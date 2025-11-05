Спікером парламенту Чехії обрали правого популіста Окамуру, яки виступає за обмеження для біженців з України

Окамура Томіо

Лідера чеської праворадикальної партії SPD ("Свобода і пряма демократія") Томіо Окамуру обрали на посаду спікера Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чехії.

За кандидатуру Окамури проголосувало 107 депутатів зі 197. Зазначається, що його опонент Ян Бартошек з Народної партії (KDU-ČSL) отримав голоси 81 депутата.

Хто такий Томіо Окамура

Окамура — чеський політик японського походження займає відверто проросійську позицію, хоча в Чехії добре пам'ятають, як колись він був так само відверто антиросійськи налаштованим. Перед виборами він заявляв, що ключовою умовою входу його партії до коаліції буде перегляд дозволів на проживання українців у Чехії.

Ставлення до біженців з України

Окамура заявляв, що через наплив українських біженців після початку російського вторгнення у Чехії погіршилася доступність орендованого житла та збільшився час очікування у лікарів. Він вважає, що українці забирають у чехів роботу і заважають брати газ у Росії. Також Окамура виступив за негайне зняття українських прапорів з державних будівель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 58% чехів вважають, що країна прийняла занадто багато українських біженців, - опитування

+6
Його за це і обрали
05.11.2025 23:51 Відповісти
+4
На кожного прокацапленого під@ра знайдеться порядний письменник.
06.11.2025 00:23 Відповісти
+4
)(уйло аплодує стоячи. Нафтодолари роблять більше ніж ракети. І укладай після цього з якоюсь країною довгострокові угоди. А завтра прийде якесь підмосковське падло і все анулює. Про які тут гарантії безпеки ще можна говорити.
06.11.2025 00:25 Відповісти
Крім того, він не приховував, що є українофобом.
05.11.2025 23:47 Відповісти
В сім'ї не без виродка. Японія підтримує всіляко Україну і тільки блудний син Окамура мутить воду.
06.11.2025 00:25 Відповісти
не всіляко. Від обмеження закупівлі кацапської нафти вони відмовилися
06.11.2025 01:47 Відповісти
>Окамура - чеський політик японського походження займає відверто проросійську позицію

в чому це проявляється?

>Перед виборами він заявляв, що ключовою умовою входу його партії до коаліції буде перегляд дозволів на проживання українців у Чехії.

добре, хай повертаються, нам потрібні робочі руки.
05.11.2025 23:51 Відповісти
1. Зараз на словах. Скоро побачимо на дії.
2. Який відсоток робочих рук серед біженців? А який середній по Україні був станом на 2013 рік?
06.11.2025 00:06 Відповісти
Буде те саме, що й з поляками - почали з такого ж, і "рольніки" втратили значну частину урожаю... Згнив на полях та на майданчиках накопичення - не було кому зібрать та переробить...
06.11.2025 01:10 Відповісти
Будемо сподіватися. Головне щоб не як у китайців з горобцями.
06.11.2025 01:41 Відповісти
Он просто популист. Как и в Польше, так и в Чехии украинских врачей на 1000 населения прибыло больше, чем тысяч украинцев, а значит их отъезд приведет удлинению очереди к врачу.
06.11.2025 01:14 Відповісти
І їх від'їзд за кордон зробив довшим очікування в Україні також.
Звичайних лікарів (навіть у приватних закладах) тут так цінують та оплачують, що вони першими поїхали.
Із медреформою було нелегко до спеца потрапити, а зараз їх просто не стає.
Американські лікарі, які є топ по зарплаті, коли дізнаються укробакси нашого лікаря🫣
06.11.2025 12:31 Відповісти
Так и есть, но провал этой реформы был прогнозируемым ещё в самом ее начале. Долгая история, но сегодня не об этом.
06.11.2025 14:03 Відповісти
Так, реформа має багато питань.
Тема пішла в медицину.

Згадалося, що мій стоматолог із золотими ручками у Чехії)
06.11.2025 14:33 Відповісти
Ой, стоматология + это больная тема Мне весной предстоит стоматологический туризм как раз в Чехию)
06.11.2025 16:20 Відповісти
Дівчатка наші там експертки, тому завжди подобалося, як ці люди працюють.
Відповідно за це треба багато й мати, нехай влаштовуються.
06.11.2025 16:33 Відповісти
У Верховній Раді, взагалі *********** прихвостні сидят ригоАНАЛЬНІ, з 2019 року, а в ОПУ, зеленський призначив цілу роту помічників ригоАНАЛЬНИХ!!! Баканов-наумов-деркач-шурма-бойко-мертвечук, та ще сотня з їх оточення разом з стефанчуками-аброхамієм, в Урядовому кварталі це підтвердять!! У Чехії, московської війни немає, а в Україні, ****** воює з 2014 року!
06.11.2025 00:07 Відповісти
Зазвичай саме понаїхавшiе стають клінічними психічними патріотами і націоналістами.
06.11.2025 00:10 Відповісти
Аніме передивився 😆
06.11.2025 00:16 Відповісти
Чехія маленька небагата країна. Їм нелегко утримувати 400 тисяч українських біженців. Якби в Україну привезли 10 тисяч бангладешців, народ пішов би їх бити палицями і камінням.
06.11.2025 00:43 Відповісти
А якби завезли 4 мільйони чехів?
06.11.2025 03:01 Відповісти
Ну, от не треба писати різну херню. Можна подумати, що всі тих 400 тисяч сидять сидьмом і чекають коли чехи їх нагодують. Більшість працює, сама себе утримує та ще і податки платять. Так хто кому винен? Забули чехи 1968 рік...
06.11.2025 06:10 Відповісти
В Україну завезли мільйони кацапів. І що?
06.11.2025 07:24 Відповісти
Не смішіть. За весь час їх завезли 20-30 мільйонів.
06.11.2025 13:03 Відповісти
то чому ти сидиш в Польщі ? повертайся в Україну полякам нелегко тебе утримувати !
06.11.2025 07:46 Відповісти
Окамура, Окамура? Це мабуть чех в 25 поколінні? Може варто було б обрати ***********? Той точно чех в 27 поколінні.
06.11.2025 01:31 Відповісти
Один японець уже "напопулістичав" - потім по всьому світу ловили - Альберто Фухіморі, президент Перу...
06.11.2025 07:35 Відповісти
Чехія явно потребує певної кількості добре навчених письменників !
06.11.2025 08:46 Відповісти
Глянула на фізію і обалділа. Що робить цей недосамурай в Чехії ?!! Та ще й спікером. Чехи таки ********* не згірш за словаків і угрів.
06.11.2025 09:42 Відповісти
 
 