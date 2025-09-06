Лидер чешских популистов Окамура требует пересмотреть разрешение на проживание всех украинцев

Лидер чешских популистов от SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура заявил, что среди основных условий входа партии в коалицию в правительство является пересмотр разрешений на проживание всех украинцев в Чехии.

Политик чешско-японско-корейского происхождения Окамура утверждает, что партия для потенциального участия в новом правительстве Чехии после парламентских выборов будет ставить условие о пересмотре вида на жительство всех украинцев, находящихся в Чехии.

Он сказал, что из-за притока украинских беженцев после начала российского вторжения в Чехии ухудшилась доступность арендованного жилья и удлинилось время ожидания на прием к врачам.

"Это не о ненависти, но я чешский политик и я - на стороне чешских граждан", - подчеркнул Окамура.

По планам партии, в Чехии следует позволить оставаться только тем украинцам, которые "явно работают на работах, к которым мало интереса со стороны чехов".

Также Окамура хочет немедленно снять украинские флаги с государственных зданий в случае участия в работе правительства.

Последние опросы в Чехии свидетельствовали о поддержке SPD среди 10-13% избирателей.

