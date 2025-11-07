В Верховной Раде подняли флаг Чехии в знак благодарности чешскому народу, - Стефанчук

В Верховной Раде Украины подняли флаг Чехии. Это произошло через день после того, как новый спикер Палаты депутатов парламента Чехии, лидер правопопулистской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура распорядился снять с здания палаты флаг Украины, который висел там с февраля 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение спикера Руслана Стефанчука.

Как заявил Стефанчук, флаг Чехии установили в знак благодарности чешскому народу "за огромную помощь и поддержку Украины, подвергшейся враждебной российской агрессии".

Мнение Стефанчука

"Как и миллионы украинцев и украинок, я никогда не забуду гостеприимно предоставленное чехами убежище и защиту для наших людей. Украинские флаги по всей Чехии. Мужественный визит в апреле 2022 года в прифронтовой Киев спикера чешского Сената Милоша Выстрчила. Решительность спикера Палаты депутатов Маркеты Пекаровой Адамовой и Крымская платформа в Праге. Чешская инициатива. Каждого и каждую из вас, кто до сих пор с нами, дорогие чехи", - подчеркнул Стефанчук.

А еще я хочу, чтобы мы всегда помнили о преступной роли Москвы в разделе Чехословакии в 1938 году и о утопленной ею же в крови Пражской весне уже в 1968 году. Потому что, как сказал первый президент современной Чешской Республики Вацлав Гавел: "Россия, конечно, до сих пор не знает, где ее границы", - написал Стефанчук.

Борьба за украинский флаг в Чехии