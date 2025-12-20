У НАТО обережно оптимістичні щодо продовження чеської "снарядної ініціативи"

У НАТО бачать позитивні сигнали щодо можливого продовження чеської ініціативи з постачання великокаліберних боєприпасів для України, попри нещодавню зміну уряду в Празі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Зміна уряду в Чехії викликала занепокоєння

Перед вступом на посаду новий прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявляв про намір скоротити військову допомогу Україні з державного бюджету та припускав можливість припинення програми постачання боєприпасів.

Він називав ініціативу непрозорою і надто дорогою, однак не озвучив чіткої позиції щодо її майбутнього. Водночас проєкт має потужну підтримку з боку президента Чехії.

Позитивні сигнали з Праги

Заступник командувача Місії НАТО з безпеки та навчання для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер заявив, що остаточного рішення поки немає, але ситуація видається обнадійливо.

"Я не маю остаточного підтвердження щодо того, чи ініціатива буде продовжена, але з Праги надходять деякі позитивні сигнали", – зазначив Келлер у коментарі Reuters у штабі місії у Вісбадені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову з Павелом: Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами у 2026 році

За словами Келлера, Чехія може зменшити власну фінансову участь у проєкті, однак основне навантаження несуть інші країни-партнери.

"Переважна більшість фінансування надходить від інших партнерів", – наголосив він.

Значний внесок у постачання боєприпасів Україні

Генерал-майор високо оцінив ефективність чеської ініціативи, підкресливши її вагомий внесок у забезпечення України боєприпасами.

За його словами, упродовж цього року програма забезпечила постачання 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів, що становить 43% від загального обсягу боєприпасів, переданих Києву, та близько 70% боєприпасів радянського калібру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія поставила Україні обіцяні 1,8 млн артилерійських боєприпасів, - Фіала (виправлено)

Келлер наголосив, що саме через масштаб і значення цієї програми НАТО зацікавлене в її подальшій реалізації.

"Це досить значна і важлива ініціатива. Саме тому ми так зацікавлені в її продовженні", – підсумував він.