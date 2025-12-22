РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7846 посетителей онлайн
Новости Чешская инициатива по снарядам для України Помощь Украины от Чехии Сотрудничество Украины и Чехии
386 3

В антиукраинской партии Чехии опровергли поездку министра обороны в Киев

украина,чехия

Министр обороны Чехии Яромир Зуна не принял приглашение посетить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут чешские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Об отказе Зуны посетить Киев изданию Novinky сообщил спикер Палаты депутатов Чехии и лидер правопопулистской партии SPD Томио Окамура.

Причины такого решения он не назвал, но добавил, что внешнюю политику страны согласно коалиционному соглашению ведет премьер-министр Андрей Бабиш.

Также он подтвердил, что его партия не поддерживает финансирование закупки оружия для Украины из чешского бюджета.

  • Ранее Бабиш сообщил, что решение о будущем чешской инициативы по поставкам артиллерийских снарядов Украине будет принято на заседании Совета национальной безопасности Чехии 7 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО осторожно оптимистичны в отношении продолжения чешской "снарядной инициативы"

Что предшествовало?

Читайте: Война РФ против Украины должна символически завершиться 24 февраля, - Бабиш

Автор: 

Чехия (1861) Павел Петр (169) Бабиш Андрей (52)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
до мадяр та словаків тепер добавилися ще чехи
показать весь комментарий
22.12.2025 23:30 Ответить
у політичному розмаітті чеського політикума не вистачає тільки лівопопулістської партії на чолі з чехом гаїтянського походження.
показать весь комментарий
22.12.2025 23:32 Ответить
Окамура, який є головою парламенту Чехії народився в Японії та має японське громадянство. Чеський Премʼєр міністр Бабіш словак, який постійно розмовляє на словацько-чеському суржику, який дуже нагадує «азіровську» мову. Чехи з його промов сміються, але на виборах віддали йому владу. В кожній країні у виборців в голові гудуть свої бджоли. Українці особливо це добре знають.
показать весь комментарий
22.12.2025 23:49 Ответить
 
 