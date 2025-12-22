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В антиукраїнській партії Чехії заперечили поїздку міністра оборони до Києва
Міністр оборони Чехії Яромір Зуна не прийняв запрошення відвідати Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть чеські ЗМІ.
Про відмову Зуни відвідати Київ виданню Novinky повідомив спікер Палати депутатів Чехії та лідер правопопулістської партії SPD Томіо Окамура.
Причини такого рішення він не назвав, але додав, що зовнішню політику країни згідно з коаліційною угодою веде прем’єр-міністр Андрей Бабіш.
Також він підтвердив, що його партія не підтримує фінансування закупівлі зброї для України з чеського бюджету.
- Раніше Бабіш повідомив, що рішення щодо майбутнього чеської ініціативи з постачання артилерійських снарядів Україні буде ухвалене на засіданні Ради національної безпеки Чехії 7 січня.
Що передувало?
- Раніше Андрей Бабіш вже заявляв про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.
- Своєю чергою президент Петр Павел вважає, що згортання ініціативи Праги з постачання боєприпасів Україні зашкодить насамперед самій Чехії.
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