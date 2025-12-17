Зеленский провел беседу с Павлом: Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами в 2026 году

Президент Владимир Зеленский провел беседу с чешским лидером Петром Павелом.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях

Что обсудили

Зеленский рассказал Павелу о ситуации на фронте и оборонной операции ВСУ в Купянске.

"Говорили о сильной операции наших воинов в Купянске, которая показала все, что на самом деле означают слова из Москвы. Для нас очень важно, чтобы мир знал правду: украинцы защищают позиции, и это дает правильную основу для дипломатической работы, которую мы сегодня тоже обсудили", - отметил он.

Снарядная инициатива

Также стороны говорили о продолжении чешской инициативы, которая уже дала Украине 1,8 млн боеприпасов.

"До конца года еще будут поставки. Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами и в следующем году. Должны реализовать все важные инициативы. Скоординировали наши следующие контакты и встречи", - добавил Зеленский.

