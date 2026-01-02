Чехия не готова гарантировать кредиты Украине, несмотря на поддержку на уровне ЕС, - Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага поддерживает Украину, однако не готова брать на себя гарантии по кредитам для Киева.

Об этом он сказал в интервью изданию Denik, передает Цензор.НЕТ.

Помощь Украине от Чехии

"Мы больше не можем давать Украине деньги из чешского бюджета, потому что нам не хватает даже на поваров для наших школ... Гарантия фактически является долгом, потому что понятно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги", - заявил он.

Премьер напомнил, что общий объем помощи Украине уже достиг 377 млрд евро: 187 млрд евро ранее, 100 млрд евро из новой Многолетней финансовой программы ЕС и еще 90 млрд евро в виде займов. В то же время Чехия, по его словам, ежегодно перечисляет в бюджет Евросоюза 60-62 млрд крон (до 2,5 млрд евро).

"Поэтому мы помогаем этими деньгами", - пояснил Бабиш.

Декабрьский саммит ЕС

Также он выразил обеспокоенность тем, что на декабрьском саммите ЕС "почти не говорили о мире". Бабиш заявил, что предлагал президенту Франции Эмманюэлю Макрону договориться о прекращении огня накануне Рождества, а 24 февраля 2026 года - о завершении войны. По его словам, эту идею он обсуждал и с президентом США Дональдом Трампом.

"Совершенно понятно, что после завершения войны Россия как агрессор должна заплатить репарации. Но это возможно только тогда, когда война закончится... В то же время мы должны быть реалистами: если кто-то говорит, что мы победим Россию, эксперты утверждают, что нет", - отметил он.

Бабиш добавил, что война в Украине не будет занимать такое место в политике его правительства, как в предыдущем. По его словам, Чехия "не будет иметь на нее никакого влияния", поэтому приоритетом должна оставаться внутренняя политика.

"У нас Чехия на первом месте, и она будет оставаться таковой еще четыре года", - подчеркнул премьер.

