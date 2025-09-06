УКР
Новини Українські біженці в Чехії Українці в Чехії
1 765 39

Лідер чеських популістів Окамура вимагає переглянути дозвіл на проживання усіх українців

Лідер чеських популістів SPD Томіо Окамура

Лідер чеських популістів від SPD ("Свобода і пряма демократія") Томіо Окамура заявив, що серед основних умов входу партії у коаліцію в уряд є перегляд дозволів на проживання всіх українців у Чехії.

Про це повідомляє IDNES, передає Цензор.НЕТ.

Політик чесько-японсько-корейського походження Окамура стверджує, що партія для потенційної участі в новому уряді Чехії після парламентських виборів ставитиме умову про перегляд дозволу на проживання усіх українців, які перебувають у Чехії.

Він сказав, що через приплив українських біженців після початку російського вторгнення в Чехії погіршилася доступність орендованого житла і подовжився час очікування на прийом до лікарів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чехії різко зросла зайнятість серед жінок завдяки українським біженкам

"Це не про ненависть, але я чеський політик і я на боці чеських громадян", - наголосив Окамура.

За планами партії, у Чехії слід дозволити залишатися лише тим українцям, які "явно працюють на роботах, до яких мало інтересу з боку чехів".

Також Окамура хоче негайно зняти українські прапори з державних будівель у разі участі в роботі уряду.

Останні опитування в Чехії свідчили про підтримку SPD серед 10-13% виборців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 58% чехів вважають, що країна прийняла занадто багато українських біженців, - опитування

Автор: 

біженці (1955) українці (2588) Чехія (1705)
Топ коментарі
+11
Він більше не на чеха схожий, а на бурята
показати весь коментар
06.09.2025 19:25 Відповісти
+7
Найгучніше «Тримай злодія!» кричить «чех» Окамура.
показати весь коментар
06.09.2025 19:22 Відповісти
+6
Астанавітєсь !!!
Какая мєрзкая рожа
показати весь коментар
06.09.2025 19:20 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
Астанавітєсь !!!
Какая мєрзкая рожа
показати весь коментар
06.09.2025 19:20 Відповісти
Він більше не на чеха схожий, а на бурята
показати весь коментар
06.09.2025 19:25 Відповісти
Японіць за призвіщем.
показати весь коментар
06.09.2025 19:43 Відповісти
Ока - річка на росії, а Мура це яках пагрімуха із тюрми
показати весь коментар
06.09.2025 19:45 Відповісти
То так - складно орка не впізнати)
показати весь коментар
06.09.2025 19:27 Відповісти
По походженню має японські корені. Здавалося б, повинен підтримувати українців. Але ні, в сім'ї не без виродка.
показати весь коментар
06.09.2025 19:33 Відповісти
Найгучніше «Тримай злодія!» кричить «чех» Окамура.
показати весь коментар
06.09.2025 19:22 Відповісти
Підар
показати весь коментар
06.09.2025 19:24 Відповісти
Бузерант по чеському.
показати весь коментар
06.09.2025 19:30 Відповісти
hlavní je, že není Moskvan
показати весь коментар
06.09.2025 20:08 Відповісти
Jo,ale tento Indian ma sikme oci.
показати весь коментар
06.09.2025 20:47 Відповісти
невже можно такий генетіці довіряти ?! ...воно ж ліве з усіх сторін , бідні чехи ...хай 100раз подумають на виборах , і подивляться на українців ,які цього не зробили в 19р ...
показати весь коментар
06.09.2025 19:24 Відповісти
Саття свіженька , а мій висновок з ції двох матеріалів - ЄС поки грається в ОХОЧИХ - до влади прийдуть ТАКІ у всій Європі.
показати весь коментар
06.09.2025 19:27 Відповісти

УКРАЇНА ЗАЛИШИЛАСЯ САМ-НА-САМ У ПРОТИСТОЯННІ З РОСІЄЮ - THE TELEGRAPH

06 вересня, 2025 Дзеркало Тижня
..........................


Мабуть, найважливішим у зустрічі коаліції охочих було те, про що не було сказано. Не було жодних розмов про членство України в НАТО. Це одна з ключових вимог Кремля, яка була виконана.

"І якщо розшифрувати підсумок Урсули фон дер Ляєн щодо гарантій безпеки, зосереджених на https://zn.ua/ukr/europe/jevropa-maje-zrobiti-ukrajinu-stalevim-dikobrazom-jakij-ne-zmozhe-zdolati-zhoden-ahresor-ursula-fon-der-ljajjen.html перетворенні України на "сталевого дикобраза", це означає, що коли справа дійде до протистояння майбутній російській агресії, Київ залишиться сам на сам, а його союзники триматимуться на безпечній відстані", - підсумував Метьюз.

Раніше в газеті зазначали, що https://zn.ua/ukr/POLITICS/visim-misjatsiv-diplomatiji-shchodo-vijni-v-ukrajini-vijavilisja-marnimi-the-telegraph-.html вісім місяців дипломатії щодо війни в Україні виявилися марними.Остаточне врегулювання - або навіть тимчасове перемир'я - залишається таким же недосяжним сьогодні, як і до політичного відродження Трампа.
показати весь коментар
06.09.2025 19:25 Відповісти
Професійний скандаліст незрозумілого походження.
показати весь коментар
06.09.2025 19:26 Відповісти
Рейтинг партії SPD (яку очолює Окамура): близько 10-14 % виборчої підтримки.

Рейтинг довіри до самого Окамури: близько 43 %, один з найвищих серед чеських політиків.
показати весь коментар
06.09.2025 19:42 Відповісти
Але виходячи з його біографії то якийсь обалдуй.
показати весь коментар
06.09.2025 19:59 Відповісти
ну то українці не так вже й далеко відійшли зі своїм вибором у 2019му - таки ЄВРОПА
показати весь коментар
06.09.2025 20:19 Відповісти
прорашистський окамура в Чехії .те саме ,приблизно,що єрмак в Україні
показати весь коментар
06.09.2025 19:28 Відповісти
Та **@ть вони шо кончені?
Чехи обиратимуть Томіо Окамура?
Ну то хана Чехії як і всім країнам ЄС. Бо бл@дських окамурів вони впускають, а слов`ян ні.
показати весь коментар
06.09.2025 19:35 Відповісти
Нехай з початку косоокій відповість за Перл Харбор !
показати весь коментар
06.09.2025 19:37 Відповісти
ще одна істота яки дивиться рос телевізор
показати весь коментар
06.09.2025 19:38 Відповісти
"Політик чесько-японсько-корейського походження"

мама знатно гульнула
показати весь коментар
06.09.2025 19:45 Відповісти
не тільки мамка, бабця мабуть теж була слабка на передок, бо для такого танга потрібні двоє
показати весь коментар
06.09.2025 19:47 Відповісти
Мама з Чехії, але не пам'ятає, хто їй подарував синочка японець чи кореєць.
А взагалі, в нього цікаве походження, як і життя в цілому 🤔

В 2021 році на стіні будівлі напроти моєї роботи, висів плакатик з його зображенням.
Чехи (від 42 до 21років), між собою говорили, що "to je dobrý kokot", або "to je buzerant".
Завжди це смішно виглядало збоку🤭
показати весь коментар
06.09.2025 20:24 Відповісти
ці всі щурі
що лізуть в кожну щілину за росію
і виконують її забаганки в Європі
мають бути позбавлені європейського громадянства
і відправлені на росію.
Те, що їм платить росія за кожний вкид
легко доказати
було б бажання
показати весь коментар
06.09.2025 19:46 Відповісти
Він такий чех, як українець Арахімія
показати весь коментар
06.09.2025 19:47 Відповісти
Але Агрохімія та такі як і він вирішує ЯК ЖИТИ УКРАЇНЦЯМ. Десь ми просчітались, але де?
показати весь коментар
06.09.2025 19:50 Відповісти
Такі підараси є в кожній країні. Тому що в кожній країні якійсь частині населення не подобаються українські біженці. А якшо є якась стабільна струна в якоїсь частини електорату, то обовʼязково знайдеться той, хто намагатиметься грати на неї і отримувати хоч невеличкий, але політичний капітальчик.
Інша справа шо напевне ніхто цього придурка серьозно не сприймає. Але я не знаток чеської політики. Хай хтось, хто звідти, напише.
показати весь коментар
06.09.2025 19:49 Відповісти
якась хвороба імігрантів ненавидіти лютою ненавистю нових імігрантів. По лозіці мало б бути навпаки
показати весь коментар
06.09.2025 19:50 Відповісти
Все нормально.
В Чехії стартувала передвиборча кампанія.
Зараз кожен політик буде "думати про добробут громадян Чехії" і намагатися спекулювати на всьому іншому.
Згадайте вибори в Польщі.
Цей хоч про "Волинську трагедію" не пи🤬дить😆
А атаку на Хіросіму і Нагасакі на українців не повісиш😒
показати весь коментар
06.09.2025 19:50 Відповісти
За планами партії, у Чехії слід дозволити залишатися лише тим українцям, які "явно працюють на роботах, до яких мало інтересу з боку чехів" Джерело: https://censor.net/ua/n3572621

тобто цей окамура хоче щоби всі українці які працюють у сфері ІТ, а також інженери (у тому числі і на оборонних підприємствах), лікарі та інші дізайнери поїхали з Чехії.
Це лише доводить, що довбойоби незалежно від етносу більш-менш рівномірно розподіляються по всьому світу.
показати весь коментар
06.09.2025 19:58 Відповісти
А не треба переглянути перебування у Чехії японців та корейців?? Особливо з поглядами путіна та кім чин іна??
показати весь коментар
06.09.2025 20:03 Відповісти
а що робитиме це непорозуміння з тими немалими сумами в податках від українціів???сам компенсуватиме у разі чого??
показати весь коментар
06.09.2025 20:04 Відповісти
Гній у всій його красі. Хай всі бачать оце лайно
показати весь коментар
06.09.2025 20:25 Відповісти
В Японії?
показати весь коментар
06.09.2025 20:28 Відповісти
Чехи,скоріш за все,виберуть партію словака Бабіша.
показати весь коментар
06.09.2025 20:44 Відповісти
 
 