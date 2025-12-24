Чехія готує надання допомоги Україні: це може бути продовження "снарядної ініціативи", - ЗМІ

Міністерство оборони Чехії отримало завдання підготувати документи щодо надання допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Dennik N.

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Снарядна ініціатива

Міністр оборони Яромір Зунна (SPD) заявив, що йдеться про підготовку рішення щодо подальшої долі "снарядної ініціативи", яке коаліційна рада нового уряду Чехії планує ухвалити 7 січня.

"В принципі, ніхто не ставить цю ініціативу під сумнів, але питання полягає в тому, яким буде подальше управління нею", - додав Зунна.

Водночас голова Палати депутатів і лідер SPD Томіо Окамура заявив, що уряд Чехії "більше не виділятиме кошти для продовження війни" в Україні.

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