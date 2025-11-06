Проукраїнський уряд Чехії на чолі з Фіалою йде у відставку

Уряд Фіали подає у відставку 6 листопада

Уряд премʼєр-міністра Чехії Петра Фіали, лідера Громадянської демократичної партії (ODS), затвердив свою відставку на засіданні 6 листопада.

Про це інформує Radio Prague International, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про відставку

Відповідно до конституції Чехії, президент Петр Павел прийме відставку уряду, а нинішні міністри будуть зобовʼязані виконувати свої обовʼязки тимчасово до призначення нового уряду.

Що далі

Зазначається, що лідер чеської партії ANO Андрій Бабіш наразі веде переговори про формування нового уряду з ультраправою SPD та партією "Автомобілісти за себе".

Під час спілкування з журналістами Фіала сказав, що особисто передасть заяву про відставку президенту.

  • Нагадаємо, 3 листопада ANO Андрія Бабіша, "Свобода і пряма демократія" (SPD) та "Автомобілісти за себе" підписали коаліційну угоду.
  • Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

Топ коментарі
+6
Дякую що допомагали нам
06.11.2025 19:21 Відповісти
+4
Андрій Бабіш наразі веде переговори про формування нового уряду з ультраправою SPD та партією "Автомобілісти за себе"

Майже як у нас. Тільки там ще парламентські переговори ведуть, а у нас тупо СН, БЮТ, ОПЗЖ та Замайбах сосуть писю ОП без укладання угод та коаліцій.

А от "Ананісти за себе" - це реальний ковток свіжого повітря для ЗЕлених політтехнологів.
06.11.2025 17:55 Відповісти
+4
В Чехии начинается 2019 год. Хуже не будет !!!
06.11.2025 17:57 Відповісти
Ваша якраз СН, БЮТ, ОПЗЖ та Замайбах сосуть писю ОП.

І сред цієї юрби гвалтівників, злодіїв, наркоманів, колаборантів та зрадників дуже не вистачає екзотики.
06.11.2025 18:04 Відповісти
Ні, це ЄС сосе пісю.
06.11.2025 18:12 Відповісти
Татишо???
Це точно не СН за одну добу 22 липня 2025 року проголосували за закон №12414 про ліквідацію незалежності антикорів і тут же за ліквідацію ліквідації законом №13533, не виймаючи писі Єрмака з рота?

Чи зелені імбіцили все ще "палітікай нє інтєрєсуюца"?
06.11.2025 18:20 Відповісти
Aron Mak rusniavi zebobik , ti ni o chom nimozhesh dumati , kak o svaiom malenkim , nikchmnim karnishonom ? 🤦‍♂️
06.11.2025 18:48 Відповісти
В Чехии начинается 2019 год. Хуже не будет !!!
06.11.2025 17:57 Відповісти
Не зовсім.
У них президент не є хозяїном Парламенту, Кабміну, поліції, спецслужб, судів, армії, місцевої влади при цьому не володіючи власним розумом.
06.11.2025 18:08 Відповісти
Новий спікер парламенту Чехії Окамура наказав зняти прапор України з держбудівлі ...
Джерело: https://censor.net/ua/n3583692
06.11.2025 21:30 Відповісти
Шо, в Чехії до влади теж ****** приходять?
06.11.2025 18:23 Відповісти
Так,приходять.
06.11.2025 20:16 Відповісти
І це вам подобається?
06.11.2025 20:17 Відповісти
Не,мені це не подобається.
06.11.2025 20:33 Відповісти
Але ж більшості подобається?
06.11.2025 20:47 Відповісти
Дякую що допомагали нам
06.11.2025 19:21 Відповісти
 
 