Спікером парламенту Чехії обрали правого популіста Окамуру, яки виступає за обмеження для біженців з України

Лідера чеської праворадикальної партії SPD ("Свобода і пряма демократія") Томіо Окамуру обрали на посаду спікера Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чехії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За кандидатуру Окамури проголосувало 107 депутатів зі 197. Зазначається, що його опонент Ян Бартошек з Народної партії (KDU-ČSL) отримав голоси 81 депутата.

Хто такий Томіо Окамура

Окамура — чеський політик японського походження займає відверто проросійську позицію, хоча в Чехії добре пам'ятають, як колись він був так само відверто антиросійськи налаштованим. Перед виборами він заявляв, що ключовою умовою входу його партії до коаліції буде перегляд дозволів на проживання українців у Чехії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ставлення до біженців з України

Окамура заявляв, що через наплив українських біженців після початку російського вторгнення у Чехії погіршилася доступність орендованого житла та збільшився час очікування у лікарів. Він вважає, що українці забирають у чехів роботу і заважають брати газ у Росії. Також Окамура виступив за негайне зняття українських прапорів з державних будівель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 58% чехів вважають, що країна прийняла занадто багато українських біженців, - опитування