кабміну, поліції, спецслужб, судів, армії, місцевої влади при цьому не володіючи власним розумом.
Джерело: https://censor.net/ua/n3583692