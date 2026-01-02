Чешская оппозиция требует увольнения спикера парламента Окамуры за антиукраинскую новогоднюю речь
Оппозиционные партии Чехии хотят провести голосование в Палате депутатов по отставке председателя Томио Окамуры.
Об этом пишет издание České noviny, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Глава партии "Пираты" Зденек Гржиб заявил, что сбор необходимых для подачи предложения подписей начнется на следующей неделе.
"Вместе с другими оппозиционными партиями на следующей неделе "Пираты" начнут собирать подписи, необходимые для обсуждения его отставки в Палате депутатов", - сказал он.
Причина
В новогодней речи Окамура выступил против оказания военной помощи Украине, заявив о "ворах вокруг хунты Зеленского".
Руководство партии экс-премьера Петра Фиалы ODS заявило, что совместно инициирует переговоры по поводу неприемлемых заявлений Томио Окамуры в Палате депутатов Чешской Республики и поддержит предложение о его увольнении.
В ODS считают речь Окамуры примером неприемлемых манипуляций и запугивания.
"Заявление о Третьей мировой войне, которой должен быть заинтересован Брюссель, наносит фундаментальный ущерб Чешской Республике", - подчеркнули в политсиле.
В партии "Мэры и независимые" (STAN) также хотят подготовить резолюцию, которой палата дистанцируется от этих заявлений.
Лидер Народной партии Марек Выборный считает, что "колаборационные заявления" Окамуры одобряются Кремлем, но они вредят всей Чешской Республике.
Заместитель председателя TOP 09 Марек Женишек, комментируя заявления Окамуры, заявил о "ведре российской ненависти". По его мнению, ни один демократический депутат не должен терпеть такое поведение. "Это противоречит всем интересам Чехии – это чистая российская пропаганда. Опомнитесь, ради Бога", – сказал он.
Реакция Окамуры
Комментируя инициативу оппозиции, он сказал, что оппозиционные партии не имеют позитивных тем, с помощью которых они могли бы улучшить уровень жизни граждан.
бабіш - славак..
на них заведені крімінальні справи..
окамура - фашист, 7,78%
оба злодії...
охлократія, багато пенсіонерів,
бувалих комуняк..
рабсійські гроші та пропаганда..
бо він на стороні орди..
і ще недавно, він заїкався та посцикував в штани..
реально..
за нього голосувало всього 8,78 % виборців..
для якого гроші не пахнуть !!
Погані часи народжують сильних людей...
Сильні люди створюють хороші часи...
Хороші часи народжують слабких людей...
Слабкі люди породжують погані часи...
Європа, якраз, проходить останню стадію...
нарід їм повірив,
що вони їх спасуть від емігрантів...
їхня риторика трохи зміниться...
та й суспільство їм не дасть відкрито зраджувати інтереси Чехії..