Новый спикер парламента Чехии Окамура приказал снять флаг Украины с госздания

Новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять с здания правительства флаг Украины, который развевался там с 2022 года в знак солидарности.

об этом он написал на платформе Х и опубликовал видео.

Политик похвастался поступком

Лидер правопопулистской партии SPD показал, как держит лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs — Tomio Okamura (@tomio_cz) 6 ноября 2025

"Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд", - сказал спикер в комментарии порталу iDNES.

Отметим, что SPD вела свою предвыборную кампанию под лозунгом уборки украинских флагов со зданий государственных органов власти и учреждений.

Что предшествовало

Напомним, 5 ноября лидера чешской праворадикальной партии SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамуру избрали на должность спикера Палаты депутатов, нижней палаты парламента Чехии.

Отношение к беженцам из Украины

Окамура заявлял, что из-за наплыва украинских беженцев после начала российского вторжения в Чехии ухудшилась доступность арендуемого жилья и увеличилось время ожидания у врачей. Он считает, что украинцы отнимают у чехов работу и мешают брать газ в России.

