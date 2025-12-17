Зеленський провів розмову з Павелом: Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами у 2026 році

Президент Володимир Зеленський провів розмову з чеським лідером Петром Павелом.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що обговорили

Зеленський розповів Павлу про ситуацію на фронті та оборонну операцію ЗСУ в Куп'янську.

"Говорили про сильну операцію наших воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви. Для нас дуже важливо, щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні теж обговорили", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський особисто візьме участь у засіданні Ради ЄС щодо "репараційної позики"

Снарядна ініціатива

Також сторони говорили про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів.

"До кінця року ще будуть поставки. Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й наступного року. Маємо реалізувати всі важливі ініціативи. Скоординували наші наступні контакти та зустрічі", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Чехія обговорили "снарядну ініціативу": терміни поставок і наявні обсяги