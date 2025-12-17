Новый глава МВД Чехии Метнар приказал снять флаг Украины со здания министерства

С здания Министерства внутренних дел Чехии сняли украинский флаг. Соответствующее распоряжение издал новый глава ведомства Любомир Метнар.

Об этом пишет портал Novinky, информирует Цензор.НЕТ.

Флаг Украины сняли

По словам спикера чешского МВД Ондржея Кратошки, новый министр приказал снять украинский флаг со здания министерства внутренних дел Чехии.

"Министр внутренних дел решил, что перед входом в здание министерства будут вывешены чешский флаг и флаг Европейского Союза. Флаги других государств, как сегодня, например, словацкий, будут вывешиваться по случаю важных государственных визитов, знаменательных годовщин и т.д.", - рассказал пресс-секретарь.

Символ солидарности

Издание напоминает, что флаги Украины были вывешены на общественных зданиях Чехии как символ солидарности с Украиной, которая в 2022 году подверглась полномасштабному вторжению России.

Впрочем, партии новосозданной чешской коалиции уже во время предвыборной кампании дали понять, что хотят это изменить.

Что предшествовало

В четверг, 6 ноября, новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять с здания правительства флаг Украины, который развевался там с 2022 года в знак солидарности.

Политик похвастался своим поступком. Лидер правопопулистской партии SPD показал, как держит лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.

