У Чехії різко зросла зайнятість серед жінок завдяки українським біженкам

Різниця в зайнятості чоловіків та жінок у Чехії скоротилася до рекордного показника, що пов'язують зі зростанням кількості українських біженок.

По це пише Novinky, передає Європейська правда.

Як повідомляється, за даними Чеського статистичного управління, станом на червень 2025 року зайнятість серед чоловіків у країні становила 80,2%, а серед жінок – 71,2%, або на дев'ять процентних пунктів менше.

При цьому в липні 2023 року зайнятість серед жінок становила 68,2%, а серед чоловіків – 81,5%, тобто різниця складала понад 13 відсоткових пунктів.

"Ми бачимо речі, які історично ніколи не траплялися", – заявив директор департаменту статистики ринку праці та рівних можливостей Чеського статистичного управління Далібор Голи.

Опитані Novinky експерти сходяться на двох відповідях, що за зростанням зайнятості жінок можуть стояти українські біженки та підтримка неповної зайнятості, якою частіше користуються жінки.

У червні 2025 року в Чехії було легально працевлаштовано майже 166 тис. біженців, з них 101 тис. жінок. За словами речника Міністерства праці Чехії Якуба Августа, "це найвище число з початку війни".

Голи розповів, що українські біженки "мають дуже високий рівень зайнятості, що сприяє зростанню зайнятості жінок".

Також експерти допускають, що на зайнятість жінок могло вплинути зростання вартості життя і скорочення робочих місць у промисловості (де традиційно працювали більше чоловіків) на противагу сектору послуг (де працює більше жінок).

У липні цього року повідомлялося, що українці, які починаючи з лютого 2022 року переїхали до Чехії, вклали в чеську економіку більше, ніж отримали допомоги.

Нагадаємо, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.

Перед тим повідомлялося, що впродовж 2023 року в Естонії зросли усі показники щодо трудової сили, і це сталося переважно за рахунок українських біженців.