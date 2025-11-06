РУС
Новости Украинские беженцы в Чехии
3 875 49

Новый спикер парламента Чехии Окамура приказал снять флаг Украины с госздания

Новый спикер парламента Чехии Томио Окамура приказал снять с здания флаг Украины

Новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять с здания правительства флаг Украины, который развевался там с 2022 года в знак солидарности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на платформе Х и опубликовал видео.

Политик похвастался поступком

Лидер правопопулистской партии SPD показал, как держит лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs

— Tomio Okamura (@tomio_cz) 6 ноября 2025

"Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд", - сказал спикер в комментарии порталу iDNES.

Отметим, что SPD вела свою предвыборную кампанию под лозунгом уборки украинских флагов со зданий государственных органов власти и учреждений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проукраинское правительство Чехии во главе с Фиалой уходит в отставку

Что предшествовало

Напомним, 5 ноября лидера чешской праворадикальной партии SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамуру избрали на должность спикера Палаты депутатов, нижней палаты парламента Чехии.

Отношение к беженцам из Украины

Окамура заявлял, что из-за наплыва украинских беженцев после начала российского вторжения в Чехии ухудшилась доступность арендуемого жилья и увеличилось время ожидания у врачей. Он считает, что украинцы отнимают у чехов работу и мешают брать газ в России.

украинцы (3934) флаг (964) Чехия (1829)
Топ комментарии
+10
Кацапська. Воно за кацапські гроші працює.
06.11.2025 19:15 Ответить
+10
Та він япошка. Чи **********. Коротше хрен пойми хто. І при цьому правий популіст. Повний абсурд та деградація.
06.11.2025 19:16 Ответить
+9
скоро повісять прапор китаю , і друга офіційна мова у школах буде китайська ...
06.11.2025 19:12 Ответить
скоро повісять прапор китаю , і друга офіційна мова у школах буде китайська ...
06.11.2025 19:12 Ответить
Кацапська. Воно за кацапські гроші працює.
06.11.2025 19:15 Ответить
Та він япошка. Чи **********. Коротше хрен пойми хто. І при цьому правий популіст. Повний абсурд та деградація.
06.11.2025 19:16 Ответить
Тю, у нас же армією може керувати росіянин, то чому них чехом-націоналістом не може бути японець
06.11.2025 19:25 Ответить
Орк Їбучій! до бабці не ходи.
06.11.2025 19:33 Ответить
Косоокий збоченець цей Окамура. Європа, як фільтр, вбирає всі людські відходи.
06.11.2025 19:37 Ответить
Для жінок все вузькоокі на одне обличчя.
06.11.2025 19:37 Ответить
понимаю возмущение публики.да вот только вопрос-а с какой стати нас чехи должны любить?впрочем,как и мадьяры,и поляки.скажите спасибо,что пинками еще не гонят из Европы.мир жесток.каждый сам за себя.влезли в дерьмо в апреле 19-го,расхлебываем по полной.кстати-я за Зедерьмо не голосовал.но хлебаю полной ложкой.может,73% ответят,с какого х..я ?
06.11.2025 19:56 Ответить
******, пришле йому з свого чемодану, отого вялічія смердючого!!
Чехи вибрали окамуру, а Українці, ухилянта-рецедивіста
Український Філософ, Г. Сковорода, був правим: - Всякому місту - звичай і права, Всяка тримає свій ум голова; Всякому серцю - любов і тепло, Всякеє горло свій смак віднайшло.…
06.11.2025 19:47 Ответить
От тобі й Окамура - гордиться собою - тепер і Чехію почне клинити
показать весь комментарий
Прапор зняв, це перша справа, головна! Він виглядає як дитина Царьова і Расторгуєва.
показать весь комментарий
В нього видок забулдиги після вулика
показать весь комментарий
Киньте його ще раз в вулик.
показать весь комментарий
Киньте цього підера в вулик - Ющенко
показать весь комментарий
В очко його
показать весь комментарий
Ще одна країна тимчасово втрачена для цивілізованого світу.
показать весь комментарий
О, у чехів з'явився свій Арахамія, тільки Арахамія з Обхазії, а цей схоже з Японії.
показать весь комментарий
японцю то пох*й що з Чехією станеться, а Абхазії з Україною. Щось є спільного у цих братніх народів, довіряти долю проходимцям.
показать весь комментарий
якщо народи нездатні відсіяти чужинців серед себе , ну то зникнення або геноцид таких народів є справа цілком природньою
доказів повно
показать весь комментарий
І йому Порошенко ще орден не начипив, на відміну від Арахамії)
показать весь комментарий
А що це на фото? Глаз узкій, значіт рускій?
показать весь комментарий
Японець, япона мати.
Як казала мама Бріджит Джонс: «японці - це дуже жорстока нація»
показать весь комментарий
Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny https://t.co/1dcxVrbAQs pic.twitter.com/1dcxVrbAQs

- Tomio Okamura (@tomio_cz) https://twitter.com/tomio_cz/status/1986470949365969156?ref_src=twsrc%5Etfw November 6, 2025
Джерело:https://censor.net/ua/n3583692

"Єго зовут "япона мать"
Нє потому, что мать - японка
А потому, что лєгчє звать -
Іді сюда, "япона мать"!" (с)
показать весь комментарий
Оце герой. Життя вдалося....Реально,що відбувається з оціма всіма відрижками Варшавського договору? Невже проплачені кацапами ролики в тіктокі та Телеграмі так з'їдають мізки що йдуть та голосують за подібну шваль без роду-племені?
показать весь комментарий
Ще декілька років тому була у Празі і чітко зрозуміла, що чехи терпіти не можуть кацапів. Що з ними сталося за ці роки? Це мабуть страх перед війною. Вони наївні думають, що їх війна не торкнеться, якщо будуть за ***** голосувати. Нічому історія не вчить цих недоумків.
показать весь комментарий
Обізнані люди кажуть, що оуі чеські популісти не проти України, а проти допомоги українцям в Чехії. І точно не за рашку.
показать весь комментарий
То чому, тоді, прапори українські знімають, які висіли у знак солідарності із 2022 року?
показать весь комментарий
ні у них є доступ до роашисткських ********** - а там про МАРОДЕРНЮ БАНКОВОЇ дуже яскраво переповідають,. якщо не дивляться прості виборці - то політичні прорашистські проституки їм все донесуть
показать весь комментарий
https://www.youtube.com/watch?v=dM13NxWBre4

над Міндічем вже працює ФБР - Трибушна ЄП за матеріалами з УП ... А шо там в законі 14057, сайт ФБР не погрожують закрити за те що до суду подає матеріали про мародерів ?
показать весь комментарий
Юрій Ніколов доповідає , як операцію МІН ДІЧ розпочали вже у США
показать весь комментарий
Карма не спить...
показать весь комментарий
Ультраправий чех з пикою пікінеса... Це *******, камради.
показать весь комментарий
Забули вже, як у Празі на березі Влтави стояв памʼятник , найбільший у Європі, кату та садисту сраліну. Мабуть хочуть пафтаріть та поставити на тому місці памʼятник *****.
Чому ці маленькі країни, як і маленькі люди, такі жалюгідні та злі? Що з ними не так?
показать весь комментарий
На такі рухи цієї чеської свині Євросоюз мав би робити чіткі кроки - посилати цей проросійський уряд напуй! Одразу! Ніяких поблажок!
показать весь комментарий
Про що ви кажете,Угорський уряд не послали,Польський не послали,уряд Фіцио не послали,а Чешський мають послати?
показать весь комментарий
Нацик Окамура ратує за чистоту чеської крові
показать весь комментарий
В Європі яккумулювалася шваль з цілого світу. Досить згадати Сару Вагенкнехт з Німеччини- одного з Окамурою поля ягоди
показать весь комментарий
А фулі. Російські рублі не пахнуть. Чмокати можна за гроші, аби горілкою запивати, щоб смак перебити
показать весь комментарий
Це тепер такі всі чехи? Гм... Так ось ти який, справжній чеський легінь...
показать весь комментарий
Як цей чеський бурят збирается россійський газ отримувати? В чемоданх путєна посилками через DHL ?
показать весь комментарий
Скоро мразіна косоморда поїде до )(уйла просити премію і називати себе безальтернативним переговорщиком між Україною і московським режимом
показать весь комментарий
це родич насірова?
показать весь комментарий
а чего собственно поднялся вой? на зданиях государственных заведений,должны быть флаги только своей собственной государственности. в случае посещения страны лицами других государств с официальным визитом,вывешивается флаг страны визитёра. учитывая что Чехия член ЕС,на фасадах гос.учреждений могут быть два флага-флаг Чехии и флаг ЕС.
что же касается наплыва укранцев,то это факт.
а то что чех выбрали *********************,это их личное дело,нашим же никто не запретил выбрать клоуна,кстати проросийски настроеного.
показать весь комментарий
Аквафрешний прапор йому в сраку, потім залити епоксидкою і замотати скотчем за болотяними технологіямі. А всім, хто за нього голосував - ганьба і довге відмивання.
показать весь комментарий
Окамура заявляв, що через наплив українських біженців після початку російського вторгнення у Чехії погіршилася доступність орендованого житла та збільшився час очікування у лікарів. Він вважає, що українці забирають у чехів роботу....
А наплив Японців не заважає обирати Спікера Чеха???
показать весь комментарий
Ніхто не хоче запитати у Фіали, що він накоїв що до влади прийшли такі виродки? Це стосується всіх. У Європі кожна "нормальна" партія за один термін пробиває дно рейтингів.
показать весь комментарий
Зате у Китаї та КНДР стабільність. Правляча партія пробиває тільки населення.
показать весь комментарий
Можна задать питання: а подібні рішення передбачені колом обов"язків спікера? Чи подібне робиться на основі колегіального рішення парламенту?...
показать весь комментарий
