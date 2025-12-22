Подальшу долю чеської "снарядної ініціативи" для України вирішать у січні, - Бабіш
Рада національної безпеки Чехії 7 січня обговорить майбутнє чеської ініціативи з постачання Україні артилерійських боєприпасів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прем'єр Андрей Бабіш.
Що відомо?
Так, глава чеського уряду заявив, що чеська ініціатива "безумовно, була хорошою річчю, питання в тому, чи відбулася вона без корупції".
"Це буде предметом обговорення на засіданні Ради державної безпеки 7 січня", - додав Бабіш, зазначивши, що запропонує остаточну позицію, не вдаючись у подробиці.
Що передувало?
- Раніше Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.
- Президент Петр Павел вважає, що згортання ініціативи Праги з постачання боєприпасів Україні зашкодить насамперед самій Чехії.
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