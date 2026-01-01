Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура вновь выступил против оказания военной помощи Украине, заявив о "ворах вокруг хунты Зеленского".

Об этом он сказал в новогодней речи, цитирует Ceske Noviny, передает Цензор.НЕТ.

Окамура заявил, что кабинет министров ANO, SPD и "Автомобилистов" будет прагматичным правительством, которое будет действовать в интересах чешских граждан и компаний.

"Бессмысленная" война в Украине

"Мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его для продолжения абсолютно бессмысленной войны", - заявил чешский политик.

Он пожелал всем здоровья и мира, однако добавил: "Я верю, что наша республика сойдет с брюссельского поезда, который, несмотря на предупреждения правительства США, направляется к Третьей мировой войне".

Оказание помощи Украине

По его словам, Западная Европа планирует производить и продавать оружие в долг, который она берет на себя.

"Я понимаю, что для Запада хорошо, когда мы платим западным оружейным компаниям за неэффективное оружие, которому россияне даже не дадут доехать до фронта. Деньги текут во всех направлениях, и каждый получает что-то от этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота", - резко высказался Окамура о президенте Украины Владимире Зеленском и его окружении.

"Пусть воруют, но не у нас, и пусть такая страна не будет в Европейском Союзе", - добавил он.

