РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10379 посетителей онлайн
Новости Чешская инициатива по снарядам для України Помощь Украины от Чехии
429 7

Зеленский провел беседу с Павлом: Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами в 2026 году

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел беседу с чешским лидером Петром Павелом.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что обсудили

Зеленский рассказал Павелу о ситуации на фронте и оборонной операции ВСУ в Купянске.

"Говорили о сильной операции наших воинов в Купянске, которая показала все, что на самом деле означают слова из Москвы. Для нас очень важно, чтобы мир знал правду: украинцы защищают позиции, и это дает правильную основу для дипломатической работы, которую мы сегодня тоже обсудили", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский лично примет участие в заседании Совета ЕС по "репарационному займу"

Снарядная инициатива

Также стороны говорили о продолжении чешской инициативы, которая уже дала Украине 1,8 млн боеприпасов.

"До конца года еще будут поставки. Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами и в следующем году. Должны реализовать все важные инициативы. Скоординировали наши следующие контакты и встречи", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Чехия обсудили "снарядную инициативу": сроки поставок и имеющиеся объемы

  • Напомним, ранее сообщалось, что Чехия передала Украине 1,8 миллиона боеприпасов, которые обещала поставить в 2025 году.

Автор: 

Зеленский Владимир (23034) Чехия (1853) Павел Петр (168)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще трохи і вовочка до МАдяра в дронщики запишеться.....
показать весь комментарий
17.12.2025 18:25 Ответить
Павел в Чехии, шо король в Великобритании. Новоизбранный премьер другое рассказывает.
показать весь комментарий
17.12.2025 18:40 Ответить
А Ізраїль забезпечить Україну Міндічєм та Цукерманом, бо Каламойскаму скучно...?
показать весь комментарий
17.12.2025 18:41 Ответить
Під Потужним контролем Лідора = ОП намагається зруйнувати наші маленькі переваги
показать весь комментарий
17.12.2025 18:42 Ответить
НЄпатапляЄмий КАМИШІН мабуть тут й пригодиться
Єрамка немає - а його люди в тренді...

Новина ДТ 20 грудня

Радник президента Володимира Зеленського зі стратегічних питань https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-priznachiv-dvokh-zastupnikiv-kerivnika-op-ta-dvokh-radnikiv-prezidenta.html Олександр Камишін складає свої повноваження члена наглядової ради "Укрзалізниці" та, ймовірно, отримає нову посаду в оборонній сфері, https://epravda.com.ua/oborona/kamishin-yde-iz-naglyadovoji-radi-ukrzaliznici-dzherela-815291?_gl=1*1aw88w6*_ga*MTA1NjU0MzExNC4xNzQ0MzY5MTk4*_ga_6ELQ7YCNBS*czE3NjUzOTUxNTUkbzUyOCRnMCR0MTc2NTM5NTE2NyRqNDgkbDAkaDA. повідомляє УП з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів, в Офісі президента та в наглядовій раді "Укрзалізниці".

"Це ще остаточно не оформлено. Але він йде через нову посаду в оборонці. Цікаво, що робота може бути не в Україні", - припускає співрозмовник в уряді.

За даними УП, мова може йти про призначення Камишіна керувати проєктами спільного виробництва зброї із західними партнерами України.

До переходу в Офіс президента Камишін очолював https://zn.ua/ukr/POLITICS/oleksandra-kamishina-zvilnili-iz-minstratehpromu.html Міністерство стратегічних галузей промисловості та курував оборонку https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-priznachiv-dvokh-zastupnikiv-kerivnika-op-ta-dvokh-radnikiv-prezidenta.html в статусі радника президента.
показать весь комментарий
17.12.2025 18:45 Ответить
нагадуємо це саме той Камишін - довоєнна зірка -олігархоаграрного менеджемнету , которого Єрмак зробив міністром стратегічний галузей , котрий запоров випуск дронів у т ч , вивозячи вдало зерно олігархів.
показать весь комментарий
17.12.2025 18:49 Ответить
Цікаво.. з таким засиллям дронів артилерія ще актуальна? 10-20 км, на які впевнено стріляють гармати, дрони пролітають спокійно, знаходять ті гармати і роблять в них дірки. Хіба шо може "Цезарі" всякі, які залетіли, популяли і швиденько звалили...
показать весь комментарий
17.12.2025 19:37 Ответить
 
 