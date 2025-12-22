Подальшу долю чеської "снарядної ініціативи" для України вирішать у січні, - Бабіш

Рада національної безпеки Чехії 7 січня обговорить майбутнє чеської ініціативи з постачання Україні артилерійських боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прем'єр Андрей Бабіш.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, глава чеського уряду заявив, що чеська ініціатива "безумовно, була хорошою річчю, питання в тому, чи відбулася вона без корупції".

"Це буде предметом обговорення на засіданні Ради державної безпеки 7 січня", - додав Бабіш, зазначивши, що запропонує остаточну позицію, не вдаючись у подробиці.

Також читайте: У НАТО обережно оптимістичні щодо продовження чеської "снарядної ініціативи"

Що передувало?

Раніше Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

Президент Петр Павел вважає, що згортання ініціативи Праги з постачання боєприпасів Україні зашкодить насамперед самій Чехії.

Читайте: Війна РФ проти України має символічно завершитись 24 лютого, - Бабіш