Чешская оппозиция требует увольнения спикера парламента Окамуры за антиукраинскую новогоднюю речь

Антиукраинская речь Окамуры: чешская оппозиция хочет отставки

Оппозиционные партии Чехии хотят провести голосование в Палате депутатов по отставке председателя Томио Окамуры.

Об этом пишет издание České noviny, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Глава партии "Пираты" Зденек Гржиб заявил, что сбор необходимых для подачи предложения подписей начнется на следующей неделе.

"Вместе с другими оппозиционными партиями на следующей неделе "Пираты" начнут собирать подписи, необходимые для обсуждения его отставки в Палате депутатов", - сказал он.

Причина

В новогодней речи Окамура выступил против оказания военной помощи Украине, заявив о "ворах вокруг хунты Зеленского".

Руководство партии экс-премьера Петра Фиалы ODS заявило, что совместно инициирует переговоры по поводу неприемлемых заявлений Томио Окамуры в Палате депутатов Чешской Республики и поддержит предложение о его увольнении.

В ODS считают речь Окамуры примером неприемлемых манипуляций и запугивания.

"Заявление о Третьей мировой войне, которой должен быть заинтересован Брюссель, наносит фундаментальный ущерб Чешской Республике", - подчеркнули в политсиле.

В партии "Мэры и независимые" (STAN) также хотят подготовить резолюцию, которой палата дистанцируется от этих заявлений.

Лидер Народной партии Марек Выборный считает, что "колаборационные заявления" Окамуры одобряются Кремлем, но они вредят всей Чешской Республике.

Заместитель председателя TOP 09 Марек Женишек, комментируя заявления Окамуры, заявил о "ведре российской ненависти". По его мнению, ни один демократический депутат не должен терпеть такое поведение. "Это противоречит всем интересам Чехии – это чистая российская пропаганда. Опомнитесь, ради Бога", – сказал он.

Реакция Окамуры

Комментируя инициативу оппозиции, он сказал, что оппозиционные партии не имеют позитивных тем, с помощью которых они могли бы улучшить уровень жизни граждан.

+4
Томіо Окамура ...чех ...нацист... Які сюрпризи нам доля ще підготувала?
02.01.2026 18:50 Ответить
+3
Томіо Окамура народився в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BE Токіо, де жила його мати Гелена Окамурова (вроджена Голікова), яка переїхала до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японії в 1966 році після одруження із Мацуо Окамурою, проте більшу частину дитинства він провів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чехословаччині. Його мати не впоралася із самотнім життям у Японії й повернулася з синами на батьківщину, коли Томіо було шість років.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BE_%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-xman-6 [6] Частину дитинства майбутній політик провів у дитбудинку в Маштьові біля Подборжан, де його цькували, через що він до 22 років заїкався
02.01.2026 19:04 Ответить
+3
Окамура - це місцева Арахамія. Обом пох*й на країну в якій вона зараз живе. Вони в ній чужинці.
02.01.2026 19:04 Ответить
окамура - монгол..
бабіш - славак..
на них заведені крімінальні справи..
02.01.2026 18:49 Ответить
Який х#й за оце все голосував? Це що? Масове помутніння розуму?
02.01.2026 18:51 Ответить
Топовий жарт від українця
02.01.2026 18:56 Ответить
бабіш популіст, 34,5%
окамура - фашист, 7,78%
оба злодії...
охлократія, багато пенсіонерів,
бувалих комуняк..
рабсійські гроші та пропаганда..
02.01.2026 19:02 Ответить
Томіо Окамура народився в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BE Токіо, де жила його мати Гелена Окамурова (вроджена Голікова), яка переїхала до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японії в 1966 році після одруження із Мацуо Окамурою, проте більшу частину дитинства він провів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чехословаччині. Його мати не впоралася із самотнім життям у Японії й повернулася з синами на батьківщину, коли Томіо було шість років.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BE_%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-xman-6 [6] Частину дитинства майбутній політик провів у дитбудинку в Маштьові біля Подборжан, де його цькували, через що він до 22 років заїкався
02.01.2026 19:04 Ответить
це офіціально..
02.01.2026 19:14 Ответить
Японець.
02.01.2026 19:21 Ответить
це так спеціально...
бо він на стороні орди..
02.01.2026 19:25 Ответить
Томіо Окамура ...чех ...нацист... Які сюрпризи нам доля ще підготувала?
02.01.2026 18:50 Ответить
у пітомія ще є і японське громадянство..
і ще недавно, він заїкався та посцикував в штани..
реально..
за нього голосувало всього 8,78 % виборців..
02.01.2026 18:57 Ответить
ще не всі кацапськи гнійники вскрилися. Далі буде
02.01.2026 18:51 Ответить
Тварюка і холуй кремля ,
для якого гроші не пахнуть !!
02.01.2026 18:52 Ответить
Проблема не в національності... Проблема в людях, які вибирають собі відповідних керівників... Це - замкнуте коло...
Погані часи народжують сильних людей...
Сильні люди створюють хороші часи...
Хороші часи народжують слабких людей...
Слабкі люди породжують погані часи...

Європа, якраз, проходить останню стадію...
02.01.2026 18:58 Ответить
В акахмурі мати кгбешна росісянська балерина, так що нічого дивного, консерва та агент впливу ще той.
02.01.2026 18:58 Ответить
Окамура - це місцева Арахамія. Обом пох*й на країну в якій вона зараз живе. Вони в ній чужинці.
02.01.2026 19:04 Ответить
найбільші поцреоти-чужого походження,
нарід їм повірив,
що вони їх спасуть від емігрантів...
02.01.2026 19:06 Ответить
Окрім сенату (в чеському сенаті в опозиції - мінімальна перевага) з президентом Павелом цих антиукраїнців нішо не вгамує. До урядової кризи (та позачергових виборів) там ще далеко, не швидко ця подія трапиться.
02.01.2026 19:22 Ответить
як тільки бабіш з окамурою проголосують в парламенті про своє невидання правосуддю,
їхня риторика трохи зміниться...
та й суспільство їм не дасть відкрито зраджувати інтереси Чехії..
02.01.2026 19:29 Ответить
100%!
02.01.2026 19:29 Ответить
 
 