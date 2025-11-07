РУС
Новости Отношение чехов к войне в Украине
2 194 11

В Верховной Раде подняли флаг Чехии в знак благодарности чешскому народу, - Стефанчук

Рада

В Верховной Раде Украины подняли флаг Чехии. Это произошло через день после того, как новый спикер Палаты депутатов парламента Чехии, лидер правопопулистской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура распорядился снять с здания палаты флаг Украины, который висел там с февраля 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение спикера Руслана Стефанчука.

Как заявил Стефанчук, флаг Чехии установили в знак благодарности чешскому народу "за огромную помощь и поддержку Украины, подвергшейся враждебной российской агрессии".

Мнение Стефанчука

"Как и миллионы украинцев и украинок, я никогда не забуду гостеприимно предоставленное чехами убежище и защиту для наших людей. Украинские флаги по всей Чехии. Мужественный визит в апреле 2022 года в прифронтовой Киев спикера чешского Сената Милоша Выстрчила. Решительность спикера Палаты депутатов Маркеты Пекаровой Адамовой и Крымская платформа в Праге. Чешская инициатива. Каждого и каждую из вас, кто до сих пор с нами, дорогие чехи", - подчеркнул Стефанчук.

А еще я хочу, чтобы мы всегда помнили о преступной роли Москвы в разделе Чехословакии в 1938 году и о утопленной ею же в крови Пражской весне уже в 1968 году. Потому что, как сказал первый президент современной Чешской Республики Вацлав Гавел: "Россия, конечно, до сих пор не знает, где ее границы", - написал Стефанчук.

Борьба за украинский флаг в Чехии

  • В четверг, 6 ноября, новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять с здания правительства флаг Украины, который развевался там с 2022 года в знак солидарности.
  • Политик похвастался своим поступком. Лидер правопопулистской партии SPD показал, как держит лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.

  • Посол Украины в Чехии Василий Зварич поблагодарил чехов за поддержку после того, как новоизбранный спикер парламента Томио Окамура убрал украинский флаг с фасада здания.

  • Фракции ODS, STAN и Партии пиратов повесили три украинских флага на здание Палаты депутатов Чехии в ответ на решение спикера Томио Окамуры снять предыдущий.

Топ комментарии
+5
Гарний хід
показать весь комментарий
07.11.2025 18:27 Ответить
+2
Чехи не зі злих намірів обрали правопопулістів. Вони щиро вірили у новиє ліца, коториє рєшат стариє проблєми.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:27 Ответить
+2
Нема питань !
Красені
показать весь комментарий
07.11.2025 19:30 Ответить
І наліпка на Шкоду "Я в команді Ба"
показать весь комментарий
07.11.2025 19:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1910lEEk4Gw

злиті смертельні для РИГОзЄвлади звіт від ЦРУ... А може саме цим шантажуватимуть вовку для договорняків з хйлом?
показать весь комментарий
07.11.2025 18:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=f18OzrtaobQ https://www.youtube.com/watch?v=Ілля Новіков викриває: Кабмін і РНБО підробили документи у справі Порошенка! Це державна ганьба!
показать весь комментарий
07.11.2025 18:38 Ответить
Невже, аброхамія з катлєтою і безумною, таке зробили??
показать весь комментарий
07.11.2025 18:30 Ответить
Гдє-то посєрєдінє зрозуміють що їх "кинули"
показать весь комментарий
07.11.2025 18:33 Ответить
На відміну від поляків, які допомагали і допомагають українцям (але яким дуже кортить втягнути Україну в новітню Річ Посполита), чехи допомагали, але не претендували на українську територію.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:40 Ответить
Річ Посполита (1569-1795) була федеративною державою, що об'єднувала Королівство Польське та Велике князівство Литовське.
Утворення та структура Річ Посполита була утворена в 1569 році внаслідок Люблінської унії, яка об'єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в одну федеративну державу.

На піку свого розвитку Річ Посполита охоплювала території ******** Польщі, Литви, України, Білорусі, Латвії, Естонії, частини Росії, Словаччини та Молдови.
 Держава досягла найбільшої могутності в XVII столітті, коли її територія простягалася від Балтійського до Чорного моря.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:43 Ответить
