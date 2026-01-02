РУС
Новости Помощь Украины от Чехии
979 23

Чехия не готова гарантировать кредиты Украине, несмотря на поддержку на уровне ЕС, - Бабиш

бабіш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага поддерживает Украину, однако не готова брать на себя гарантии по кредитам для Киева.

Об этом он сказал в интервью изданию Denik, передает Цензор.НЕТ.

Помощь Украине от Чехии

"Мы больше не можем давать Украине деньги из чешского бюджета, потому что нам не хватает даже на поваров для наших школ... Гарантия фактически является долгом, потому что понятно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги", - заявил он.

Премьер напомнил, что общий объем помощи Украине уже достиг 377 млрд евро: 187 млрд евро ранее, 100 млрд евро из новой Многолетней финансовой программы ЕС и еще 90 млрд евро в виде займов. В то же время Чехия, по его словам, ежегодно перечисляет в бюджет Евросоюза 60-62 млрд крон (до 2,5 млрд евро).

"Поэтому мы помогаем этими деньгами", - пояснил Бабиш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спикер парламента Чехии Окамура против помощи Украине: "На наши деньги воры вокруг хунты Зеленского строят туалеты из золота"

Декабрьский саммит ЕС

Также он выразил обеспокоенность тем, что на декабрьском саммите ЕС "почти не говорили о мире". Бабиш заявил, что предлагал президенту Франции Эмманюэлю Макрону договориться о прекращении огня накануне Рождества, а 24 февраля 2026 года - о завершении войны. По его словам, эту идею он обсуждал и с президентом США Дональдом Трампом.

"Совершенно понятно, что после завершения войны Россия как агрессор должна заплатить репарации. Но это возможно только тогда, когда война закончится... В то же время мы должны быть реалистами: если кто-то говорит, что мы победим Россию, эксперты утверждают, что нет", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия готовит оказание помощи Украине: это может быть продолжение "снарядной инициативы", - СМИ

Бабиш добавил, что война в Украине не будет занимать такое место в политике его правительства, как в предыдущем. По его словам, Чехия "не будет иметь на нее никакого влияния", поэтому приоритетом должна оставаться внутренняя политика.

"У нас Чехия на первом месте, и она будет оставаться таковой еще четыре года", - подчеркнул премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В антиукраинской партии Чехии опровергли поездку министра обороны в Киев

кредит (2391) Чехия (1866) Бабиш Андрей (54)
+2
Україна на сьогодні - країна інвалід

з біля двома сотнями тисяч загиблих Воїнів
з втраченими 20% територій
з 11 міліонами емігрантів в Європу

колишню квітучу Україну 1991 р. або принаймі до 2022 р. ми вже НЕ побачимо ніколи
ми НЕ звикнемо до нової карти із "ампутованими" - зафарбованими в інший колір Криму та Сходу.

це зробили МИ - всі українці за 30 років Незалежності, які дала нам історія.
показать весь комментарий
02.01.2026 18:02 Ответить
+1
бабіш, "можем павтаріть" https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%C2%AB%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%C2%BB&mstk=AUtExfCkLFiYiJcEB3sjxmz-mmfCW7LX9ZwgoSDBhv0MIAXXCxz7NXtELGw1p1O-_3t129_TKyOAKgJATO3kd24Pla6QYVpTxB9zHLJ4pjCPwONWMdgtzzd26Ti4W6uhnyLmkolFw1mwD_Y_jA5O4odOOxycYQhFkMEbJ5EJ1mdkOxYegAS9Jb_jE_DKqZb62HxUu1h9OLxaTnin0UX0ZzGP61vlWLdHqP3P8TX9tByuMhrA3ywcoPrSQ0nh2MUM8uNfdwwuU7OB7tpZI2Hmecs7tCPnCjzcXJVYYaPKhrceFMRCDA&csui=3&ved=2ahUKEwjC9bmul-2RAxWxFxAIHWREAlUQgK4QegQIARAD операцію «Дунай» під час «Пражської весни»

надамо повітряний коридор для кацапських Іл-72....

тоді згадаєш про кредити, але буде вже пізно

.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:37 Ответить
+1
бабіш - словак,
і лайно..
показать весь комментарий
02.01.2026 17:43 Ответить
Піхов *****, голодранець.
Чехія сама сидить на дотаціях ЄС.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:45 Ответить
Правильні кроки роблять чехи - бо коли солдати України сидять без зброї у голих полях - всі шакали зеленского будують золоті вбиральні.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:52 Ответить
А у скільки ви оцінюєте стримування росії від вторгнення у Європу? Чим будете розплачуватись за цей борг?
показать весь комментарий
02.01.2026 17:52 Ответить
А йому пох, не йому з тим доведеться розгрібатися. Свою пайку в кацапів він отримає і так.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:54 Ответить


"У нас Чехія на першому місці" (буреш)

а
Україна - понад усе!
показать весь комментарий
02.01.2026 17:53 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2026 18:02 Ответить
хто хоче, той побачить..
показать весь комментарий
02.01.2026 18:09 Ответить
МАГАю не хворію, Бог милував.

все написане вище реальна правда - я ніколи НЕ звикну до "нової" мапи України

.
показать весь комментарий
02.01.2026 18:27 Ответить
а чого до неї звикати чи не звикати..?
її потрібно змінювати..
в кращому сенсі цього слова..
показать весь комментарий
02.01.2026 18:34 Ответить
"... квітучу Україну 1991 р."
====================
Таке може написати або дурень, або заскорузлий совок.
Як згадаю, як вона "квітла" в той час, так аж здригнуся.
показать весь комментарий
02.01.2026 18:31 Ответить
Це зробили московити, в допомогли йому 73% які під час війни замість армії,умови, віри, ЄС і НАТО вибрали ''какую разніцу''.
показать весь комментарий
02.01.2026 18:33 Ответить
П ви очиеува лишось іншого від співпрацівника чехословацького аналога кдб та співпрацівника радянського кдб?
показать весь комментарий
02.01.2026 17:53 Ответить
проти нього ще й заведені крімінальні справи за розрадання дотацій,
дотацій для чеських громадян..
злодюга-олігарх..
обікрав свій народ..
показать весь комментарий
02.01.2026 17:57 Ответить
Бабіш, не хочеш годувати свою армiя, якоi немае, будеш годувати коцапську!
показать весь комментарий
02.01.2026 18:02 Ответить
Я вам зуб даю в 1968 році москалі не вводили ніяких танків в Прагу
показать весь комментарий
02.01.2026 18:07 Ответить
бабіш здоров'ям своїх дітей клявся,
що не краде..
а тут всього навсього ... зуб..
показать весь комментарий
02.01.2026 18:12 Ответить
Ось так, при Зеленському Чехія і Польща поступово переходять в табір ворогів України і друзів пуйла Угорщини та Словаччини. Там наполовину і США. Потужно працюють наші дипломати?
показать весь комментарий
02.01.2026 18:18 Ответить
То це члєнограй кидав бюлетені на виборах в Чехії та Польщі? Я все розумію,але нахрена натягувати сову на глобус?
показать весь комментарий
02.01.2026 18:28 Ответить
І при чому тут дипломати, пане Козюче?
показать весь комментарий
02.01.2026 18:33 Ответить
Ви праві, тут дипломати ні до чого, зовнішніми відносинами України займаються не президент і міністерство закордонних справ, як записано в Конституції, а начальник туалетного паперу і олівців. Ось і результат цієї потужної роботи.
показать весь комментарий
02.01.2026 18:37 Ответить
Здохни,кацапська підстилка.
показать весь комментарий
02.01.2026 18:26 Ответить
 
 