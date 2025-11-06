Новый спикер парламента Чехии Окамура приказал снять флаг Украины с госздания
Новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять с здания правительства флаг Украины, который развевался там с 2022 года в знак солидарности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на платформе Х и опубликовал видео.
Политик похвастался поступком
Лидер правопопулистской партии SPD показал, как держит лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.
Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs— Tomio Okamura (@tomio_cz) 6 ноября 2025
"Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд", - сказал спикер в комментарии порталу iDNES.
Отметим, что SPD вела свою предвыборную кампанию под лозунгом уборки украинских флагов со зданий государственных органов власти и учреждений.
Что предшествовало
Напомним, 5 ноября лидера чешской праворадикальной партии SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамуру избрали на должность спикера Палаты депутатов, нижней палаты парламента Чехии.
Отношение к беженцам из Украины
Окамура заявлял, что из-за наплыва украинских беженцев после начала российского вторжения в Чехии ухудшилась доступность арендуемого жилья и увеличилось время ожидания у врачей. Он считает, что украинцы отнимают у чехов работу и мешают брать газ в России.
Чехи вибрали окамуру, а Українці, ухилянта-рецедивіста
Український Філософ, Г. Сковорода, був правим: - Всякому місту - звичай і права, Всяка тримає свій ум голова; Всякому серцю - любов і тепло, Всякеє горло свій смак віднайшло.…
доказів повно
Як казала мама Бріджит Джонс: «японці - це дуже жорстока нація»
"Єго зовут "япона мать"
Нє потому, что мать - японка
А потому, что лєгчє звать -
Іді сюда, "япона мать"!" (с)
над Міндічем вже працює ФБР - Трибушна ЄП за матеріалами з УП ... А шо там в законі 14057, сайт ФБР не погрожують закрити за те що до суду подає матеріали про мародерів ?
Чому ці маленькі країни, як і маленькі люди, такі жалюгідні та злі? Що з ними не так?
что же касается наплыва укранцев,то это факт.
а то что чех выбрали *********************,это их личное дело,нашим же никто не запретил выбрать клоуна,кстати проросийски настроеного.
А наплив Японців не заважає обирати Спікера Чеха???