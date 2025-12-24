Чехія готує надання допомоги Україні: це може бути продовження "снарядної ініціативи", - ЗМІ
Міністерство оборони Чехії отримало завдання підготувати документи щодо надання допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Dennik N.
Снарядна ініціатива
Міністр оборони Яромір Зунна (SPD) заявив, що йдеться про підготовку рішення щодо подальшої долі "снарядної ініціативи", яке коаліційна рада нового уряду Чехії планує ухвалити 7 січня.
"В принципі, ніхто не ставить цю ініціативу під сумнів, але питання полягає в тому, яким буде подальше управління нею", - додав Зунна.
Водночас голова Палати депутатів і лідер SPD Томіо Окамура заявив, що уряд Чехії "більше не виділятиме кошти для продовження війни" в Україні.
Що передувало?
- Раніше Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.
- Президент Петр Павел вважає, що згортання ініціативи Праги з постачання боєприпасів Україні зашкодить насамперед самій Чехії.
- Рада національної безпеки Чехії 7 січня обговорить майбутнє чеської ініціативи з постачання Україні артилерійських боєприпасів.
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