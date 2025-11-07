В Верховной Раде подняли флаг Чехии в знак благодарности чешскому народу, - Стефанчук
В Верховной Раде Украины подняли флаг Чехии. Это произошло через день после того, как новый спикер Палаты депутатов парламента Чехии, лидер правопопулистской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура распорядился снять с здания палаты флаг Украины, который висел там с февраля 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение спикера Руслана Стефанчука.
Как заявил Стефанчук, флаг Чехии установили в знак благодарности чешскому народу "за огромную помощь и поддержку Украины, подвергшейся враждебной российской агрессии".
"Как и миллионы украинцев и украинок, я никогда не забуду гостеприимно предоставленное чехами убежище и защиту для наших людей. Украинские флаги по всей Чехии. Мужественный визит в апреле 2022 года в прифронтовой Киев спикера чешского Сената Милоша Выстрчила. Решительность спикера Палаты депутатов Маркеты Пекаровой Адамовой и Крымская платформа в Праге. Чешская инициатива. Каждого и каждую из вас, кто до сих пор с нами, дорогие чехи", - подчеркнул Стефанчук.
А еще я хочу, чтобы мы всегда помнили о преступной роли Москвы в разделе Чехословакии в 1938 году и о утопленной ею же в крови Пражской весне уже в 1968 году. Потому что, как сказал первый президент современной Чешской Республики Вацлав Гавел: "Россия, конечно, до сих пор не знает, где ее границы", - написал Стефанчук.
- В четверг, 6 ноября, новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять с здания правительства флаг Украины, который развевался там с 2022 года в знак солидарности.
- Политик похвастался своим поступком. Лидер правопопулистской партии SPD показал, как держит лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.
Посол Украины в Чехии Василий Зварич поблагодарил чехов за поддержку после того, как новоизбранный спикер парламента Томио Окамура убрал украинский флаг с фасада здания.
Фракции ODS, STAN и Партии пиратов повесили три украинских флага на здание Палаты депутатов Чехии в ответ на решение спикера Томио Окамуры снять предыдущий.
