Чехия готовит оказание помощи Украине: это может быть продолжение "снарядной инициативы", - СМИ

Министерство обороны Чехии получило задание подготовить документы по оказанию помощи Украине.

об этом пишет Dennik N.

Снарядная инициатива

Министр обороны Яромир Зунна (SPD) заявил, что речь идет о подготовке решения о дальнейшей судьбе "снарядной инициативы", которое коалиционный совет нового правительства Чехии планирует принять 7 января.

"В принципе, никто не ставит эту инициативу под сомнение, но вопрос заключается в том, каким будет дальнейшее управление ею", - добавил Зунна.

В то же время председатель Палаты депутатов и лидер SPD Томио Окамура заявил, что правительство Чехии "больше не будет выделять средства для продолжения войны" в Украине.

Что предшествовало?