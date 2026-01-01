Спикер парламента Чехии Окамура - против помощи Украине: "На наши деньги воры вокруг хунты Зеленского строят туалеты из золота"
Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура вновь выступил против оказания военной помощи Украине, заявив о "ворах вокруг хунты Зеленского".
Об этом он сказал в новогодней речи, цитирует Ceske Noviny, передает Цензор.НЕТ.
- Окамура заявил, что кабинет министров ANO, SPD и "Автомобилистов" будет прагматичным правительством, которое будет действовать в интересах чешских граждан и компаний.
"Бессмысленная" война в Украине
"Мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его для продолжения абсолютно бессмысленной войны", - заявил чешский политик.
Он пожелал всем здоровья и мира, однако добавил: "Я верю, что наша республика сойдет с брюссельского поезда, который, несмотря на предупреждения правительства США, направляется к Третьей мировой войне".
Оказание помощи Украине
По его словам, Западная Европа планирует производить и продавать оружие в долг, который она берет на себя.
"Я понимаю, что для Запада хорошо, когда мы платим западным оружейным компаниям за неэффективное оружие, которому россияне даже не дадут доехать до фронта. Деньги текут во всех направлениях, и каждый получает что-то от этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота", - резко высказался Окамура о президенте Украины Владимире Зеленском и его окружении.
"Пусть воруют, но не у нас, и пусть такая страна не будет в Европейском Союзе", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пригожин його уже чекає з кувалдою!!!
ЗЄлєнський із своїми крадіями бізнес-партнерами, кумами та друзями руйнує міжнародну підтримку України!
ЗЄлєнський ?
ніколи більше!
.
вова, на...й на валдай !
"парся" там до свого кінця !
.
Мабудь Зеленський "заснував збройні компанії"
Мабудь Зеленський "встановив міндічу золлотий унітаз"
Чи не очевидно, що премєр Чехії - Орбан №2?
Так, це саме Зеленьський, знімав бюджети із ЗСУ і направляв ці гроші на велике крадівництво.
Тка, це саме Зеленьський, наказав розмінувати перешийок на Чонгарі, будуючи " розважальний " хаб", залишивши для прикриття усьго Півдня України аж ДВІ бригади, розмінував акваторію Маріупольского порту, звідки потім російський флот обстрілював захисників Маріуполя.
І так, це Зеленьський збудував Міндічу золоиий унітаз, це і було ОРГАНІЗОВАНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПОВАННЯ на чолі із Зеленьським.
По-друге: зеленим мафіозі потрібно було менше красти.
По-третє: зеленим мафіозі під час війни взагалі не потрібно було розводити корупцію астрономічного масштабу.
Вчетверте: зеленим "ефективним" менеджерам потрібно систематично займатися дипломатією, щоб Україну не посилали хоча б ті країни з которими зовсім небуло проблем.
Вп'яте: безглузду війну почав )(уйло, а зеля зробив все, щоб вона переросла в гарячу фазу.
Мабуть дитяча травма негативно вплинула на його психічне здоров'я)
Енергетична політика: Він виступав за купівлю «дешевого газу» безпосередньо у російського «Газпрому», а не через європейські ринки, посилаючись на необхідність зниження інфляції в Чехії.
і це при тому, що ***** - педофіл і любить малолітніх хлопчиків
може, цей окамура теж з "них"?
за нас ніхто.
все українські очі бачили.
зараз ідять аж вилазять !
то до чого та макамура?
хто нам дохтор ?
.
"Президентом Перу був Альберто Фухіморі (японського походження, 1990-2000), який очолив країну як перший в історії Перу президент-азіат, хоч його правління було суперечливим через авторитаризм та звинувачення в корупції й порушеннях прав людини, а його дочка Кейко Фухіморі тричі балотувалась в президенти, але не виграла".
1. не золотий унітаз
2. міндич не крав державні гроші
3. міндич не друг- бізнес партнер ЗЄлєнського
де брехня ?
"прі чьом здєсь ЗЄля, який тіпа не бачив як 6 (шість !) років його президентства його дружбани грабили бюджет ?
.
всі наші біди від злобних загранічних макамур-орбанів, а ми всі в ЗЄльоних бобочках хєрої в ОПі.
.
Командир РДК Денис Капустін живий, - спецоперація ГУР зірвала замах РФ. ВIДЕОКомандир РДК Денис Капустін живий, а отримані пів мільйона доларів за його ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУР. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на https://t.me/DIUkraine/7647 пресцентр ГУР Міноборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3593404 01.01.26 15:01
Я вважав, що у нас проблеми з "73%" ідіотів. Але бачу, що ми в "паритеті" з Чехією_Мадярщиною_Словаччиною та... і з США.
Можна не світися. Просто мовчки жери блаЗЄнське лайно
Між іншим , новий прем'єр Чехії - постійний учасник корупційних скандалів . Це такий собі - Міндіч на мінімалках .
Дебіл.
Подібні практики існують в деяких інших країнах, таких як В'єтнам, Північна Корея, Саудівська Аравія, хоча і з різною частотою та законодавчою базою.
І даже в США смертна кара може застосовуватись за корупційні злочини, пов'язані з особливо тяжкими злочинами.