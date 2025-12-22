386 3
В антиукраинской партии Чехии опровергли поездку министра обороны в Киев
Министр обороны Чехии Яромир Зуна не принял приглашение посетить Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут чешские СМИ.
Об отказе Зуны посетить Киев изданию Novinky сообщил спикер Палаты депутатов Чехии и лидер правопопулистской партии SPD Томио Окамура.
Причины такого решения он не назвал, но добавил, что внешнюю политику страны согласно коалиционному соглашению ведет премьер-министр Андрей Бабиш.
Также он подтвердил, что его партия не поддерживает финансирование закупки оружия для Украины из чешского бюджета.
- Ранее Бабиш сообщил, что решение о будущем чешской инициативы по поставкам артиллерийских снарядов Украине будет принято на заседании Совета национальной безопасности Чехии 7 января.
Что предшествовало?
- Ранее Андрей Бабиш уже заявлял о намерении отменить инициативу относительно боеприпасов для Украины в случае возвращения к власти.
- В свою очередь президент Петр Павел считает, что сворачивание инициативы Праги по поставкам боеприпасов Украине навредит прежде всего самой Чехии.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Igor Shevtsov
показать весь комментарий22.12.2025 23:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Urs
показать весь комментарий22.12.2025 23:32 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Vlad Isaia #550613
показать весь комментарий22.12.2025 23:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль