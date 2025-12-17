Зеленський провів розмову з Павелом: Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами у 2026 році
Президент Володимир Зеленський провів розмову з чеським лідером Петром Павелом.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Що обговорили
Зеленський розповів Павлу про ситуацію на фронті та оборонну операцію ЗСУ в Куп'янську.
"Говорили про сильну операцію наших воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви. Для нас дуже важливо, щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні теж обговорили", - зазначив він.
Снарядна ініціатива
Також сторони говорили про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів.
"До кінця року ще будуть поставки. Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й наступного року. Маємо реалізувати всі важливі ініціативи. Скоординували наші наступні контакти та зустрічі", - додав Зеленський.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чехія передала Україні 1,8 мільйона боєприпасів, які обіцяла поставити у 2025 році.
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