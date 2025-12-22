Дальнейшую судьбу чешской "снарядной инициативы" для Украины решат в январе, - Бабиш

Совет национальной безопасности Чехии 7 января обсудит будущее чешской инициативы по поставкам Украине артиллерийских боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер Андрей Бабиш.

Что известно

Так, глава чешского правительства заявил, что чешская инициатива "безусловно, была хорошей вещью, вопрос в том, состоялась ли она без коррупции".

"Это будет предметом обсуждения на заседании Совета государственной безопасности 7 января", - добавил Бабиш, отметив, что предложит окончательную позицию, не вдаваясь в подробности.

Что предшествовало?

Ранее Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

Президент Петр Павел считает, что сворачивание инициативы Праги по поставкам боеприпасов Украине навредит прежде всего самой Чехии.

