РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4798 посетителей онлайн
Новости Украинские беженцы в Чехии
732 11

Спикером парламента Чехии избрали правого популиста Окамуру, который выступает за ограничения для беженцев из Украины

Окамура Томио

Лидер чешской праворадикальной партии SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура избран на пост спикера Палаты депутатов, нижней палаты парламента Чехии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

За кандидатуру Окамуры проголосовали 107 депутатов из 197. Отмечается, что его оппонент Ян Бартошек из Народной партии (KDU-ČSL) получил голоса 81 депутата.

Кто такой Томио Окамура

Окамура — чешский политик японского происхождения, занимающий откровенно пророссийскую позицию, хотя в Чехии хорошо помнят, как когда-то он был столь же откровенно антироссийски настроен. Перед выборами он заявлял, что ключевым условием входа его партии в коалицию будет пересмотр разрешений на проживание украинцев в Чехии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отношение к беженцам из Украины

Окамура заявлял, что из-за наплыва украинских беженцев после начала российского вторжения в Чехии ухудшилась доступность арендованного жилья и увеличилось время ожидания у врачей. Он считает, что украинцы отнимают у чехов работу и мешают брать газ в России. Также Окамура выступил за немедленное снятие украинских флагов с государственных зданий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 58% чехов считают, что страна приняла слишком много украинских беженцев, - опрос

Автор: 

беженцы (1722) Чехия (1827)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
На кожного прокацапленого під@ра знайдеться порядний письменник.
показать весь комментарий
06.11.2025 00:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крім того, він не приховував, що є українофобом.
показать весь комментарий
05.11.2025 23:47 Ответить
Його за це і обрали
показать весь комментарий
05.11.2025 23:51 Ответить
В сім'ї не без виродка. Японія підтримує всіляко Україну і тільки блудний син Окамура мутить воду.
показать весь комментарий
06.11.2025 00:25 Ответить
>Окамура - чеський політик японського походження займає відверто проросійську позицію

в чому це проявляється?

>Перед виборами він заявляв, що ключовою умовою входу його партії до коаліції буде перегляд дозволів на проживання українців у Чехії.

добре, хай повертаються, нам потрібні робочі руки.
показать весь комментарий
05.11.2025 23:51 Ответить
1. Зараз на словах. Скоро побачимо на дії.
2. Який відсоток робочих рук серед біженців? А який середній по Україні був станом на 2013 рік?
показать весь комментарий
06.11.2025 00:06 Ответить
У Верховній Раді, взагалі *********** прихвостні сидят ригоАНАЛЬНІ, з 2019 року, а в ОПУ, зеленський призначив цілу роту помічників ригоАНАЛЬНИХ!!! Баканов-наумов-деркач-шурма-бойко-мертвечук, та ще сотня з їх оточення разом з стефанчуками-аброхамієм, в Урядовому кварталі це підтвердять!! У Чехії, московської війни немає, а в Україні, ****** воює з 2014 року!
показать весь комментарий
06.11.2025 00:07 Ответить
Зазвичай саме понаїхавшiе стають клінічними психічними патріотами і націоналістами.
показать весь комментарий
06.11.2025 00:10 Ответить
Аніме передивився 😆
показать весь комментарий
06.11.2025 00:16 Ответить
На кожного прокацапленого під@ра знайдеться порядний письменник.
показать весь комментарий
06.11.2025 00:23 Ответить
)(уйло аплодує стоячи. Нафтодолари роблять більше ніж ракети. І укладай після цього з якоюсь країною довгострокові угоди. А завтра прийде якесь підмосковське падло і все анулює. Про які тут гарантії безпеки ще можна говорити.
показать весь комментарий
06.11.2025 00:25 Ответить
Чехія маленька небагата країна. Їм нелегко утримувати 400 тисяч українських біженців. Якби в Україну привезли 10 тисяч бангладешців, народ пішов би їх бити палицями і камінням.
показать весь комментарий
06.11.2025 00:43 Ответить
 
 