Флаги Украины являются символом солидарности. Для Чехии было бы хуже прекратить помощь, - Павел

Президент Чехии Петр Павел считает, что флаги Украины как символ солидарности должны и в дальнейшем оставаться на госучреждениях. Для страны будет хуже прекращение финансовой помощи Киеву.

Об этом он сказал в комментарии ČTK.

Позиция Павела

Чешский лидер напомнил, что украинские флаги в Чехии вывесили "как символ солидарности со страной, которая была атакована агрессивным государством".

"Я думаю, что в этом ничего не изменилось. Украина все еще является объектом российской агрессии, и пока не будет заключено мирное соглашение, наша солидарность с ней не должна ослабевать", - отметил он.

Однако, подчеркнул Павел, больший вред нанесло бы изменение позиции Чехии в отношении помощи Украине.

"Будь то материальная, финансовая, военная или любая другая помощь, это имело бы прямое влияние на гибель людей, ранения, материальный ущерб. Я убежден, что наша помощь должна продолжаться, потому что это не только солидарность с Украиной, но и выражение ценностей, за которыми мы, как демократическая страна, должны стоять", - добавил он.

Борьба за украинский флаг в Чехии

В четверг, 6 ноября, новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять с здания правительства флаг Украины, который развевался там с 2022 года в знак солидарности.

Политик похвастался своим поступком. Лидер правопопулистской партии SPD показал, как держит лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.

Посол Украины в Чехии Василий Зварич поблагодарил чехов за поддержку после того, как новоизбранный спикер парламента Томио Окамура убрал украинский флаг с фасада здания.

Фракции ODS, STAN и Партии пиратов повесили три украинских флага на здание Палаты депутатов Чехии в ответ на решение спикера Томио Окамуры снять предыдущий.

