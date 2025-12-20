У НАТО обережно оптимістичні щодо продовження чеської "снарядної ініціативи"
У НАТО бачать позитивні сигнали щодо можливого продовження чеської ініціативи з постачання великокаліберних боєприпасів для України, попри нещодавню зміну уряду в Празі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Зміна уряду в Чехії викликала занепокоєння
Перед вступом на посаду новий прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявляв про намір скоротити військову допомогу Україні з державного бюджету та припускав можливість припинення програми постачання боєприпасів.
Він називав ініціативу непрозорою і надто дорогою, однак не озвучив чіткої позиції щодо її майбутнього. Водночас проєкт має потужну підтримку з боку президента Чехії.
Позитивні сигнали з Праги
Заступник командувача Місії НАТО з безпеки та навчання для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер заявив, що остаточного рішення поки немає, але ситуація видається обнадійливо.
"Я не маю остаточного підтвердження щодо того, чи ініціатива буде продовжена, але з Праги надходять деякі позитивні сигнали", – зазначив Келлер у коментарі Reuters у штабі місії у Вісбадені.
За словами Келлера, Чехія може зменшити власну фінансову участь у проєкті, однак основне навантаження несуть інші країни-партнери.
"Переважна більшість фінансування надходить від інших партнерів", – наголосив він.
Значний внесок у постачання боєприпасів Україні
Генерал-майор високо оцінив ефективність чеської ініціативи, підкресливши її вагомий внесок у забезпечення України боєприпасами.
За його словами, упродовж цього року програма забезпечила постачання 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів, що становить 43% від загального обсягу боєприпасів, переданих Києву, та близько 70% боєприпасів радянського калібру.
Келлер наголосив, що саме через масштаб і значення цієї програми НАТО зацікавлене в її подальшій реалізації.
"Це досить значна і важлива ініціатива. Саме тому ми так зацікавлені в її продовженні", – підсумував він.
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