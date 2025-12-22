Дальнейшую судьбу чешской "снарядной инициативы" для Украины решат в январе, - Бабиш
Совет национальной безопасности Чехии 7 января обсудит будущее чешской инициативы по поставкам Украине артиллерийских боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер Андрей Бабиш.
Что известно
Так, глава чешского правительства заявил, что чешская инициатива "безусловно, была хорошей вещью, вопрос в том, состоялась ли она без коррупции".
"Это будет предметом обсуждения на заседании Совета государственной безопасности 7 января", - добавил Бабиш, отметив, что предложит окончательную позицию, не вдаваясь в подробности.
Что предшествовало?
- Ранее Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.
- Президент Петр Павел считает, что сворачивание инициативы Праги по поставкам боеприпасов Украине навредит прежде всего самой Чехии.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Війна РФ проти України має символічно завершитись 24 лютого, - Бабіш Джерело: https://censor.net/ua/n3590555
Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України. Наша скарбниця порожня, - Бабіш Джерело: https://censor.net/ua/n3590297
Новий уряд Чехії планує скасувати військову допомогу Україні, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3583461
Будапешт формує антиукраїнський альянс у ЄС, залучаючи Словаччину та Чехію, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3581986
бо якщо "без", то як я тоді зможу прибарахлитись - додав одіозний чеський мільярдер