Проукраинское правительство Чехии во главе с Фиалой уходит в отставку
Правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы, лидера Гражданской демократической партии (ODS), утвердило свою отставку на заседании 6 ноября.
Об этом сообщает Radio Prague International, передает Цензор.НЕТ.
Что известно об отставке
В соответствии с конституцией Чехии, президент Петр Павел примет отставку правительства, а нынешние министры будут обязаны выполнять свои обязанности временно до назначения нового правительства.
Что дальше
Отмечается, что лидер чешской партии ANO Андрей Бабиш в настоящее время ведет переговоры о формировании нового правительства с ультраправой SPD и партией "Автомобилисты за себя".
Во время общения с журналистами Фиала сказал, что лично передаст заявление об отставке президенту.
- Напомним, 3 ноября ANO Андрея Бабиша, "Свобода и прямая демократия" (SPD) и "Автомобилисты за себя" подписали коалиционное соглашение.
- Ранее сообщалось, что бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.
Майже як у нас. Тільки там ще парламентські переговори ведуть, а у нас тупо СН, БЮТ, ОПЗЖ та Замайбах сосуть писю ОП без укладання угод та коаліцій.
А от "Ананісти за себе" - це реальний ковток свіжого повітря для ЗЕлених політтехнологів.
І сред цієї юрби гвалтівників, злодіїв, наркоманів, колаборантів та зрадників дуже не вистачає екзотики.
Це точно не СН за одну добу 22 липня 2025 року проголосували за закон №12414 про ліквідацію незалежності антикорів і тут же за ліквідацію ліквідації законом №13533, не виймаючи писі Єрмака з рота?
Чи зелені імбіцили все ще "палітікай нє інтєрєсуюца"?
У них президент не є хозяїном Парламенту, Кабміну, поліції, спецслужб, судів, армії, місцевої влади при цьому не володіючи власним розумом.