РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9542 посетителя онлайн
Новости Помощь Украины от Чехии Отношение чехов к войне в Украине
4 085 71

Спикер парламента Чехии Окамура - против помощи Украине: "На наши деньги воры вокруг хунты Зеленского строят туалеты из золота"

Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура

Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура вновь выступил против оказания военной помощи Украине, заявив о "ворах вокруг хунты Зеленского".

Об этом он сказал в новогодней речи, цитирует Ceske Noviny, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

  • Окамура заявил, что кабинет министров ANO, SPD и "Автомобилистов" будет прагматичным правительством, которое будет действовать в интересах чешских граждан и компаний.

"Бессмысленная" война в Украине

"Мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его для продолжения абсолютно бессмысленной войны", - заявил чешский политик.

Он пожелал всем здоровья и мира, однако добавил: "Я верю, что наша республика сойдет с брюссельского поезда, который, несмотря на предупреждения правительства США, направляется к Третьей мировой войне".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Чехии Мацинка о переговорах по Украине: "Единственным, кто может заставить обе стороны договариваться, является Трамп"

Оказание помощи Украине

По его словам, Западная Европа планирует производить и продавать оружие в долг, который она берет на себя.

"Я понимаю, что для Запада хорошо, когда мы платим западным оружейным компаниям за неэффективное оружие, которому россияне даже не дадут доехать до фронта. Деньги текут во всех направлениях, и каждый получает что-то от этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота", - резко высказался Окамура о президенте Украины Владимире Зеленском и его окружении.

"Пусть воруют, но не у нас, и пусть такая страна не будет в Европейском Союзе", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый спикер парламента Чехии Окамура приказал снять флаг Украины с госздания

Автор: 

Зеленский Владимир (23241) помощь (8294) Чехия (1865) Евросоюз (18026) война в Украине (7404)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
Дякуючи ОПі та 5-6 ефективним менеджерам Україна скотилася від чеської снаряної ініціативи до ось цієї ганьби.
показать весь комментарий
01.01.2026 18:50 Ответить
+20
Думаю, що ті, хто кричать, що більше не будуть допомагати, ніколи нікому не допомогли.
показать весь комментарий
01.01.2026 18:53 Ответить
+20
показать весь комментарий
01.01.2026 18:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чмур! - допомагай зброєю
показать весь комментарий
01.01.2026 18:49 Ответить
Забув ще він сказати, що Українці обстрілюють ******, прямо в туалеті на валдаї….
Пригожин його уже чекає з кувалдою!!!
показать весь комментарий
01.01.2026 18:59 Ответить
я думав на фото мавпа вдягнена в чоловіче вбрання
показать весь комментарий
01.01.2026 19:24 Ответить
Хіба він не правий ?

ЗЄлєнський із своїми крадіями бізнес-партнерами, кумами та друзями руйнує міжнародну підтримку України!

ЗЄлєнський ?
ніколи більше!

.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:12 Ответить
Весь притомний Захід знає шо в нас корупція зашкалює - то шо? - не допомагати? - нехай Україна впаде? - НАБУ ж не спить
показать весь комментарий
01.01.2026 19:19 Ответить
Так цей путіносос популіст сидить на підсосі в кремля і звісно шо він "правий".Зеля і його комарілія це окрема пісня яку треба відспівати і поховати,але не треба тут розказувати які мудрі речі верзе кремлівська шістка,і ясно для чого!!!Цей упирь перший втече з тої чехії якшо русня полізе далі.А ви тут байки про солом"яного бичка розказуєте,а в чому не правий путіносос!Розрізняйте трохи де мухи а де котлети!
показать весь комментарий
01.01.2026 19:45 Ответить
Дякуючи ОПі та 5-6 ефективним менеджерам Україна скотилася від чеської снаряної ініціативи до ось цієї ганьби.
показать весь комментарий
01.01.2026 18:50 Ответить
показать весь комментарий
01.01.2026 18:59 Ответить
пропозицію обговорити з буйлом справи в банькє ЗЄля поки не відміняв.

вова, на...й на валдай !
"парся" там до свого кінця !

.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:15 Ответить
Раніше такі, як він просто пиsділи, а зараз ще мають аргументи
показать весь комментарий
01.01.2026 19:02 Ответить
Мабудь Зеленський "розпочав безглузду війну"
Мабудь Зеленський "заснував збройні компанії"
Мабудь Зеленський "встановив міндічу золлотий унітаз"

Чи не очевидно, що премєр Чехії - Орбан №2?
показать весь комментарий
01.01.2026 19:12 Ответить
Так, це саме Зеленьський всіма своїми діями заоохочував кремль до широкомаштабної війни.
Так, це саме Зеленьський, знімав бюджети із ЗСУ і направляв ці гроші на велике крадівництво.
Тка, це саме Зеленьський, наказав розмінувати перешийок на Чонгарі, будуючи " розважальний " хаб", залишивши для прикриття усьго Півдня України аж ДВІ бригади, розмінував акваторію Маріупольского порту, звідки потім російський флот обстрілював захисників Маріуполя.
І так, це Зеленьський збудував Міндічу золоиий унітаз, це і було ОРГАНІЗОВАНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПОВАННЯ на чолі із Зеленьським.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:36 Ответить
По-перше: не "мабудь", а мабуть.
По-друге: зеленим мафіозі потрібно було менше красти.
По-третє: зеленим мафіозі під час війни взагалі не потрібно було розводити корупцію астрономічного масштабу.
Вчетверте: зеленим "ефективним" менеджерам потрібно систематично займатися дипломатією, щоб Україну не посилали хоча б ті країни з которими зовсім небуло проблем.
Вп'яте: безглузду війну почав )(уйло, а зеля зробив все, щоб вона переросла в гарячу фазу.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:37 Ответить
У нас дійсно багато проблем, але ви не замислювалися, що Це завдяки *****, оркам та їхнім бабкам з'являються у світі, ці м'яко кажучи гандони? Кажете "дякуючи"?? Знаєте, а я гадаю, що це! відбувається у першу чергу дякуючи любителям ***** у світі, дякуючи пропаганді кремля, дякуючи всіляких **********, які за своїми характеристиками української влади, ви не повірите, якимось дивним чином, майже нічим не відрізняється від ваших характеристик, і вам подібним, парадокс якийсь, правда? і питання, ось цією своєю діяльністю, на чей млин, ви воду ллєте?
показать весь комментарий
01.01.2026 19:27 Ответить
Ахахах!! "Залізна" логіка!!! Тобто, коли очевидні речі своїм ім'ям назве таж скубєєва, наприклад, качку назве качкою, і я назву реальну качку качкою, то значить я "шпіьон" і агент кремля, бо качка це качка. Бу-га-га-га! Дякую, насмішили.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:42 Ответить
Завдяки шоблі Зе у таких гандонів з'являються незаперечні докази корупції у вищих єшелонах нашої влади.І зе нічим на це відповісти.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:54 Ответить
Ішак - червона ганчірка.
показать весь комментарий
01.01.2026 18:51 Ответить
Ага!
показать весь комментарий
01.01.2026 20:04 Ответить
"Частину дитинства Окамура провів у дитбудинку в Маштьові біля Подборжан, де його цькували, через що він до 22 років заїкався."
Мабуть дитяча травма негативно вплинула на його психічне здоров'я)
показать весь комментарий
01.01.2026 18:52 Ответить
На нього впливають $б які Путін готовий надати їх місцевому олігарху.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:14 Ответить
У минулому Окамура публічно підтримував Володимира Путіна, зображуючи його та його режим як захисників «традиційних» цінностей та християнства на противагу ліберальному Заходу.
Енергетична політика: Він виступав за купівлю «дешевого газу» безпосередньо у російського «Газпрому», а не через європейські ринки, посилаючись на необхідність зниження інфляції в Чехії.
показать весь комментарий
01.01.2026 18:53 Ответить
>У минулому Окамура публічно підтримував Володимира Путіна, зображуючи його та його режим як захисників «традиційних» цінностей та християнства

і це при тому, що ***** - педофіл і любить малолітніх хлопчиків
може, цей окамура теж з "них"?
показать весь комментарий
01.01.2026 18:55 Ответить
Потрібен ретроспективний розгляд поїздок ***** по чеських дитбудинках. Бо можливо все. Ці , ****** ,,поціловані,, мальчікі зараз лізуть із всіх шпарин.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:01 Ответить
тільки самі...
показать весь комментарий
01.01.2026 19:12 Ответить
за нас ніхто - за допомогу діалог невнятний...
за нас ніхто.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:21 Ответить
Думаю, що ті, хто кричать, що більше не будуть допомагати, ніколи нікому не допомогли.
показать весь комментарий
01.01.2026 18:53 Ответить
В целях повышения образованности почитал его биографию. Все еще круче, чем х по роялю.
показать весь комментарий
01.01.2026 18:53 Ответить
Так! Бидло, хамидло і жлоб, синок кацапської шлюхи. Хто його обрав? Такі ж чеські довбойоби, як і ті, що обрали Свиняковича в 2010 і ЗЕлупу в 2019.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:31 Ответить
Ті долари запаковані бачили всі.Але це ж далеко не все.
показать весь комментарий
01.01.2026 18:54 Ответить
та й золотий унітаз бачили.
все українські очі бачили.

зараз ідять аж вилазять !

то до чого та макамура?
хто нам дохтор ?

.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:20 Ответить
Кажуть,що саме унітаз,то фейк.Але унітаз,не найгірге.Двушка на москву,ось це в рази гірше.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:31 Ответить
Матеріал саме про кацапсько-японського деграданта, а ти все про ЗЕлупу, неначе тут не знають йому ціни.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:33 Ответить
коли прийде руснявий чобіт він тебе не буде питати половину того що тобі дорого візьме собі іншу половину розчавить…
показать весь комментарий
01.01.2026 18:54 Ответить
Этот позор чешского и японского народов расчитывает что его сделают наместником.
показать весь комментарий
01.01.2026 18:55 Ответить
Олин такий "японець" уже "накерував" у чужій країні... Отримав 25 років тбрми, за авторитаризм та організвцію "ескадронів смерті", для боротьби з опозицією...
"Президентом Перу був Альберто Фухіморі (японського походження, 1990-2000), який очолив країну як перший в історії Перу президент-азіат, хоч його правління було суперечливим через авторитаризм та звинувачення в корупції й порушеннях прав людини, а його дочка Кейко Фухіморі тричі балотувалась в президенти, але не виграла".
показать весь комментарий
01.01.2026 19:01 Ответить
Все вірно, але чи хоч щось зають про Фухіморі і Перу типуси вроді Мишкевича? Цей крисевич знай веде свою пропаганду, хоч про ЗЕлупу всі українці знають все.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:37 Ответить
тепер скажіть ще що у міндича:

1. не золотий унітаз
2. міндич не крав державні гроші
3. міндич не друг- бізнес партнер ЗЄлєнського

 де брехня ?
"прі чьом здєсь ЗЄля, який тіпа не бачив як 6 (шість !) років його президентства його дружбани грабили бюджет ?

.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:25 Ответить
5 колона України таки поступово добивається успіхів.
показать весь комментарий
01.01.2026 18:55 Ответить
і при чому тут зельонкін з міндічем? це все спікер такий-сякий.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:00 Ответить
авжеж !

всі наші біди від злобних загранічних макамур-орбанів, а ми всі в ЗЄльоних бобочках хєрої в ОПі.

.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:28 Ответить
"золотий унітаз" вже вийшов за межі України
показать весь комментарий
01.01.2026 18:55 Ответить
Друже, цю новину на ЦН "обсосали" кілька годин тому.
Командир РДК Денис Капустін живий, - спецоперація ГУР зірвала замах РФ. ВIДЕОКомандир РДК Денис Капустін живий, а отримані пів мільйона доларів за його ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУР. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на https://t.me/DIUkraine/7647 пресцентр ГУР Міноборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3593404 01.01.26 15:01
показать весь комментарий
01.01.2026 19:10 Ответить
Не побачив ))
показать весь комментарий
01.01.2026 19:11 Ответить
Полезные идиоты Кремля-Путина есть не только в США, котрые не были как Чехословакие окуппированы СССР.
показать весь комментарий
01.01.2026 18:56 Ответить
Чехіє, як ти прийшла від Вацлава Гавела до "окамур"?

Я вважав, що у нас проблеми з "73%" ідіотів. Але бачу, що ми в "паритеті" з Чехією_Мадярщиною_Словаччиною та... і з США.
показать весь комментарий
01.01.2026 18:56 Ответить
В нас проблема з кретинами як Ти.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:01 Ответить
О, один з 73%_ідіотів озвався.

Можна не світися. Просто мовчки жери блаЗЄнське лайно
показать весь комментарий
01.01.2026 19:07 Ответить
Думаю, цьому **************** Томіку абсолютно до сраки які унітази у наших злодіїв. Там завдання ставити перепони для допомоги Україні. І які для того будуть доводи неважливо. А ще, як він бачить шлях конвертації фізичної чеської зброї яку поставили в нашу країну в такий самий фізичний золотий унітаз в оселі умовного крадія? Продаємо через фронт кацапні за кеш?
показать весь комментарий
01.01.2026 18:57 Ответить
Золотий унітаз - це найперша ознака української еліти (друга ознака - діти еліти ніколи не повинні воювати за Україну). Як для самурая катана. То просто наша традиція, іппонец ти наш.
показать весь комментарий
01.01.2026 18:59 Ответить
Мабуть він пропонує себе ху....лу, мол дивись я який, все можу тільки плати і мені. Не допомогати народу, посилаючись на злочинну владу це низько і дуже нагадує заяви куплених ху....лом політиків таких як орбанутый фицанутий і інші
показать весь комментарий
01.01.2026 19:00 Ответить
Хунта зеленського і дім з золота собі би побудувала, аби гроші давали
показать весь комментарий
01.01.2026 19:01 Ответить
А він часом не отримує з москви гонорари з тієї двушки ?
показать весь комментарий
01.01.2026 19:02 Ответить
Взагалі то нота протесту від притомного МЗС України повинна бути такою- "Чому полукровка з явними ознаками нацизму,(що саме по собі являється абсурдом) грубіянить Україні?!?!?!" Але ж яка там нота протесту,якщо зараз МЗС в Україні немає? Є збіговисько зелених терпіл.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:03 Ответить
Не дамо Україні грошей , бо тоді нам самим на золоті унітази не вистачить - Окамура .!!
Між іншим , новий прем'єр Чехії - постійний учасник корупційних скандалів . Це такий собі - Міндіч на мінімалках .
показать весь комментарий
01.01.2026 19:06 Ответить
73%
показать весь комментарий
01.01.2026 19:08 Ответить
Хто цей підАр? Жовта бібізяна? Хоча стосовно наших підАрів з золотими унітазами він правий.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:12 Ответить
"Я розумію, що для Заходу добре, коли ми платимо західним збройовим компаніям за неефективну зброю, якій росіяни навіть не дадуть доїхати до фронту.'

Дебіл.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:13 Ответить
Він правий! Нажаль (
показать весь комментарий
01.01.2026 19:15 Ответить
Мурло, которое не помнит "Пражской весны"
показать весь комментарий
01.01.2026 19:20 Ответить
Ні хрєна собі. "Хунта Зеленського". Чехія "прогресує" - скоро переплюне Орбана з Фіцом.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:25 Ответить
І правий же ж. Оце на дно опустила нас влада мародерів-зрадників.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:25 Ответить
Та ні. Корупція була навіть при Сталіні і в західних країнах під час війни. Можна спитати в цього японця чи не проти він що вбивають і гвалтують в тому числі через його рішення в основному дітей і людей чесних, а корупціонери від його рішень не страждають.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:38 Ответить
цей навіть крутіше орбана.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:31 Ответить
Чи повинні через це прості люди помирати? За корупцію немає смертної кари майже ніде.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:35 Ответить
Є і в багатьох країнах. Наприклад, Китай де від початку 2000 року розстріляли 10 тисяч чиновників-корупціонерів.
Подібні практики існують в деяких інших країнах, таких як В'єтнам, Північна Корея, Саудівська Аравія, хоча і з різною частотою та законодавчою базою.
І даже в США смертна кара може застосовуватись за корупційні злочини, пов'язані з особливо тяжкими злочинами.
показать весь комментарий
01.01.2026 20:09 Ответить
Яка ганьба ! Колишні партнери прямо вказують на причини відмови від підтримки і допомозі.Невже наші політики не розуміють,куди приведе це ганьбище.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:48 Ответить
Ну ти ока й мурі! Хоч копійчину подав просячому? Ні? Живи з цим далі,без 3 світової.
показать весь комментарий
01.01.2026 19:49 Ответить
и разве не правильно сказал?
показать весь комментарий
01.01.2026 20:01 Ответить
Rosiski zhopoliz
показать весь комментарий
01.01.2026 20:01 Ответить
Бонопард с дерьмаком непогано попрацювали на кацапів
показать весь комментарий
01.01.2026 20:11 Ответить
 
 