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Новини Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів
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Подальшу долю чеської "снарядної ініціативи" для України вирішать у січні, - Бабіш

Що буде з чеською ініціативою для України? Бабіш відповів

Рада національної безпеки Чехії 7 січня обговорить майбутнє чеської ініціативи з постачання Україні артилерійських боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прем'єр Андрей Бабіш.

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Що відомо?

Так, глава чеського уряду заявив, що чеська ініціатива "безумовно, була хорошою річчю, питання в тому, чи відбулася вона без корупції".

"Це буде предметом обговорення на засіданні Ради державної безпеки 7 січня", - додав Бабіш, зазначивши, що запропонує остаточну позицію, не вдаючись у подробиці.

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Що передувало?

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Автор: 

боєприпаси (2424) Чехія (1849) Бабіш Андрей (82)
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