Чехия готовит оказание помощи Украине: это может быть продолжение "снарядной инициативы", - СМИ
Министерство обороны Чехии получило задание подготовить документы по оказанию помощи Украине.
Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом пишет Dennik N.
Снарядная инициатива
Министр обороны Яромир Зунна (SPD) заявил, что речь идет о подготовке решения о дальнейшей судьбе "снарядной инициативы", которое коалиционный совет нового правительства Чехии планирует принять 7 января.
"В принципе, никто не ставит эту инициативу под сомнение, но вопрос заключается в том, каким будет дальнейшее управление ею", - добавил Зунна.
В то же время председатель Палаты депутатов и лидер SPD Томио Окамура заявил, что правительство Чехии "больше не будет выделять средства для продолжения войны" в Украине.
Что предшествовало?
- Ранее Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.
- Президент Петр Павел считает, что сворачивание инициативы Праги по поставкам боеприпасов Украине навредит прежде всего самой Чехии.
- Совет национальной безопасности Чехии 7 января обсудит будущее чешской инициативы по поставкам Украине артиллерийских боеприпасов.
президент, ніхто у чехії!
петр павел, бачив його особисто, біля метро почайна, дякую тобі!
зараз у чехії інша влада!
насправді, чехі славляться своєю жагою до життя!
бо, будучи, у майже бєлорасєйському стані, вони відродили культуру, мову, націоналізм!!!!
нам би повчитися!
чехію зрадили та продали!
чехію окуповували двічі!
німці та сов'єти!
чехія вистояла!