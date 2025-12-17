Зеленский провел беседу с Павлом: Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами в 2026 году
Президент Владимир Зеленский провел беседу с чешским лидером Петром Павелом.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Что обсудили
Зеленский рассказал Павелу о ситуации на фронте и оборонной операции ВСУ в Купянске.
"Говорили о сильной операции наших воинов в Купянске, которая показала все, что на самом деле означают слова из Москвы. Для нас очень важно, чтобы мир знал правду: украинцы защищают позиции, и это дает правильную основу для дипломатической работы, которую мы сегодня тоже обсудили", - отметил он.
Снарядная инициатива
Также стороны говорили о продолжении чешской инициативы, которая уже дала Украине 1,8 млн боеприпасов.
"До конца года еще будут поставки. Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами и в следующем году. Должны реализовать все важные инициативы. Скоординировали наши следующие контакты и встречи", - добавил Зеленский.
- Напомним, ранее сообщалось, что Чехия передала Украине 1,8 миллиона боеприпасов, которые обещала поставить в 2025 году.
Єрамка немає - а його люди в тренді...
Новина ДТ 20 грудня
Радник президента Володимира Зеленського зі стратегічних питань https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-priznachiv-dvokh-zastupnikiv-kerivnika-op-ta-dvokh-radnikiv-prezidenta.html Олександр Камишін складає свої повноваження члена наглядової ради "Укрзалізниці" та, ймовірно, отримає нову посаду в оборонній сфері, https://epravda.com.ua/oborona/kamishin-yde-iz-naglyadovoji-radi-ukrzaliznici-dzherela-815291?_gl=1*1aw88w6*_ga*MTA1NjU0MzExNC4xNzQ0MzY5MTk4*_ga_6ELQ7YCNBS*czE3NjUzOTUxNTUkbzUyOCRnMCR0MTc2NTM5NTE2NyRqNDgkbDAkaDA. повідомляє УП з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів, в Офісі президента та в наглядовій раді "Укрзалізниці".
"Це ще остаточно не оформлено. Але він йде через нову посаду в оборонці. Цікаво, що робота може бути не в Україні", - припускає співрозмовник в уряді.
За даними УП, мова може йти про призначення Камишіна керувати проєктами спільного виробництва зброї із західними партнерами України.
До переходу в Офіс президента Камишін очолював https://zn.ua/ukr/POLITICS/oleksandra-kamishina-zvilnili-iz-minstratehpromu.html Міністерство стратегічних галузей промисловості та курував оборонку https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-priznachiv-dvokh-zastupnikiv-kerivnika-op-ta-dvokh-radnikiv-prezidenta.html в статусі радника президента.