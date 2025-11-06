Проукраїнський уряд Чехії на чолі з Фіалою йде у відставку

Уряд премʼєр-міністра Чехії Петра Фіали, лідера Громадянської демократичної партії (ODS), затвердив свою відставку на засіданні 6 листопада.

Про це інформує Radio Prague International, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про відставку

Відповідно до конституції Чехії, президент Петр Павел прийме відставку уряду, а нинішні міністри будуть зобовʼязані виконувати свої обовʼязки тимчасово до призначення нового уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікером парламенту Чехії обрали правого популіста Окамуру, яки виступає за обмеження для біженців з України

Що далі

Зазначається, що лідер чеської партії ANO Андрій Бабіш наразі веде переговори про формування нового уряду з ультраправою SPD та партією "Автомобілісти за себе".

Під час спілкування з журналістами Фіала сказав, що особисто передасть заяву про відставку президенту.

Читайте також: Новий уряд Чехії планує скасувати військову допомогу Україні, - Politico