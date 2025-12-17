РУС
Новости Отношение чехов к войне в Украине
1 770 21

Новый глава МВД Чехии Метнар приказал снять флаг Украины со здания министерства

МВС Чехії

С здания Министерства внутренних дел Чехии сняли украинский флаг. Соответствующее распоряжение издал новый глава ведомства Любомир Метнар.

Об этом пишет портал Novinky, информирует Цензор.НЕТ.

Флаг Украины сняли

По словам спикера чешского МВД Ондржея Кратошки, новый министр приказал снять украинский флаг со здания министерства внутренних дел Чехии.

"Министр внутренних дел решил, что перед входом в здание министерства будут вывешены чешский флаг и флаг Европейского Союза. Флаги других государств, как сегодня, например, словацкий, будут вывешиваться по случаю важных государственных визитов, знаменательных годовщин и т.д.", - рассказал пресс-секретарь.

Читайте также: Флаги Украины являются символом солидарности. Для Чехии было бы хуже прекратить помощь, - Павел

Символ солидарности

Издание напоминает, что флаги Украины были вывешены на общественных зданиях Чехии как символ солидарности с Украиной, которая в 2022 году подверглась полномасштабному вторжению России.

Впрочем, партии новосозданной чешской коалиции уже во время предвыборной кампании дали понять, что хотят это изменить.

Смотрите также: В Чехии над парламентом появились три флага Украины. ФОТО

Что предшествовало

  • В четверг, 6 ноября, новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять с здания правительства флаг Украины, который развевался там с 2022 года в знак солидарности.
  • Политик похвастался своим поступком. Лидер правопопулистской партии SPD показал, как держит лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.

Читайте также: Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины. Наша казна пуста, - Бабиш

Автор: 

флаг (971) Чехия (1853)
Топ комментарии
+5
коротка па'ять вже забули 1968
показать весь комментарий
17.12.2025 17:25 Ответить
+5
Чехи обирали депутатів для себе, а не для сусідньої країни , нам ніхто нічим не зобов'язаний
показать весь комментарий
17.12.2025 17:26 Ответить
+2
Понаобирають покидьків та сволоту. Що коїться з цим світом?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:21 Ответить
Понаобирають покидьків та сволоту. Що коїться з цим світом?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:21 Ответить
Чехи обирали депутатів для себе, а не для сусідньої країни , нам ніхто нічим не зобов'язаний
показать весь комментарий
17.12.2025 17:26 Ответить
73% не привикли до відповідальності
показать весь комментарий
17.12.2025 17:27 Ответить
Тобто солідарності з Україною в зв'язку з нападом кацапні немає. Ну вибрали для себе, так вибрали.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:35 Ответить
У кожної країни свої пріорітети. І їх потрібно поважати. Коли Україна не поважає власні символи, коли купа антиукраїнських сил і держава не реагує, то що хотіти від інших країн, хлопці приземліться до землі!
показать весь комментарий
17.12.2025 17:24 Ответить
Та й пофіг, їх країна і їм вирішувати які прапори вішати.
Особисто мені взагалі фіолетово і мене це ніяк не задіває
показать весь комментарий
17.12.2025 17:24 Ответить
Це означає, що вони тепер підтримують знищення України ******.
вам це теж фіолетово?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:36 Ответить
Можна хоч одну цитату від представників нової влади що вони підтримують *****? Чи знятий прапор України з будівлі в Чехії якось допоможе рашкі нас перемогти?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:49 Ответить
Турист і його міньдічі зганьбили все що можна
показать весь комментарий
17.12.2025 17:24 Ответить
коротка па'ять вже забули 1968
показать весь комментарий
17.12.2025 17:25 Ответить
Может этот советский танкист украинец? И шо?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:59 Ответить
Вполне логичный шаг. Какое отношение имеет Украина к Чехии??
Это так же нелепо как флаги ЕС на зданиях органов власти в Украине.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:27 Ответить
Чому це - нєлєпо ?? Це звичайний символічний жест . Знак того що Україна цінує і поважає Європейський союз . Що ж тут такого - нєлєпого ??
показать весь комментарий
17.12.2025 17:33 Ответить
Та він не тямить,що пише.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:36 Ответить
Дійсно логічно ... раніше були солідарні з Україною, а тепер прийшли інші люди, яким та солідарність похрєн
показать весь комментарий
17.12.2025 17:36 Ответить
Скучили за власівською ганчіркою.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:34 Ответить
Беzугла під час виконання Гімну теж відзначилася, чому на цих відірвалися?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:39 Ответить
Покидьок. У Німеччині на усіх урядових будівлях прапор України. Від 2022 і досі.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:45 Ответить
😀
Правда?
показать весь комментарий
17.12.2025 18:00 Ответить
Ти не знав?
показать весь комментарий
17.12.2025 18:01 Ответить
Не, я под ВПН.
показать весь комментарий
17.12.2025 18:03 Ответить
 
 