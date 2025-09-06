Лидер чешских популистов Окамура требует пересмотреть разрешение на проживание всех украинцев
Лидер чешских популистов от SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура заявил, что среди основных условий входа партии в коалицию в правительство является пересмотр разрешений на проживание всех украинцев в Чехии.
Об этом сообщает IDNES, передает Цензор.НЕТ.
Политик чешско-японско-корейского происхождения Окамура утверждает, что партия для потенциального участия в новом правительстве Чехии после парламентских выборов будет ставить условие о пересмотре вида на жительство всех украинцев, находящихся в Чехии.
Он сказал, что из-за притока украинских беженцев после начала российского вторжения в Чехии ухудшилась доступность арендованного жилья и удлинилось время ожидания на прием к врачам.
"Это не о ненависти, но я чешский политик и я - на стороне чешских граждан", - подчеркнул Окамура.
По планам партии, в Чехии следует позволить оставаться только тем украинцам, которые "явно работают на работах, к которым мало интереса со стороны чехов".
Также Окамура хочет немедленно снять украинские флаги с государственных зданий в случае участия в работе правительства.
Последние опросы в Чехии свидетельствовали о поддержке SPD среди 10-13% избирателей.
Какая мєрзкая рожа
Рейтинг довіри до самого Окамури: близько 43 %, один з найвищих серед чеських політиків.
Чехи обиратимуть Томіо Окамура?
Ну то хана Чехії як і всім країнам ЄС. Бо бл@дських окамурів вони впускають, а слов`ян ні.
мама знатно гульнула
А взагалі, в нього цікаве походження, як і життя в цілому 🤔
В 2021 році на стіні будівлі напроти моєї роботи, висів плакатик з його зображенням.
Чехи (від 42 до 21років), між собою говорили, що "to je dobrý kokot", або "to je buzerant".
Завжди це смішно виглядало збоку🤭
що лізуть в кожну щілину за росію
і виконують її забаганки в Європі
мають бути позбавлені європейського громадянства
і відправлені на росію.
Те, що їм платить росія за кожний вкид
легко доказати
було б бажання
Інша справа шо напевне ніхто цього придурка серьозно не сприймає. Але я не знаток чеської політики. Хай хтось, хто звідти, напише.
В Чехії стартувала передвиборча кампанія.
Зараз кожен політик буде "думати про добробут громадян Чехії" і намагатися спекулювати на всьому іншому.
Згадайте вибори в Польщі.
Цей хоч про "Волинську трагедію" не пи🤬дить😆
А атаку на Хіросіму і Нагасакі на українців не повісиш😒
тобто цей окамура хоче щоби всі українці які працюють у сфері ІТ, а також інженери (у тому числі і на оборонних підприємствах), лікарі та інші дізайнери поїхали з Чехії.
Це лише доводить, що довбойоби незалежно від етносу більш-менш рівномірно розподіляються по всьому світу.