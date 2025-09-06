Лідер чеських популістів Окамура вимагає переглянути дозвіл на проживання усіх українців
Лідер чеських популістів від SPD ("Свобода і пряма демократія") Томіо Окамура заявив, що серед основних умов входу партії у коаліцію в уряд є перегляд дозволів на проживання всіх українців у Чехії.
Про це повідомляє IDNES, передає Цензор.НЕТ.
Політик чесько-японсько-корейського походження Окамура стверджує, що партія для потенційної участі в новому уряді Чехії після парламентських виборів ставитиме умову про перегляд дозволу на проживання усіх українців, які перебувають у Чехії.
Він сказав, що через приплив українських біженців після початку російського вторгнення в Чехії погіршилася доступність орендованого житла і подовжився час очікування на прийом до лікарів.
"Це не про ненависть, але я чеський політик і я на боці чеських громадян", - наголосив Окамура.
За планами партії, у Чехії слід дозволити залишатися лише тим українцям, які "явно працюють на роботах, до яких мало інтересу з боку чехів".
Також Окамура хоче негайно зняти українські прапори з державних будівель у разі участі в роботі уряду.
Останні опитування в Чехії свідчили про підтримку SPD серед 10-13% виборців.
Какая мєрзкая рожа

Рейтинг довіри до самого Окамури: близько 43 %, один з найвищих серед чеських політиків.
Чехи обиратимуть Томіо Окамура?
Ну то хана Чехії як і всім країнам ЄС. Бо бл@дських окамурів вони впускають, а слов`ян ні.
мама знатно гульнула
А взагалі, в нього цікаве походження, як і життя в цілому 🤔
В 2021 році на стіні будівлі напроти моєї роботи, висів плакатик з його зображенням.
Чехи (від 42 до 21років), між собою говорили, що "to je dobrý kokot", або "to je buzerant".
Завжди це смішно виглядало збоку🤭
що лізуть в кожну щілину за росію
і виконують її забаганки в Європі
мають бути позбавлені європейського громадянства
і відправлені на росію.
Те, що їм платить росія за кожний вкид
легко доказати
було б бажання
Інша справа шо напевне ніхто цього придурка серьозно не сприймає. Але я не знаток чеської політики. Хай хтось, хто звідти, напише.
В Чехії стартувала передвиборча кампанія.
Зараз кожен політик буде "думати про добробут громадян Чехії" і намагатися спекулювати на всьому іншому.
Згадайте вибори в Польщі.
Цей хоч про "Волинську трагедію" не пи🤬дить😆
А атаку на Хіросіму і Нагасакі на українців не повісиш😒
тобто цей окамура хоче щоби всі українці які працюють у сфері ІТ, а також інженери (у тому числі і на оборонних підприємствах), лікарі та інші дізайнери поїхали з Чехії.
Це лише доводить, що довбойоби незалежно від етносу більш-менш рівномірно розподіляються по всьому світу.