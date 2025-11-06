РУС
Проукраинское правительство Чехии во главе с Фиалой уходит в отставку

Правительство Фиалы уходит в отставку 6 ноября

Правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы, лидера Гражданской демократической партии (ODS), утвердило свою отставку на заседании 6 ноября.

Об этом сообщает Radio Prague International, передает Цензор.НЕТ.

Что известно об отставке

В соответствии с конституцией Чехии, президент Петр Павел примет отставку правительства, а нынешние министры будут обязаны выполнять свои обязанности временно до назначения нового правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спикером парламента Чехии избрали правого популиста Окамуру, который выступает за ограничения для беженцев из Украины

Что дальше

Отмечается, что лидер чешской партии ANO Андрей Бабиш в настоящее время ведет переговоры о формировании нового правительства с ультраправой SPD и партией "Автомобилисты за себя".

Во время общения с журналистами Фиала сказал, что лично передаст заявление об отставке президенту.

Читайте также: Новое правительство Чехии планирует отменить военную помощь Украине, - Politico

  • Напомним, 3 ноября ANO Андрея Бабиша, "Свобода и прямая демократия" (SPD) и "Автомобилисты за себя" подписали коалиционное соглашение.
  • Ранее сообщалось, что бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

+2
Андрій Бабіш наразі веде переговори про формування нового уряду з ультраправою SPD та партією "Автомобілісти за себе"

Майже як у нас. Тільки там ще парламентські переговори ведуть, а у нас тупо СН, БЮТ, ОПЗЖ та Замайбах сосуть писю ОП без укладання угод та коаліцій.

А от "Ананісти за себе" - це реальний ковток свіжого повітря для ЗЕлених політтехнологів.
06.11.2025 17:55
+2
В Чехии начинается 2019 год. Хуже не будет !!!
06.11.2025 17:57
+2
Ваша якраз СН, БЮТ, ОПЗЖ та Замайбах сосуть писю ОП.

І сред цієї юрби гвалтівників, злодіїв, наркоманів, колаборантів та зрадників дуже не вистачає екзотики.
06.11.2025 18:04
06.11.2025 17:55
06.11.2025 17:55 Ответить
06.11.2025 18:04
06.11.2025 18:04 Ответить
Ні, це ЄС сосе пісю.
06.11.2025 18:12 Ответить
06.11.2025 18:54
В Чехии начинается 2019 год. Хуже не будет !!!
06.11.2025 17:57 Ответить
Не зовсім.
У них президент не є хозяїном Парламенту, Кабміну, поліції, спецслужб, судів, армії, місцевої влади при цьому не володіючи власним розумом.
06.11.2025 18:08
Шо, в Чехії до влади теж ****** приходять?
06.11.2025 18:23
Дякую що допомагали нам
06.11.2025 19:21
 
 