Проукраинское правительство Чехии во главе с Фиалой уходит в отставку

Правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы, лидера Гражданской демократической партии (ODS), утвердило свою отставку на заседании 6 ноября.

Об этом сообщает Radio Prague International, передает Цензор.НЕТ.

Что известно об отставке

В соответствии с конституцией Чехии, президент Петр Павел примет отставку правительства, а нынешние министры будут обязаны выполнять свои обязанности временно до назначения нового правительства.

Что дальше

Отмечается, что лидер чешской партии ANO Андрей Бабиш в настоящее время ведет переговоры о формировании нового правительства с ультраправой SPD и партией "Автомобилисты за себя".

Во время общения с журналистами Фиала сказал, что лично передаст заявление об отставке президенту.

