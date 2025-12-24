РУС
Чешская инициатива по снарядам для України Помощь Украины от Чехии
Чехия готовит оказание помощи Украине: это может быть продолжение "снарядной инициативы", - СМИ

Чехия может готовить новую военную помощь Украине

Министерство обороны Чехии получило задание подготовить документы по оказанию помощи Украине.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом пишет Dennik N.

Снарядная инициатива

Министр обороны Яромир Зунна (SPD) заявил, что речь идет о подготовке решения о дальнейшей судьбе "снарядной инициативы", которое коалиционный совет нового правительства Чехии планирует принять 7 января.

"В принципе, никто не ставит эту инициативу под сомнение, но вопрос заключается в том, каким будет дальнейшее управление ею", - добавил Зунна.

В то же время председатель Палаты депутатов и лидер SPD Томио Окамура заявил, что правительство Чехии "больше не будет выделять средства для продолжения войны" в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В антиукраинской партии Чехии опровергли поездку министра обороны в Киев

Что предшествовало?

всьо!
президент, ніхто у чехії!
петр павел, бачив його особисто, біля метро почайна, дякую тобі!
зараз у чехії інша влада!
насправді, чехі славляться своєю жагою до життя!
бо, будучи, у майже бєлорасєйському стані, вони відродили культуру, мову, націоналізм!!!!
нам би повчитися!

чехію зрадили та продали!
чехію окуповували двічі!
німці та сов'єти!
чехія вистояла!
24.12.2025 21:53 Ответить
Україна хоч якісь снаряди виробляє?!(
24.12.2025 22:10 Ответить
 
 