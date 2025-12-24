УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11789 відвідувачів онлайн
Новини Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів Допомога Україні від Чехії
1 168 2

Чехія готує надання допомоги Україні: це може бути продовження "снарядної ініціативи", - ЗМІ

Чехія може готувати нову військову допомогу Україні

Міністерство оборони Чехії отримало завдання підготувати документи щодо надання допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Dennik N.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Снарядна ініціатива

Міністр оборони Яромір Зунна (SPD) заявив, що йдеться про підготовку рішення щодо подальшої долі "снарядної ініціативи", яке коаліційна рада нового уряду Чехії планує ухвалити 7 січня.

"В принципі, ніхто не ставить цю ініціативу під сумнів, але питання полягає в тому, яким буде подальше управління нею", - додав Зунна.

Водночас голова Палати депутатів і лідер SPD Томіо Окамура заявив, що уряд Чехії "більше не виділятиме кошти для продовження війни" в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В антиукраїнській партії Чехії заперечили поїздку міністра оборони до Києва

Що передувало?

Автор: 

боєприпаси (2426) допомога (9302) Чехія (1851)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 