Спикером парламента Чехии избрали правого популиста Окамуру, который выступает за ограничения для беженцев из Украины
Лидер чешской праворадикальной партии SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура избран на пост спикера Палаты депутатов, нижней палаты парламента Чехии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
За кандидатуру Окамуры проголосовали 107 депутатов из 197. Отмечается, что его оппонент Ян Бартошек из Народной партии (KDU-ČSL) получил голоса 81 депутата.
Кто такой Томио Окамура
Окамура — чешский политик японского происхождения, занимающий откровенно пророссийскую позицию, хотя в Чехии хорошо помнят, как когда-то он был столь же откровенно антироссийски настроен. Перед выборами он заявлял, что ключевым условием входа его партии в коалицию будет пересмотр разрешений на проживание украинцев в Чехии.
Отношение к беженцам из Украины
Окамура заявлял, что из-за наплыва украинских беженцев после начала российского вторжения в Чехии ухудшилась доступность арендованного жилья и увеличилось время ожидания у врачей. Он считает, что украинцы отнимают у чехов работу и мешают брать газ в России. Также Окамура выступил за немедленное снятие украинских флагов с государственных зданий.
в чому це проявляється?
>Перед виборами він заявляв, що ключовою умовою входу його партії до коаліції буде перегляд дозволів на проживання українців у Чехії.
добре, хай повертаються, нам потрібні робочі руки.
2. Який відсоток робочих рук серед біженців? А який середній по Україні був станом на 2013 рік?