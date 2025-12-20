В НАТО осторожно оптимистичны в отношении продолжения чешской "снарядной инициативы"

В НАТО видят позитивные сигналы относительно возможного продолжения чешской инициативы по поставкам крупнокалиберных боеприпасов для Украины, несмотря на недавнюю смену правительства в Праге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Смена правительства в Чехии вызвала беспокойство

Перед вступлением в должность новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял о намерении сократить военную помощь Украине из государственного бюджета и допускал возможность прекращения программы поставок боеприпасов.

Он называл инициативу непрозрачной и слишком дорогой, однако не озвучил четкой позиции относительно ее будущего. В то же время проект имеет мощную поддержку со стороны президента Чехии.

Положительные сигналы из Праги

Заместитель командующего Миссией НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер заявил, что окончательного решения пока нет, но ситуация выглядит обнадеживающе.

"У меня нет окончательного подтверждения того, будет ли инициатива продолжена, но из Праги поступают некоторые позитивные сигналы", – отметил Келлер в комментарии Reuters в штабе миссии в Висбадене.

По словам Келлера, Чехия может уменьшить собственное финансовое участие в проекте, однако основную нагрузку несут другие страны-партнеры.

"Подавляющее большинство финансирования поступает от других партнеров", – подчеркнул он.

Значительный вклад в поставки боеприпасов Украине

Генерал-майор высоко оценил эффективность чешской инициативы, подчеркнув ее весомый вклад в обеспечение Украины боеприпасами.

По его словам, в течение этого года программа обеспечила поставку 1,8 миллиона артиллерийских боеприпасов, что составляет 43% от общего объема боеприпасов, переданных Киеву, и около 70% боеприпасов советского калибра.

Келлер подчеркнул, что именно из-за масштаба и значения этой программы НАТО заинтересовано в ее дальнейшей реализации.

"Это довольно значительная и важная инициатива. Именно поэтому мы так заинтересованы в ее продолжении", - подытожил он.