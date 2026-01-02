Чехія не готова гарантувати кредити Україні, попри підтримку на рівні ЄС, - Бабіш
Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Прага підтримує Україну, однак не готова брати на себе гарантії за кредитами для Києва.
Про це він сказав в інтерв’ю виданню Denik, передає Цензор.НЕТ.
Допомога Україні від Чехії
"Ми більше не можемо давати Україні гроші з чеського бюджету, бо нам не вистачає навіть на кухарів для наших шкіл… Гарантія фактично є боргом, бо зрозуміло, що Україна ніколи не зможе повернути ці гроші", - заявив він.
Прем’єр нагадав, що загальний обсяг допомоги Україні вже сягнув 377 млрд євро: 187 млрд євро раніше, 100 млрд євро з нової Багаторічної фінансової програми ЄС та ще 90 млрд євро у вигляді позик. Водночас Чехія, за його словами, щороку перераховує до бюджету Євросоюзу 60–62 млрд крон (до 2,5 млрд євро).
"Тож ми допомагаємо цими грошима", - пояснив Бабіш.
Грудневий саміт ЄС
Також він висловив занепокоєння тим, що на грудневому саміті ЄС "майже не говорили про мир". Бабіш заявив, що пропонував президенту Франції Еммануелю Макрону домовитися про припинення вогню напередодні Різдва, а 24 лютого 2026 року - про завершення війни. За його словами, цю ідею він обговорював і з президентом США Дональдом Трампом.
"Абсолютно зрозуміло, що після завершення війни Росія як агресор має заплатити репарації. Але це можливо лише тоді, коли війна закінчиться… Водночас ми маємо бути реалістами: якщо хтось каже, що ми переможемо Росію, експерти стверджують, що ні", - зазначив він.
Бабіш додав, що війна в Україні не займатиме такого місця в політиці його уряду, як у попереднього. За його словами, Чехія "не матиме на неї жодного впливу", тому пріоритетом має залишатися внутрішня політика.
"У нас Чехія на першому місці, і вона залишатиметься такою ще чотири роки", - наголосив прем’єр.
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з біля двома сотнями тисяч загиблих Воїнів
з втраченими 20% територій
з 11 міліонами емігрантів в Європу
колишню квітучу Україну 1991 р. або принаймі до 2022 р. ми вже НЕ побачимо ніколи
ми НЕ звикнемо до нової карти із "ампутованими" - зафарбованими в інший колір Криму та Сходу.
це зробили МИ - всі українці за 30 років Незалежності, які дала нам історія.