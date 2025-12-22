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Новини Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів Допомога Україні від Чехії Співпраця України та Чехії
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В антиукраїнській партії Чехії заперечили поїздку міністра оборони до Києва

україна,чехія

Міністр оборони Чехії Яромір Зуна не прийняв запрошення відвідати Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть чеські ЗМІ.

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Про відмову Зуни відвідати Київ виданню Novinky повідомив спікер Палати депутатів Чехії та лідер правопопулістської партії SPD Томіо Окамура.

Причини такого рішення він не назвав, але додав, що зовнішню політику країни згідно з коаліційною угодою веде прем’єр-міністр Андрей Бабіш.

Також він підтвердив, що його партія не підтримує фінансування закупівлі зброї для України з чеського бюджету.

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Що передувало?

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Автор: 

Чехія (1849) Павел Петр (228) Бабіш Андрей (82)
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