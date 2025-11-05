Спікером парламенту Чехії обрали правого популіста Окамуру, яки виступає за обмеження для біженців з України
Лідера чеської праворадикальної партії SPD ("Свобода і пряма демократія") Томіо Окамуру обрали на посаду спікера Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чехії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
За кандидатуру Окамури проголосувало 107 депутатів зі 197. Зазначається, що його опонент Ян Бартошек з Народної партії (KDU-ČSL) отримав голоси 81 депутата.
Хто такий Томіо Окамура
Окамура — чеський політик японського походження займає відверто проросійську позицію, хоча в Чехії добре пам'ятають, як колись він був так само відверто антиросійськи налаштованим. Перед виборами він заявляв, що ключовою умовою входу його партії до коаліції буде перегляд дозволів на проживання українців у Чехії.
Ставлення до біженців з України
Окамура заявляв, що через наплив українських біженців після початку російського вторгнення у Чехії погіршилася доступність орендованого житла та збільшився час очікування у лікарів. Він вважає, що українці забирають у чехів роботу і заважають брати газ у Росії. Також Окамура виступив за негайне зняття українських прапорів з державних будівель.
в чому це проявляється?
добре, хай повертаються, нам потрібні робочі руки.
2. Який відсоток робочих рук серед біженців? А який середній по Україні був станом на 2013 рік?
Звичайних лікарів (навіть у приватних закладах) тут так цінують та оплачують, що вони першими поїхали.
Із медреформою було нелегко до спеца потрапити, а зараз їх просто не стає.
Американські лікарі, які є топ по зарплаті, коли дізнаються укробакси нашого лікаря🫣
Тема пішла в медицину.
Згадалося, що мій стоматолог із золотими ручками у Чехії)
Відповідно за це треба багато й мати, нехай влаштовуються.