Лідер чеських популістів Окамура вимагає переглянути дозвіл на проживання усіх українців

Лідер чеських популістів від SPD ("Свобода і пряма демократія") Томіо Окамура заявив, що серед основних умов входу партії у коаліцію в уряд є перегляд дозволів на проживання всіх українців у Чехії.

Про це повідомляє IDNES, передає Цензор.НЕТ.

Політик чесько-японсько-корейського походження Окамура стверджує, що партія для потенційної участі в новому уряді Чехії після парламентських виборів ставитиме умову про перегляд дозволу на проживання усіх українців, які перебувають у Чехії.

Він сказав, що через приплив українських біженців після початку російського вторгнення в Чехії погіршилася доступність орендованого житла і подовжився час очікування на прийом до лікарів.

"Це не про ненависть, але я чеський політик і я на боці чеських громадян", - наголосив Окамура.

За планами партії, у Чехії слід дозволити залишатися лише тим українцям, які "явно працюють на роботах, до яких мало інтересу з боку чехів".

Також Окамура хоче негайно зняти українські прапори з державних будівель у разі участі в роботі уряду.

Останні опитування в Чехії свідчили про підтримку SPD серед 10-13% виборців.

