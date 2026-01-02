Чехія не готова гарантувати кредити Україні, попри підтримку на рівні ЄС, - Бабіш

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Прага підтримує Україну, однак не готова брати на себе гарантії за кредитами для Києва.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Denik, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Допомога Україні від Чехії

"Ми більше не можемо давати Україні гроші з чеського бюджету, бо нам не вистачає навіть на кухарів для наших шкіл… Гарантія фактично є боргом, бо зрозуміло, що Україна ніколи не зможе повернути ці гроші", - заявив він.

Прем’єр нагадав, що загальний обсяг допомоги Україні вже сягнув 377 млрд євро: 187 млрд євро раніше, 100 млрд євро з нової Багаторічної фінансової програми ЄС та ще 90 млрд євро у вигляді позик. Водночас Чехія, за його словами, щороку перераховує до бюджету Євросоюзу 60–62 млрд крон (до 2,5 млрд євро).

"Тож ми допомагаємо цими грошима", - пояснив Бабіш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікер парламенту Чехії Окамура проти допомоги Україні: "На наші гроші крадії навколо хунти Зеленського будують туалети із золота"

Грудневий саміт ЄС

Також він висловив занепокоєння тим, що на грудневому саміті ЄС "майже не говорили про мир". Бабіш заявив, що пропонував президенту Франції Еммануелю Макрону домовитися про припинення вогню напередодні Різдва, а 24 лютого 2026 року - про завершення війни. За його словами, цю ідею він обговорював і з президентом США Дональдом Трампом.

"Абсолютно зрозуміло, що після завершення війни Росія як агресор має заплатити репарації. Але це можливо лише тоді, коли війна закінчиться… Водночас ми маємо бути реалістами: якщо хтось каже, що ми переможемо Росію, експерти стверджують, що ні", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія готує надання допомоги Україні: це може бути продовження "снарядної ініціативи", - ЗМІ

Бабіш додав, що війна в Україні не займатиме такого місця в політиці його уряду, як у попереднього. За його словами, Чехія "не матиме на неї жодного впливу", тому пріоритетом має залишатися внутрішня політика.

"У нас Чехія на першому місці, і вона залишатиметься такою ще чотири роки", - наголосив прем’єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В антиукраїнській партії Чехії заперечили поїздку міністра оборони до Києва