Чешская оппозиция требует увольнения спикера парламента Окамуры за антиукраинскую новогоднюю речь

Оппозиционные партии Чехии хотят провести голосование в Палате депутатов по отставке председателя Томио Окамуры.

Об этом пишет издание České noviny, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Глава партии "Пираты" Зденек Гржиб заявил, что сбор необходимых для подачи предложения подписей начнется на следующей неделе.

"Вместе с другими оппозиционными партиями на следующей неделе "Пираты" начнут собирать подписи, необходимые для обсуждения его отставки в Палате депутатов", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО осторожно оптимистичны в отношении продолжения чешской "снарядной инициативы"

Причина

В новогодней речи Окамура выступил против оказания военной помощи Украине, заявив о "ворах вокруг хунты Зеленского".

Руководство партии экс-премьера Петра Фиалы ODS заявило, что совместно инициирует переговоры по поводу неприемлемых заявлений Томио Окамуры в Палате депутатов Чешской Республики и поддержит предложение о его увольнении.

Читайте также: Новый глава МВД Чехии Метнар приказал снять флаг Украины со здания министерства

В ODS считают речь Окамуры примером неприемлемых манипуляций и запугивания.

"Заявление о Третьей мировой войне, которой должен быть заинтересован Брюссель, наносит фундаментальный ущерб Чешской Республике", - подчеркнули в политсиле.

В партии "Мэры и независимые" (STAN) также хотят подготовить резолюцию, которой палата дистанцируется от этих заявлений.

Читайте: В антиукраинской партии Чехии опровергли поездку министра обороны в Киев

Лидер Народной партии Марек Выборный считает, что "колаборационные заявления" Окамуры одобряются Кремлем, но они вредят всей Чешской Республике.

Заместитель председателя TOP 09 Марек Женишек, комментируя заявления Окамуры, заявил о "ведре российской ненависти". По его мнению, ни один демократический депутат не должен терпеть такое поведение. "Это противоречит всем интересам Чехии – это чистая российская пропаганда. Опомнитесь, ради Бога", – сказал он.

Реакция Окамуры

Комментируя инициативу оппозиции, он сказал, что оппозиционные партии не имеют позитивных тем, с помощью которых они могли бы улучшить уровень жизни граждан.

Читайте: Чехия не готова гарантировать кредиты Украине, несмотря на поддержку на уровне ЕС, - Бабиш