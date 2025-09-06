РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10816 посетителей онлайн
Новости Украинские беженцы в Чехии Украинцы в Чехии
2 550 45

Лидер чешских популистов Окамура требует пересмотреть разрешение на проживание всех украинцев

Лидер чешских популистов SPD Томио Окамура

Лидер чешских популистов от SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура заявил, что среди основных условий входа партии в коалицию в правительство является пересмотр разрешений на проживание всех украинцев в Чехии.

Об этом сообщает IDNES, передает Цензор.НЕТ.

Политик чешско-японско-корейского происхождения Окамура утверждает, что партия для потенциального участия в новом правительстве Чехии после парламентских выборов будет ставить условие о пересмотре вида на жительство всех украинцев, находящихся в Чехии.

Он сказал, что из-за притока украинских беженцев после начала российского вторжения в Чехии ухудшилась доступность арендованного жилья и удлинилось время ожидания на прием к врачам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Чехии резко выросла занятость среди женщин благодаря украинским беженкам

"Это не о ненависти, но я чешский политик и я - на стороне чешских граждан", - подчеркнул Окамура.

По планам партии, в Чехии следует позволить оставаться только тем украинцам, которые "явно работают на работах, к которым мало интереса со стороны чехов".

Также Окамура хочет немедленно снять украинские флаги с государственных зданий в случае участия в работе правительства.

Последние опросы в Чехии свидетельствовали о поддержке SPD среди 10-13% избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 58% чехов считают, что страна приняла слишком много украинских беженцев, - опрос

Автор: 

беженцы (1682) украинцы (3908) Чехия (1789)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Він більше не на чеха схожий, а на бурята
показать весь комментарий
06.09.2025 19:25 Ответить
+10
Найгучніше «Тримай злодія!» кричить «чех» Окамура.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:22 Ответить
+6
Астанавітєсь !!!
Какая мєрзкая рожа
показать весь комментарий
06.09.2025 19:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Астанавітєсь !!!
Какая мєрзкая рожа
показать весь комментарий
06.09.2025 19:20 Ответить
Він більше не на чеха схожий, а на бурята
показать весь комментарий
06.09.2025 19:25 Ответить
Японіць за призвіщем.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:43 Ответить
Ока - річка на росії, а Мура це яках пагрімуха із тюрми
показать весь комментарий
06.09.2025 19:45 Ответить
Копія Сі Цзиньпіна в молодісті; в мережі є фото. Молодець, вистачить плодити китайців.
показать весь комментарий
06.09.2025 20:47 Ответить
То так - складно орка не впізнати)
показать весь комментарий
06.09.2025 19:27 Ответить
По походженню має японські корені. Здавалося б, повинен підтримувати українців. Але ні, в сім'ї не без виродка.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:33 Ответить
Найгучніше «Тримай злодія!» кричить «чех» Окамура.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:22 Ответить
Підар
показать весь комментарий
06.09.2025 19:24 Ответить
Бузерант по чеському.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:30 Ответить
hlavní je, že není Moskvan
показать весь комментарий
06.09.2025 20:08 Ответить
Jo,ale tento Indian ma sikme oci.
показать весь комментарий
06.09.2025 20:47 Ответить
невже можно такий генетіці довіряти ?! ...воно ж ліве з усіх сторін , бідні чехи ...хай 100раз подумають на виборах , і подивляться на українців ,які цього не зробили в 19р ...
показать весь комментарий
06.09.2025 19:24 Ответить
Саття свіженька , а мій висновок з ції двох матеріалів - ЄС поки грається в ОХОЧИХ - до влади прийдуть ТАКІ у всій Європі.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:27 Ответить

УКРАЇНА ЗАЛИШИЛАСЯ САМ-НА-САМ У ПРОТИСТОЯННІ З РОСІЄЮ - THE TELEGRAPH

06 вересня, 2025 Дзеркало Тижня
..........................


Мабуть, найважливішим у зустрічі коаліції охочих було те, про що не було сказано. Не було жодних розмов про членство України в НАТО. Це одна з ключових вимог Кремля, яка була виконана.

"І якщо розшифрувати підсумок Урсули фон дер Ляєн щодо гарантій безпеки, зосереджених на https://zn.ua/ukr/europe/jevropa-maje-zrobiti-ukrajinu-stalevim-dikobrazom-jakij-ne-zmozhe-zdolati-zhoden-ahresor-ursula-fon-der-ljajjen.html перетворенні України на "сталевого дикобраза", це означає, що коли справа дійде до протистояння майбутній російській агресії, Київ залишиться сам на сам, а його союзники триматимуться на безпечній відстані", - підсумував Метьюз.

Раніше в газеті зазначали, що https://zn.ua/ukr/POLITICS/visim-misjatsiv-diplomatiji-shchodo-vijni-v-ukrajini-vijavilisja-marnimi-the-telegraph-.html вісім місяців дипломатії щодо війни в Україні виявилися марними.Остаточне врегулювання - або навіть тимчасове перемир'я - залишається таким же недосяжним сьогодні, як і до політичного відродження Трампа.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:25 Ответить
Професійний скандаліст незрозумілого походження.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:26 Ответить
Рейтинг партії SPD (яку очолює Окамура): близько 10-14 % виборчої підтримки.

Рейтинг довіри до самого Окамури: близько 43 %, один з найвищих серед чеських політиків.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:42 Ответить
Але виходячи з його біографії то якийсь обалдуй.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:59 Ответить
ну то українці не так вже й далеко відійшли зі своїм вибором у 2019му - таки ЄВРОПА
показать весь комментарий
06.09.2025 20:19 Ответить
прорашистський окамура в Чехії .те саме ,приблизно,що єрмак в Україні
показать весь комментарий
06.09.2025 19:28 Ответить
Та **@ть вони шо кончені?
Чехи обиратимуть Томіо Окамура?
Ну то хана Чехії як і всім країнам ЄС. Бо бл@дських окамурів вони впускають, а слов`ян ні.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:35 Ответить
Вони ще і батрачать на цих індіанців.Всі базарчики в цих мухоморах.
показать весь комментарий
06.09.2025 20:51 Ответить
Нехай з початку косоокій відповість за Перл Харбор !
показать весь комментарий
06.09.2025 19:37 Ответить
ще одна істота яки дивиться рос телевізор
показать весь комментарий
06.09.2025 19:38 Ответить
"Політик чесько-японсько-корейського походження"

мама знатно гульнула
показать весь комментарий
06.09.2025 19:45 Ответить
не тільки мамка, бабця мабуть теж була слабка на передок, бо для такого танга потрібні двоє
показать весь комментарий
06.09.2025 19:47 Ответить
Мама з Чехії, але не пам'ятає, хто їй подарував синочка японець чи кореєць.
А взагалі, в нього цікаве походження, як і життя в цілому 🤔

В 2021 році на стіні будівлі напроти моєї роботи, висів плакатик з його зображенням.
Чехи (від 42 до 21років), між собою говорили, що "to je dobrý kokot", або "to je buzerant".
Завжди це смішно виглядало збоку🤭
показать весь комментарий
06.09.2025 20:24 Ответить
ці всі щурі
що лізуть в кожну щілину за росію
і виконують її забаганки в Європі
мають бути позбавлені європейського громадянства
і відправлені на росію.
Те, що їм платить росія за кожний вкид
легко доказати
було б бажання
показать весь комментарий
06.09.2025 19:46 Ответить
Він такий чех, як українець Арахімія
показать весь комментарий
06.09.2025 19:47 Ответить
Але Агрохімія та такі як і він вирішує ЯК ЖИТИ УКРАЇНЦЯМ. Десь ми просчітались, але де?
показать весь комментарий
06.09.2025 19:50 Ответить
Такі підараси є в кожній країні. Тому що в кожній країні якійсь частині населення не подобаються українські біженці. А якшо є якась стабільна струна в якоїсь частини електорату, то обовʼязково знайдеться той, хто намагатиметься грати на неї і отримувати хоч невеличкий, але політичний капітальчик.
Інша справа шо напевне ніхто цього придурка серьозно не сприймає. Але я не знаток чеської політики. Хай хтось, хто звідти, напише.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:49 Ответить
якась хвороба імігрантів ненавидіти лютою ненавистю нових імігрантів. По лозіці мало б бути навпаки
показать весь комментарий
06.09.2025 19:50 Ответить
Все нормально.
В Чехії стартувала передвиборча кампанія.
Зараз кожен політик буде "думати про добробут громадян Чехії" і намагатися спекулювати на всьому іншому.
Згадайте вибори в Польщі.
Цей хоч про "Волинську трагедію" не пи🤬дить😆
А атаку на Хіросіму і Нагасакі на українців не повісиш😒
показать весь комментарий
06.09.2025 19:50 Ответить
За планами партії, у Чехії слід дозволити залишатися лише тим українцям, які "явно працюють на роботах, до яких мало інтересу з боку чехів" Джерело: https://censor.net/ua/n3572621

тобто цей окамура хоче щоби всі українці які працюють у сфері ІТ, а також інженери (у тому числі і на оборонних підприємствах), лікарі та інші дізайнери поїхали з Чехії.
Це лише доводить, що довбойоби незалежно від етносу більш-менш рівномірно розподіляються по всьому світу.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:58 Ответить
А не треба переглянути перебування у Чехії японців та корейців?? Особливо з поглядами путіна та кім чин іна??
показать весь комментарий
06.09.2025 20:03 Ответить
а що робитиме це непорозуміння з тими немалими сумами в податках від українціів???сам компенсуватиме у разі чого??
показать весь комментарий
06.09.2025 20:04 Ответить
Гній у всій його красі. Хай всі бачать оце лайно
показать весь комментарий
06.09.2025 20:25 Ответить
В Японії?
показать весь комментарий
06.09.2025 20:28 Ответить
Чехи,скоріш за все,виберуть партію словака Бабіша.
показать весь комментарий
06.09.2025 20:44 Ответить
А не хочет ли этот скороспелый посчитать и обнародовать сколько за последние 25 лет вокруг Праги и далее скуплено недвижимости кацапами всякими? И как так вдруг массово шла продажа? И сколько не сегодня реально там проживают или имеют недвижимость кацапы? А там счёт на сотни тысяч кацапов и десятки тысяч домов и прочего подобного! Ох будет там так или иначе кацапская интрига! И скоро.
показать весь комментарий
06.09.2025 20:48 Ответить
А , типу , десь в Лондоні , Берліні , чи в Парижі не так ... ?
показать весь комментарий
06.09.2025 21:15 Ответить
Так то оно так по Берлинам и прочим. Но то олигархи нахватывали и не только жильё. А по Чехии и ранее и по Болгарии кто только не покупал уже пусть с 1995-9гг. Знаю родителей футболиста ,,Металлиста,, которым сын купил под Прагой домик, 20 лет назад вроде за 40 тыс евро. Они и рассказали сколько кацапни там живёт. И не улицами, а кварталами массово и по всей стране. И магазины открыли и прочее. Кстати в Испании та же картина. И за 35 тыс евро покупали, причём по берегу, но в районе Гибралтара, там прохладней летом, близко уже Атлантика, с Украины валом тоже. Простой народ так и не усвоил, что же реально происходило в стране уже с чучмы начиная. Куда и какое бабло улетало. Тут перечислять сдуреть---Черногория, Турция, Кипр, Хорватия, Португалия. Как говорилось в одной поговорке в России тырят с прибылей, а в Украине с убытков! Так что осталось на сегодня народу? Говорить нельзя категорически этого---то с фронта все уйдут, смысл что защищать? Инвалидов с налоговой, таможни и прокуратуры в 40 лет что и инвалиды и пенсия от 100 тыс запросто и продолжают пахать сурово боль преодолевая!
показать весь комментарий
06.09.2025 21:33 Ответить
Странно, но очень большой долей врачей- иностранцев в больницах Чехии являются Украинцы.
показать весь комментарий
06.09.2025 21:27 Ответить
 
 