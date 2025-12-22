РУС
Дальнейшую судьбу чешской "снарядной инициативы" для Украины решат в январе, - Бабиш

Что будет с чешской инициативой для Украины? Бабиш ответил

Совет национальной безопасности Чехии 7 января обсудит будущее чешской инициативы по поставкам Украине артиллерийских боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер Андрей Бабиш.

Что известно

Так, глава чешского правительства заявил, что чешская инициатива "безусловно, была хорошей вещью, вопрос в том, состоялась ли она без коррупции".

"Это будет предметом обсуждения на заседании Совета государственной безопасности 7 января", - добавил Бабиш, отметив, что предложит окончательную позицию, не вдаваясь в подробности.

Что предшествовало?

Якось тривожно від цього Бабіша
22.12.2025 16:39 Ответить
Та вже зрозуміло, що ви там "навирішуєте".
Війна РФ проти України має символічно завершитись 24 лютого, - Бабіш Джерело: https://censor.net/ua/n3590555
Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України. Наша скарбниця порожня, - Бабіш Джерело: https://censor.net/ua/n3590297
Новий уряд Чехії планує скасувати військову допомогу Україні, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3583461
Будапешт формує антиукраїнський альянс у ЄС, залучаючи Словаччину та Чехію, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3581986
22.12.2025 16:45 Ответить
Так, глава чеського уряду заявив, що чеська ініціатива "безумовно, була хорошою річчю, питання в тому, чи відбулася вона без корупції"

бо якщо "без", то як я тоді зможу прибарахлитись - додав одіозний чеський мільярдер
22.12.2025 17:06 Ответить
 
 